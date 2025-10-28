मतदाताओं के हित में यह सूची सुधार

संक्षेप: देश में चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने वाला कदम है। पहले चरण में यह कार्य बिहार में किया गया था…

देश में चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने वाला कदम है। पहले चरण में यह कार्य बिहार में किया गया था और अब दूसरे चरण में 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। इनमें से कई राज्यों में आगामी एक वर्ष में विधानसभा चुनाव होने हैं। दरअसल, यह कार्य एक नियमित प्रक्रिया में होना चाहिए था, ताकि मतदाता सूचियां हमेशा अद्यतन और त्रुटिहीन बनी रहें।

पिछले दो दशकों में यह काम नहीं हुआ, जिसके कारण लाखों पात्र मतदाता सूची से बाहर रह गए और अनेक मृतकों या स्थानांतरित लोगों के नाम अब भी सूचियों में दर्ज हैं। आज के समय में जब लोग नौकरी या व्यवसाय के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो मतदाता सूची का समय-समय पर अद्यतन होना अत्यंत आवश्यक है। मतदाता सूची में अपात्र व्यक्तियों के नाम बने रहना जितना गलत है, उतना ही गंभीर यह भी है कि पात्र नागरिक मतदान से वंचित रह जाएं।

इस बार प्रशासन को पूरी तैयारी के साथ इस काम में उतरना होगा। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर और तकनीकी साधनों का उपयोग कर मतदाता सूचियों की सटीकता सुनिश्चित करनी होगी। यह केवल चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर नागरिक का दायित्व है कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें, ताकि मतदाता सूची निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिहीन बन सके।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

अगले वर्ष जिन राज्यों में चुनाव होंगे, वहां एसआईआर करना जरूरी है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। देश के 12 राज्यों में यह एसआईआर 28 अक्तूबर, 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसमें मतदाता सूची में सुधार के लिए विविध चरण रखे गए हैं। कुछ राज्यों में विपक्षी दल की सरकारों ने, जिनमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु शामिल हैं, संकीर्ण राजनीतिक नजरिये से एसआईआर के खिलाफ विरोध का झंडा हमेशा बुलंद रखा है। इसलिए जरूरी है कि मतदाता सूचियों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो पाए।

यहां तक कि समय-समय पर ऐसा देखा गया है कि विभिन्न राज्यों में शरणार्थी बांग्लादेशी रोहिंग्या और उसके साथ-साथ अन्य देशों के लोग प्रवेश कर जाते हैं और यहां के मतदाता बनकर लोकतंत्र पर खतरा बनते हैं। इसलिए जरूरी है कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने फिर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है, वह तय समय पर पूरी हो।

मीना धानिया, टिप्पणीकार

इससे खास दलों को मिलता फायदा चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। तर्क दिया जा रहा है कि इससे ‘विदेशी घुसपैठियों’ की पहचान में मदद मिलेगी। लेकिन, विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है। उसके मुताबिक, एक खास दल इसका फायदा उठा ले जाएगा।

निस्संदेह, चुनाव आयोग की यह एक ऐसी परंपरागत प्रक्रिया है, जिसके तहत वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़कर और अयोग्य वोटरों के नाम हटाकर उसकी पुष्टि करने के बाद उसे अपडेट किया जाता है। देश में चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से अब तक नौ बार इस तरह से एसआईआर हो चुके हैं। इससे पहले यह इतने बड़े पैमाने पर 2002 से 2004 के बीच 21 साल पहले किया गया था। मगर इस बार चुनाव आयोग की इस कवायद के समय, तरीके और इरादे सवालों के घेरे में हैं। विरोधी पार्टियां सच ही आरोप लगा रही हैं कि किसी न किसी इशारे पर यह काम किया जा रहा है, ताकि विपक्षी दलों के आधार वोट-बैंक को प्रभावित किया जा सके और उनके नाम जान-बूझकर मतदाता सूची से काटे जा सकें।

विपक्षी दलों ने बिहार में हुए एसआईआर के समय ही इसको लेकर मोर्चा खोल दिया था। उनका विरोध बेशक अब उतना आक्रामक नहीं है, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई वाला ‘इंडिया’ ब्लॉक इसे ‘चुनावी धोखाधड़ी’ तक बता चुका है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसके खिलाफ बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ तक निकाल चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन एसआईआर को ‘वोट चोरी कार्यक्रम’ बता चुके हैं और दावा कर चुके हैं कि इसका एकमात्र लक्ष्य विपक्षी दलों के वोटरों के नाम काटना है। वाकई, कई बार विपक्षी नेताओं के तर्क सही जान पड़ते हैं। इसका इस्तेमाल निश्चय ही अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं और गरीबों का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए किया जाता है।

असल में, यह पूरा प्रकरण चुनाव सुधार की वकालत करता है। हमें ऐसा तंत्र बनाना ही होगा, जो दोषरहित हो। समझने की बात है कि अगर लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र ही सवालों के घेरे में आ रहा है, और यह भारत जैसे लोकतांत्रिक इतिहास वाले मुल्क के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में, होना तो यह चाहिए कि चुनाव आयोग सभी दलों को विश्वास में ले और मिल-बैठकर इस समस्या का समाधान निकाले। मतदाता सूची में सुधार जरूरी है, लेकिन विपक्षी दलों या जनता के सवालों के जवाब मिलने भी उतने ही जरूरी हैं। यह बात सबको समझनी चाहिए।