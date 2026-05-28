पुनरीक्षण पर जरूरी अदालती फैसला

भारतीय लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया का नाम नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास का आधार है, जिसके अनुसार हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिले और अपात्र व्यक्ति चुनावी व्यवस्था का हिस्सा न बने…

भारतीय लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया का नाम नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास का आधार है, जिसके अनुसार हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिले और अपात्र व्यक्ति चुनावी व्यवस्था का हिस्सा न बने। इसी मूल भावना को केंद्र में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और साफ शब्दों में कहा कि निर्वाचन आयोग को संविधान और कानून के अंतर्गत मतदाता सूची की गहन समीक्षा करने का पूरा अधिकार है। उसके मुताबिक, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की सांविधानिक आवश्यकता को मजबूत करती है। इस फैसले को केवल एक कानूनी निर्णय मानना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रभाव देश की चुनावी राजनीति, लोकतांत्रिक ढांचे और भविष्य की चुनाव-प्रक्रिया पर दूरगामी रूप से पड़ने वाला है।

दरअसल, एसआईआर की प्रक्रिया ने भारतीय लोकतंत्र के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है। क्या मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है या यह सुनिश्चित करना कि कोई पात्र नागरिक सूची से बाहर न रह जाए। लोकतंत्र की मजबूती इन दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करने में ही निहित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसी संतुलन पर जोर दिया है। अदालत ने निर्वाचन आयोग को अधिकार तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायपूर्ण और मानवीय होनी चाहिए। यही कारण है कि यह फैसला आने वाले समय में चुनाव सुधारों की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। अब निर्वाचन आयोग को अधिक सांविधानिक मजबूती मिली है और भविष्य में वह व्यापक पुनरीक्षण अभियानों को और आक्रामक रूप से आगे बढ़ा सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि चुनावी प्रक्रिया में न्यायपालिका आयोग की स्वतंत्रता और सांविधानिक भूमिका को महत्वपूर्ण मानती है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में, जहां करोड़ों मतदाता और हजारों राजनीतिक विवाद मौजूद हैं, वहां मतदाता सूची की विश्वसनीयता लोकतंत्र की आधारशिला बन जाती है।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक नारेबाजी का विषय नहीं, बल्कि सांविधानिक अनुशासन और संस्थागत विश्वसनीयता का भी प्रश्न है। चुनाव आयोग, न्यायपालिका और संविधान के बीच संतुलित समन्वय ही भारतीय लोकतंत्र को स्थिरता प्रदान करता है। इस फैसले का यह भी अर्थ है कि आने वाले वर्षों में देश भर में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण देखने को मिलेगा।

महेंद्र तिवारी, टिप्पणीकार

नागरिकता भला क्यों तय करे आयोग ऐसा लगता है कि संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी जिस संस्था को मिली है, उसी ने अपने हाथों से उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही उसने एक और काम किया, जिन नागरिकों के अधिकारों को किसी भी कीमत पर सुरक्षित और संरक्षित रखने का उसने संकल्प लिया था, उसने अपनी उस जिम्मेदारी से भी मुंह मोड़ लिया। संविधान में लिखा है कि नागरिकों की नागरिकता तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय का है, लेकिन एसआईआर के फैसले में अदालत ने यह तो माना किंतु यह भी कह दिया कि चुनाव आयोग भी नागरिकता की जांच कर सकता है। अगर आयोग को भी यह अधिकार मिल जाएगा, तो फिर गृह मंत्रालय क्या करेगा? कल को कोई और भी संस्था आती है और कहती है कि उसे सिर्फ देश के नागरिक को ही वह सुविधा देने का अधिकार है, और उसके पहले वह उसकी नागरिकता की जांच करेगी, तो आप उसे भी यह अधिकार दे देंगे? क्या कोई देश इस तरह से चल सकता है?

नए अदालती फैसले से तो यही लगता है कि चुनाव आयोग ही अब तय करेगा कि कौन नागरिक है और कौन वोट देने का अधिकार रखता है। और इससे आगे जाकर कब और किस इलाके का वह एसआईआर कर सकता है? कितने लोगों को जब चाहे, तब वह संदिग्धों की सूची में रख सकता है, और जितने लोगों को चाहे, वह हरी झंडी दे सकता है। यानी, परोक्ष रूप से सरकार को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह चाहे, तो अपने चहेते चुनाव आयोग से अपने उन लोगों का इलेक्टोरल रोल गठित कर सकता है, जिसके बारे में उसे लगता है कि वे उसे फिर से वोट देकर सत्ता पर बिठाने की गारंटी करेंगे। इस तरह से इस देश में एक स्थायी सरकार के गठन और निर्माण का रास्ता साफ कर दिया गया है। अब कम से कम यह बात गृह मंत्री पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी लोगों को दिए गए 2047 के सपने को पूरा करके ही कुर्सी छोड़ेंगे।

यह समझना होगा कि अगर नागरिक नहीं होगा, तो लोकतंत्र भी नहीं होगा, न ही होगा कोई गणतंत्र। और तब संविधान से लेकर संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ तमाम सांविधानिक संस्थाएं कमोबेेश खत्म हो जाएंगी। इसलिए अभी भी हमारे पास वक्त है परिस्थितियों को बदलने या उनमें सुधार लाने का। साफ है, जो नया फैसला आया है, उसकी कोई भरपायी नहीं हो सकती। ऐसे फैसलों की अदालती समीक्षा होनी चाहिए। बड़ी बेंच के साथ-साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं की बातों पर भी गौर करते हुए कदम आगे बढ़ाना चाहिए।