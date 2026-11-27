बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन केवल सत्ता परिवर्तन की घटना नहीं थी, बल्कि यह वहां की राजनीति में उपजे गहरे असंतोष और उग्र जनाक्रोश का परिणाम था। भारत सरकार ने शेख हसीना को शरण देकर मानवीय…

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन केवल सत्ता परिवर्तन की घटना नहीं थी, बल्कि यह वहां की राजनीति में उपजे गहरे असंतोष और उग्र जनाक्रोश का परिणाम था। भारत सरकार ने शेख हसीना को शरण देकर मानवीय परंपराओं और अपने कूटनीतिक दायित्व का निर्वहन किया। शरणागत की रक्षा करना भारत की सभ्यतागत परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन शेख हसीना को भारत में शरण दिए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार का भारत के प्रति रवैया लगातार बदलता गया। उसकी प्रत्यर्पण की मांग, भारत विरोधी बयानबाजी और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव ने दशकों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित किया।

हालांकि, सत्ता परिवर्तन के बावजूद शेख हसीना की वापसी का प्रश्न बांग्लादेश की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने 16 दिसंबर, 2026 को बांग्लादेश के विजय दिवस पर अपने देश लौटने की मंशा जाहिर कर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान सरकार उन्हें सुरक्षित वापसी का अवसर देगी? क्या बांग्लादेश की धरती पर कदम रखते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? और यदि उनके विरुद्ध सुनाई गई मृत्युदंड की सजा पर अमल की स्थिति बनती है, तब क्या उनके समर्थक इसे चुपचाप स्वीकार कर लेंगे? साफ है, शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में एक बड़े भूचाल का कारण बन सकती है।

सवाल यह भी है कि जिस ‘जेन-जी’ आंदोलन को बांग्लादेश के युवाओं ने बेहतर भविष्य, रोजगार, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की उम्मीद के साथ आगे बढ़ाया था, क्या वह अपने मकसद में कामयाब हो पाया? सत्ता बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन क्या आम नागरिकों की बुनियादी समस्याएं समाप्त हो गईं? क्या अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा मिला? क्या कट्टरपंथी मानसिकता पर अंकुश लगा? यदि इन तमाम सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं हैं, तो बांग्लादेश की सत्ता परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि शेख हसीना अपने देश लौटने में सफल होती हैं, तो यह बांग्लादेश की राजनीति में ऐतिहासिक घटनाक्रम होगा। किंतु यदि उनकी वापसी हिंसा, गिरफ्तारी और प्रतिशोध की राजनीति में उलझ जाती है, तो यह उसकेे लोकतांत्रिक भविष्य के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ऐसे में, शेख हसीना की सुरक्षित बांग्लादेश वापसी जितनी कठिन दिखाई देती है, उससे कहीं अधिक कठिन बांग्लादेश को एक और खूनी राजनीतिक संघर्ष से बचाना है।

अरविंद रावल, टिप्पणीकार

यह उनके वतन लौटने का उचित वक्त किसी भी व्यक्ति के लिए अपना देश छोड़कर लंबे समय तक दूसरे देश में रहना आसान नहीं होता। खासकर तब, जब वह व्यक्ति कभी उसी देश की सत्ता के शीर्ष पर रहा हो। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आज इसी परिस्थिति से गुजर रही हैं। अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से वह भारत में रह रही हैं। करीब दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उनकी राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। ऐसे में, उनकी वतन वापसी का सवाल केवल बांग्लादेश की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य से भी जुड़ा है।

हसीना ने बांग्लादेश सरकार से वतन लौटने के लिए यात्रा दस्तावेज और राष्ट्रीय विमान सेवा के जरिये यात्रा की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। दूसरी ओर, बांग्लादेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि लौटने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी 25 नवंबर को स्पष्ट किया कि स्वेच्छा से देश लौटने और प्रत्यर्पण के अनुरोध को अलग-अलग कानूनी विषयों के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, हसीना के लिए विदेश में अनिश्चितकाल तक रहना कोई स्थायी राजनीतिक समाधान नहीं हो सकता। अपने देश में रहकर ही वह अपनी बात अपने समर्थकों तक पहुंचा सकती हैं। अदालत में अपने खिलाफ लगे आरोपों का जवाब देने और कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने का अवसर उन्हें मिल सकता है। निर्वासन में रहकर राजनीतिक गतिविधियां चलाने की अपनी सीमाएं हैं। इससे न तो उनके समर्थकों की राजनीतिक स्थिति स्पष्ट हो सकती है और न ही बांग्लादेश की राजनीति में उनकी भूमिका का भविष्य तय हो सकता है।

हालांकि, उनकी वतन वापसी का अर्थ केवल गिरफ्तारी और मुकदमे तक सीमित नहीं होना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई, कानूनी सहायता और अपील के अधिकार मिलने ही चाहिए। हसीना के मामले में भी इन सिद्धांतों का पालन आवश्यक है।

भारत के लिए भी यह मामला बेहद संवेदनशील है। बांग्लादेश उसका काफी महत्वपूर्ण पड़ोसी है। इसलिए शेख हसीना के मामले का समाधान ऐसा होना चाहिए, जिससे द्विपक्षीय संबंधों पर अनावश्यक दबाव न पड़े और बांग्लादेश की लोकतांत्रिक स्थिरता को भी नुकसान न पहुंचे। शेख हसीना की वतन वापसी का फैसला अंततः उनके अपने विवेक पर निर्भर करेगा, लेकिन निर्वासन में रहकर अपने राजनीतिक अतीत और वर्तमान कानूनी चुनौतियों से दूरी बनाए रखना उनकी परेशानियों का समाधान नहीं है।