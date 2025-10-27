दुविधा में दिख रहा विपक्ष का गठबंधन

संक्षेप: गाजर की पूंगी बजी तो बजी, नहीं तो तोड़ खाई- यह लोकोक्ति बिहार के चुनाव में महागठबंधन पर चरितार्थ होती लग रही है। महागठबंधन आज इसी दुविधा में है। वह यही प्रयास कर रहा है कि गाजर की पूंगी बज जाए…

गाजर की पूंगी बजी तो बजी, नहीं तो तोड़ खाई- यह लोकोक्ति बिहार के चुनाव में महागठबंधन पर चरितार्थ होती लग रही है। महागठबंधन आज इसी दुविधा में है। वह यही प्रयास कर रहा है कि गाजर की पूंगी बज जाए, जिसके लिए अशोक गहलोत भी बुलाए गए। हालांकि, मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा होने के बाद से ही राहुल गांधी बिहार की जनसभा में कहीं दिख नहीं रहे हैं। क्या वह नाराज हैं? वैसे, कांग्रेस या राहुल गांधी की दुविधा से बेखबर राजद नेता आपसी मनमुटाव को किनारा कर प्रचार-प्रसार में जुट गए हैं।

सत्तारूढ़ दल की नजर में विपक्ष की उपयोगिता खत्म हो गई है। बिहार में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समय बदल गया है और अब लालटेन की आवश्यकता नहीं है। लगे हाथ उन्होंने जंगलराज की भी याद दिला दी और कहा कि महागठबंधन की सरकार आएगी, तो बिहार को लूटने का ही काम होगा, जैसा पिछली उसकी सरकारों के समय किया गया था। तो क्या पूरे परिवार को भ्रष्टाचार में शामिल कर लेने वाले लालू यादव की पार्टी को बिहार की जनता फिर से पसंद करेगी? इसका पता तो तभी चलेगा, जब जनादेश आएगा, लेकिन सभी अपनी-अपनी ताल ठोक रहे हैं। एनडीए फिर से सरकार बनने के दावे कर रहा है, तो विपक्षी गठबंधन भी सत्ता परिवर्तन और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के सपने देखने लगा है। हालांकि, एक सच यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि साफ और भरोसेमंद रही है। बिहार में भारी विकास हुआ है। गांव पहले शहरों से कटे हुए थे, रेल सुविधा या आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं थे, पर अब पक्की सड़कें बन गई हैं और इंटरनेट की मदद से लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं। आज का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा है और आधी आबादी की भी कामकाजी दुनिया में हिस्सेदारी बढ़ी है। कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार अपने वायदों पर खरी उतरी है।

हालांकि, एक चर्चा यह भी है कि यदि बिहार में सत्ता परिवर्तन होता भी है, तो सरकार चलाना राजद से संभव न हो सकेगा, क्योंकि अराजकता फिर इस कदर फैल जाएगी कि तेजस्वी यादव उसे संभाल नहीं पाएंगे। ऐसी सूरत में कांग्रेस भी उनको शायद ही बर्दाश्त करेगी। एक समय भले ही कांग्रेस अकेले दम पर सरकार बनाने की क्षमता रखती थी, लेकिन आज उसकी यह स्थिति नहीं है, इसलिए उसे मजबूरन राजद व अन्य दलों के साथ समझौता करना पड़ा है। चूंकि ये राजनीतिक समझौते मजबूरी में किए गए हैं, इसलिए इसके टिकने की गारंटी कितनी रहेगी, यह कोई भी आसानी से समझ सकता है।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

अब उसकी गाड़ी पटरी पर लौट आई महागठबंधन की गांठें कितनी मजबूत हैं, इसका पता इसी से चलता है कि तमाम उठापटक के बावजूद सभी दल एक हैं और मिल-जुलकर चुनाव लड़ रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना सुखद रहा, जिससे महागठबंधन अब बीस साबित होने लगा है। ऊपर से, मुकेश सहनी को उप-मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके एनडीए का रहा-सहा जातिगत समीकरण भी ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसा इसलिए, क्योंकि राजग का बड़ा मतदाता-वर्ग वही अति-पिछड़ा है, जिसका प्रतिनिधित्व मुकेश सहनी करते हैं। यानी, एनडीए के पारंपरिक वोट-आधार पर सेंध लगाने की पूरी तैयारी महागठबंधन ने कर ली है।

महागठबंधन को इसलिए भी जीत का दावेदार बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को करीब 37 प्रतिशत मत हासिल हुआ था और वह 0.03 प्रतिशत मत से ही सत्ता से दूर रहा था। जबकि, पिछली बार मुकेश सहनी राजग का हिस्सा थे। जाहिर है, राजद के पारंपरिक मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ जब मुकेश सहनी का अति पिछड़ा वर्ग महागठबंधन के साथ आएगा, तो उसकी जीत की उम्मीद ही अधिक होगी। यही कारण है कि राजग के नेतागण लालू राज के दिनों की याद मतदाताओं को दिलाने लगे हैं। उनको यह डर दिखाने लगे हैं कि यदि तेजस्वी सत्ता में आते हैं, तो बिहार में व्यवस्थाएं फिर बिगड़ जाएंगी और राज्य अराजकता के भंवर में फंस जाएगा। जबकि, असलियत में ऐसा हो सकेगा, इस पर संदेह है। ऐसा इसलिए, क्योंकि राजद और जद (यू) ने जब मिलकर पिछली बार सरकार बनाई थी, तो यह तेजस्वी यादव ही थे, जिन्होंने लाखों युवाओं को रोजगार दिया था। यही कारण है कि इस बार, जब उन्होंने हर घर में एक सरकारी नौकरी (जिस घर में नहीं है वहां) देने का वायदा किया, तो नौजवान उनकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जब जद (यू) की मदद पर तेजस्वी यादव ने इतने नौजवानों को नौकरी दी, तो जब खुद अपनी सरकार बनाएंगे, तब निस्संदेह खूब रोजगार बांटेंगे।

रही बात कांग्रेस की, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दोनों के निजी रिश्ते राजनीतिक दांव-पेच से काफी ऊपर हैं। यह संबंध भी बिहारवासियों को खूब भा रहा है, इसलिए राहुल गांधी जब वोटर अधिकार यात्रा पर निकले थे, तब तेजस्वी के साथ उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं। साफ है, इस बार बिहार की बाजी महागठबंधन के हाथों में ही रहने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो इसमें राजग के लिए सबक के बीज भी छिपे होंगे।