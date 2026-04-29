भारतीय निर्यात के लिए बढ़े अवसर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) सिर्फ आर्थिक करार नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच गहरे होते भरोसे, सहयोग और भविष्य की साझा संभावनाओं का प्रतीक भी है…

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) सिर्फ आर्थिक करार नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच गहरे होते भरोसे, सहयोग और भविष्य की साझा संभावनाओं का प्रतीक भी है। इस समझौते के जरिये न सिर्फ व्यापारिक रिश्तों को नई गति मिलेगी, बल्कि किसानों, व्यापारियों, छात्रों और नौकरीपेशा युवाओं के लिए भी नए दरवाजे खुलेंगे। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से गुजर रही है और देशों के बीच मजबूत साझेदारी की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है।

एफटीए के तहत न्यूजीलैंड भारतीय निर्यात पर लगभग सभी टैरिफ समाप्त कर देगा, जिससे भारतीय उत्पाद वहां सस्ते व अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन जाएंगे। इसके जवाब में भारत भी न्यूजीलैंड से आने वाले लगभग 95 प्रतिशत उत्पादों पर शुल्क में भारी कमी करेगा। इस तरह यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित और व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले पांच वर्षों में दोनों देशों ने व्यापार को पांच अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान स्तर की तुलना में एक बड़ा उछाल होगा। इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ भारत के उन क्षेत्रों को मिलेगा, जो निर्यात पर निर्भर हैं। यहां के रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, आभूषण, हस्तशिल्प और इंजीनियरिंग सामान न्यूजीलैंड के बाजार में बिना शुल्क के प्रवेश कर सकेंगे। इससे भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी और देश के एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलेगी। किसानों के लिए भी यह समझौता राहत लेकर आया है। हालांकि, भारत ने डेयरी, कॉफी, मसाले, खाद्य तेल और कुछ अन्य संवेदनशील कृषि उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखा है, ताकि घरेलू किसानों को नुकसान न हो। यह एक संतुलित रणनीति है। दूसरी ओर, भारत को न्यूजीलैंड से लकड़ी, कोकिंग कोल और धातु स्क्रैप जैसे औद्योगिक कच्चे माल पर ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलेगी। इससे भारतीय उद्योगों की उत्पादन लागत कम होगी और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

यह समझौता केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा क्षेत्र और मानव संसाधन के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देता है। भारतीय युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर बनकर सामने आया है। इस डील के तहत हजारों भारतीय पेशेवरों को न्यूजीलैंड में काम करने के लिए अस्थायी वीजा मिलेंगे। इससे भारत के सेवा क्षेत्र के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। साफ है, यह एक करार शिक्षा, व्यापार, रोजगार और कूटनीति के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकता है।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

समझौते की कमियों पर ध्यान देना जरूरी भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता यूं तो सीधे-सीधे भारतीय हितों पर चोट नहीं करता, इसलिए यह हमारे लिए अनुकूल है, लेकिन न्यूजीलैंड में इसके खिलाफ दबे स्वर में कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। यह संकेत है कि कहीं-न-कहीं वहां के कुछ लोग इससे नाराज हैं। चूंकि हम ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ को मानने वाले देश हैं, इसलिए इस समझौते की कमियों को दूर करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए।

वास्तव में, न्यूजीलैंड में इस समझौता की इसलिए आलोचना हो रही है, क्योंकि इसे ‘कम गुणवत्ता वाला’ और ‘बुरा समझौता’ माना जा रहा है। आलोचना करने वाली ‘न्यूजीलैंड फर्स्ट’ पार्टी का तर्क है कि इसमें डेयरी निर्यात पर पर्याप्त रियायतें नहीं दी गई हैं, जबकि भारतीय उत्पादों के लिए बाजार खोल दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारत ने न्यूजीलैंड के प्रमुख डेयरी निर्यात (दूध, पनीर, मक्खन आदि) पर शुल्क में कोई खास कमी नहीं की, जो उनके कुल माल-निर्यात का लगभग 30 प्रतिशत है। इसी तरह, न्यूजीलैंड के विपक्षी दल का मानना है कि इस समझौते से उनके देश को नुकसान ही हुआ है, क्योंकि जितना उसने गंवाया है, उस हिसाब से उसे कम की प्राप्ति हुई है। इसे उचित विचार-विमर्श के बिना आनन-फानन में अंतिम रूप दिया गया है। आलोचकों की मानें, तो इस समझौते में आव्रजन संबंधी चिंताओं को दूर करने का भरोसा भी नहीं दिखता। समझौते के तहत श्रमिकों के आगमन को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, जिसे न्यूजीलैंड की घरेलू राजनीति में एक संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। एक सवाल व्यापार संतुलन का भी है। कहा जा रहा है कि भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पूरी तरह खोल देने से, डेयरी उत्पादों में कम पहुंच के कारण, न्यूजीलैंड के किसानों को नुकसान हो सकता है। चूंकि भारत को सीमा शुल्क में भी रियायतें दी गई हैं, इसलिए तीसरे देश के माल के दुरुपयोग का खतरा हो सकता है।

साफ है, आलोचना के इन स्वरों को शांत करना जरूरी है। यह सही है कि हमने न्यूजीलैंड के हितों का कहीं अधिक ख्याल रखा है और यह भी सच है कि सबको खुश करना संभव नहीं है, फिर भी, जहां तक संभव हो, हमें कुछ लचीला रुख अपनाना चाहिए। हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और विकसित देश बनने की राह पर हैं। ऐसे में, हमारे ऊपर जिम्मेदारी कहीं अधिक होनी चाहिए। हमें इस समझौते को लेकर उठ रही तमाम शंकाओं को दूर करना चाहिए और न्यूजीलैंड के लोगों को यह विश्वास दिलाना ही चाहिए कि समझौते में उनके हितों का ख्याल रखा गया है।