अग्नि प्राइम हमारी बढ़ती ताकत का प्रतीक

रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि हासिल की है। पिछले हफ्ते उसने मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसे ट्रेन आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक दागा गया। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड (एसएफसी) ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। यह अपने आप में पहला परीक्षण है और इसने भारत की मारक क्षमता को और भी लचीला व सशक्त बना दिया है। इस प्रक्षेपण प्रणाली को भारतीय रेल नेटवर्क के जरिये आसानी से कहीं भी ढोया जा सकता है। इसका मतलब है कि मिसाइल को देश के किसी भी हिस्से में खुफिया तौर पर ले जाया जा सकता है और भारत पर हुए किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जा सकता है।

यह उपलब्धि बताती है कि भारत अब केवल सड़क आधारित या साइलो आधारित लॉन्च सिस्टम तक सीमित नहीं रहा। इससे मिसाइलों का पता लगाना किसी भी शत्रु के लिए काफी मुश्किल होगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उल्लेखनीय कदम है। वास्तव में, साइलो आधारित सिस्टम में मिसाइलों को जमीन के नीचे बने मजबूत, सुरक्षित और गुप्त ढांचे (साइलो) में रखा जाता है, ताकि दुश्मन की सीधी मार से मिसाइल सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर तुरंत लॉन्च की जा सके। ये भूमिगत होते हैं और इनमें मौसम, हमले या बाहरी असर का खतरा बहुत कम रहता है, जिससे मिसाइल हमेशा तैयार रहती है। मगर अब ट्रेन आधारित सिस्टम से शत्रु को असमंजस में डाला जा सकता है और उसकी मंशा नाकाम की जा सकती है। इससे हमारी सुरक्षा पंक्ति और मजबूत हो गई है। अब हम देश के किसी भी हिस्से से मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम हो गए हैं।

इससे भारत की सुरक्षा क्षमता में खासा इजाफा हुआ है। यह उपलब्धि अब तक रूस, चीन, अमेरिका और संभवत: उत्तर कोरिया ही हासिल कर सके हैं। कहना गलत नहीं होगा कि डीआरडीओ लगातार बड़ी सफलताएं अर्जित कर रहा है। यह इसलिए भी संभव हो सका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ की सोच रखते हैं। उन्हीं के नेतृत्व का असर है कि हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ चले हैं। आज भारत न सिर्फ अपनी सेनाओं के लिए हथियार बना रहा है, बल्कि रक्षा निर्यात भी बढ़ा रहा है। यही कारण है कि दूसरे देश भी भारत से हथियार खरीदने लगे हैं। यह हमारे लिए शुभ संकेत है। यह बताता है, आत्मनिर्भर भारत का सपना बस सच होने को है।

कुशाग्र, टिप्पणीकार

रक्षा क्षेत्र को ताकतवर बनने में वक्त लगेगा भारत ने पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। निस्संदेह, यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि भारत अपनी रक्षा तैयारियों को लेकर निरंतर सजग और गंभीर है। इतना ही नहीं, इस उपलब्धि को भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन क्या अब कहा जा सकता है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने के करीब है?

संभवत: नहीं। भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम तो बढ़ाए हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। निजी कंपनियों के सहयोग से पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का विकास एक सकारात्मक पहल है, किंतु यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि चीन पहले ही छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का परीक्षण कर चुका है। ऐसे में, भारत को अपनी गति और तेज करनी होगी, ताकि वह रक्षा प्रौद्योगिकी में पीछे न रहे। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत यह आवश्यक है कि हम अपनी जरूरत की रक्षा सामग्रियों का निर्माण देश में ही करें। यह स्थिति भी कम विचित्र नहीं है कि भारतीय वैज्ञानिक विदेशों में जाकर आधुनिक विमान इंजनों का निर्माण करते हैं और वही इंजन निर्यात होकर भारत पहुंचता है। खासतौर पर अमेरिका के मामले में हमने ऐसा देखा है। लिहाजा, जब एच-1बी वीजा नियमों को सख्त किया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकें तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तब हमारी सरकार को चाहिए कि वह देश की प्रतिभाओं को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए। रक्षा उपकरणों के निर्माण में भारतीय युवाओं और वैज्ञानिकों को सीधे तौर पर जोड़ा जाना चाहिए, तभी उनका पलायन रुक सकेगा। इससे न केवल प्रतिभा का संरक्षण होगा, बल्कि तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर भी बन सकेगा।

सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के लिए भी हमें गंभीरता से काम करना होगा। इसके लिए एनसीसी जैसी संस्थाओं को पुनर्जीवित करना होगा। यदि इसके कैडेटों को अर्द्धसैनिक बल जैसी सख्त ट्रेनिंग दी जाए और बदले में प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें कुछ अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान बनाया जाए, तो बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ेंगे। यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देगा, बल्कि नौजवानों में अनुशासन, जिम्मेदारी और राष्ट्रभक्ति की भावना भी बढ़ाएगा। कुल मिलाकर, अभी हमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पाने के लिए काफी काम करना होगा। उम्मीद है, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और प्रतिभाओं को देश में ही अवसर देने की दिशा में सरकार उचित कार्रवाई करेगी।