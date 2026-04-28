अपने गलत आचरण की कीमत चुकाते ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति की जितनी इज्जत आज पूरी दुनिया में होनी चाहिए, उतनी डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। इसका कारण वह खुद हैं। अपने आचरण और व्यवहार के कारण उन्होंने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा रखी है…

अमेरिकी राष्ट्रपति की जितनी इज्जत आज पूरी दुनिया में होनी चाहिए, उतनी डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। इसका कारण वह खुद हैं। अपने आचरण और व्यवहार के कारण उन्होंने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा रखी है। जिस नाटो संगठन को हम एकता का प्रतीक समझा करते थे या समूचा यूरोप ही कभी अमेरिका का हिस्सा लगा करता था, वैसा आज नहीं है। ये सब अब वाशिंगटन से दूर नजर आते हैं। सभी इस समय ट्रंप की करतूतों के कारण खुद को एक प्रकार से छला हुआ महसूस कर रहे हैं। मार्च 2026 के सर्वेक्षण से पता चलता है कि यूरोप में ट्रंप की लोकप्रियता कम हुई है। जर्मनी में यह 86 प्रतिशत, फ्रांस में 78 प्रतिशत और डेनमार्क में 94 प्रतिशत लोग उनके खिलाफ हैं। ट्रंप की नवीनतम कारस्तानी के कारण यूरोप और उत्तर अमेरिका के बीच पहले से गहराती खाई और गहरी हो गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पेन को नाटो संगठन से बाहर कर उसे ‘दंडित’ करने की मांग की है। क्या ऐसा संभव है? अमेरिका कानूनी तौर पर स्पेन को नाटो से निष्कासित या निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि नाटो अधिकारियों के अनुसार, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में किसी सदस्य देश को निलंबित या निष्कासित करने का कोई प्रावधान नहीं है। हां, कोई भी देश स्वेच्छा से इसे जरूर छोड़ सकता है। इसी तरह, ईरान के साथ समझौता न करना भी ट्रंप को विश्व मंच पर बेपरदा कर रहा है। जब पूरी दुनिया में ट्रंप के प्रति लोगों का विश्वास कम हो रहा है, तो अमेरिकी भला क्यों न अविश्वास करेंगे! यहां भी एक बड़ा तबका ट्रंप के खिलाफ मुखर है। संभव है, उन्हीं में से किसी व्यक्ति ने नाराज होकर उनके डिनर के दौरान गोली चला दी होगी।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई।

उस समय वह व्हाइट हाउस के पत्रकारों के साथ डिनर कर रहे थे। इसकी असल वजह क्या है, यह तो जांच-पड़ताल के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ट्रंप जिस तरह गलत नीतियों को अपनाकर खुद अपने और दूसरे देशों को आफत में डाल रहे हैं, उसको देखते हुए इसकी संभावना अधिक है कि इस हमले का कारक भी उनके अपने देश के लोगों का आक्रोश ही होगा! अमेरिका में हिंसा कोई नई बात नहीं है। वहां ‘बंदूक संस्कृति’ बरसों से फल-फूल रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार चुनाव हार गए थे, तब कैपिटल हिल जाकर उन्होंने हिंसा की थी।

इसलिए, यह कहना ज्यादा सही होगा कि ट्रंप और विवाद का चोली-दामन सा रिश्ता है।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

कहीं यह घटते लोकतंत्र का संकेत तो नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यक्रम में गोलीबारी की हुई हालिया घटना केवल सुरक्षा चूक नहीं, बल्कि उस लोकतांत्रिक ताने-बाने पर गहरी चोट है, जिस पर दुनिया लंबे समय से भरोसा करती आई है। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिका पहले से ही तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक तनाव के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में, यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र भीतर से कमजोर पड़ने लगा है?

अमेरिकी राजनीति में विभाजन कोई नई बात नहीं है, पर पिछले कुछ वर्षों में यह असहमति से आगे बढ़कर वैमनस्य में बदलता दिख रहा है। विचारों का टकराव अब व्यक्तियों के खिलाफ गुस्से में बदलने लगा है। यही वह माहौल है, जहां हिंसा पनपती है। ट्रंप जैसे प्रभावशाली और विवादित नेता इस ध्रुवीकरण के केंद्र में रहे हैं। उनके समर्थकों के लिए वह एक मजबूत राष्ट्रवादी आवाज हैं, जबकि आलोचकों की नजर में लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चुनौती। ऐसे में, उन पर हुआ कोई भी हमला राजनीतिक भावनाओं को और भड़काने का काम करता है। इस घटना ने सुरक्षा-व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है। उसकी मौजूदगी में इस तरह की घटना होना केवल तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि खतरे के स्वरूप बदल चुके हैं। अब खतरा केवल संगठित समूहों से नहीं, बल्कि अकेले, कट्टर विचारों से प्रेरित व्यक्ति से भी है।

अमेरिका की यह घटना वैश्विक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। दुनिया के कई देशों के लिए, जो अमेरिका को लोकतांत्रिक आदर्श के रूप में देखते हैं, यह चिंताजनक संकेत है। यदि वहां भी राजनीतिक हिंसा सामान्य हो गई, तो वैश्विक लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती पैदा हो जाएगी। किंतु यह घटना अमेरिका के लिए आत्ममंथन का अवसर हो सकती है। क्या नेताओं और नागरिकों को अपने शब्दों और व्यवहार में संयम लाने की आवश्यकता है? लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि उस संस्कृति से भी चलता है, जिसमें असहमति को सम्मान दिया जाता है। यदि वह संस्कृति कमजोर पड़ती है, तो संस्थाएं भी टिक नहीं पातीं। ट्रंप से जुड़ी यह घटना एक स्पष्ट संकेत है कि अब अमेरिका को अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अन्यथा, गोलीबारी की यह घटना एक प्रवृत्ति बन सकती है और तब यह खतरा केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा।