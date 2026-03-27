भरोसेमंद मध्यस्थ की तलाश करे अमेरिका

पश्चिम एशिया में शांति के लिए अमेरिका को किसी ऐसे विश्वसनीय मध्यस्थ की तलाश करनी चाहिए, जिस पर ईरान पूरा भरोसा कर सके। मौजूदा हालात में अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की इतनी कमी हो चुकी है कि बिना किसी विश्वसनीय मध्यस्थ के सार्थक-वार्ता संभव नहीं दिखती…

पश्चिम एशिया में शांति के लिए अमेरिका को किसी ऐसे विश्वसनीय मध्यस्थ की तलाश करनी चाहिए, जिस पर ईरान पूरा भरोसा कर सके। मौजूदा हालात में अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की इतनी कमी हो चुकी है कि बिना किसी विश्वसनीय मध्यस्थ के सार्थक-वार्ता संभव नहीं दिखती। पहली समस्या यही है कि अमेरिका के बयानों और कदमों में एकरूपता नहीं दिखती। एक तरफ, वह युद्ध-विराम का प्रस्ताव देता है, दूसरी तरफ, उसके पुराने रुख व दबाव की नीति ईरान को उस पर भरोसा करने से रोकती है। ऐसे में, ईरान द्वारा प्रस्ताव का मजाक उड़ाना केवल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अविश्वास का संकेत है। दूसरी ओर, एक निष्पक्ष मध्यस्थ की कमी साफ दिखाई देती है। इतिहास बताता है कि जब भी दो देशों के बीच तनाव चरम पर होता है, तब तीसरे पक्ष की भूमिका निर्णायक होती है। यहां भी ऐसे किसी पक्ष को आगे लाना जरूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिक्रिया अक्सर देर से और कमजोर रही है। जब संकट की शुरुआत में ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तो बाद में केवल अपीलें प्रभावी नहीं होतीं। इससे प्रभावित पक्षों में असंतोष और अविश्वास बढ़ता है, जैसा कि ईरान के बयान से स्पष्ट है। बिना इनके पश्चिम एशिया में शांति की बात बेमानी है।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पेश किए गए युद्ध-विराम प्रस्ताव का ईरान ने जिस तरह उपहास उड़ाया, वह इस बात का संकेत है कि कूटनीतिक स्तर पर दोनों पक्षों के बीच कोई ठोस आधार नहीं बन पाया है। इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि इसे बिना किसी विश्वसनीय मध्यस्थ के आगे बढ़ाया गया। आमतौर पर ऐसे संवेदनशील मामलों में संयुक्त राष्ट्र या अन्य निष्पक्ष देशों की भूमिका अहम होती है, जिससे दोनों पक्षों के बीच विश्वास कायम किया जाता है। मगर इस मामले में अमेरिका ने सीधे प्रस्ताव रखकर यह मान लिया कि ईरान उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा, जो उसकी एक रणनीतिक भूल साबित हुई। दूसरी ओर, ईरान ने भी अपनी पांच शर्तें रखकर यह स्पष्ट कर दिया कि वह अब दबाव की रणनीति में नहीं फंसने वाला। इन शर्तों को स्वीकार करना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि ईरान अब अपनी स्थिति को पहले से अधिक मजबूत मान रहा है। साफ है, बिना ठोस संवाद, आपसी विश्वास और किसी निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका के अमेरिका और ईरान के बीच किसी सार्थक समझौते की संभावना फिलहाल बेहद कम है।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपना फर्ज निभाएं आज जब विज्ञान, तकनीक व वैश्वीकरण के सहारे मानव सभ्यता अभूतपूर्व प्रगति की ओर अग्रसर है, तो ठीक उसी समय विश्व के अनेक हिस्सों में युद्ध का उन्माद मानवीय मूल्यों को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह विरोधाभास पीड़ादायक है कि एक ओर मनुष्य अंतरिक्ष में नई सीमाएं खोज रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से जीवन को सुगम बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसके भीतर हिंसा, प्रतिशोध और वर्चस्व की प्रवृत्तियां इतनी प्रबल हो उठी हैं कि वह अपने ही अस्तित्व के मूल आधार मानवता को नष्ट करने पर आमादा है। ईरान युद्ध इसका ताजा उदाहरण है। किसी भी युद्ध की तरह इसका भी सबसे भयावह पक्ष यही है कि इसकी कीमत वे लोग चुका रहे हैं, जिनका इस युद्ध से सीधा संबंध नहीं है। निर्दोष नागरिक, महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग- ये सभी इस हिंसा के सबसे आसान शिकार बन रहे हैं। यहां तक कि स्कूल-अस्पताल भी निशाना बनाए जा रहे हैं, जो साफ संकेत है कि सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा, बल्कि सभ्यता की आत्मा पर प्रहार हो रहा है।

ऐसे में, युद्ध को तुरंत खत्म करने की जरूरत स्वाभाविक ही महसूस की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय कानून और युद्ध संबंधी नियम, जिनको जिनेवा कन्वेंशन के माध्यम से स्थापित किया गया है, स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि युद्ध के दौरान नागरिकों, अस्पतालों, स्कूलों और शरणार्थी शिविरों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। मगर अब तो निर्लज्जता के साथ ऐसा किया जा रहा है, जो चिंताजनक है। इस स्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की जिम्मेदारी है? नहीं! वास्तव में, यह सबकी जिम्मेदारी है। सरकारों को चाहिए कि वे युद्ध के बजाय कूटनीति और संवाद का मार्ग अपनाएं, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करें और मानवाधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दें। वहीं, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी इसमें अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले देशों को जवाबदेह बनाया जा सके।

जागरूकता, सहानुभूति और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देकर हम इस संकट का सामना कर सकते हैं। हमें यह मानना होगा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि एक नई समस्या की शुरुआत है। शांति केवल समझौतों से नहीं, बल्कि मानसिकता के परिवर्तन से आती है। वास्तव में, यह समय आत्ममंथन का है। यदि मानवता को बचाना है, तो हमें युद्ध के उन्माद से ऊपर उठकर शांति, सह-अस्तित्व और करुणा के मार्ग को अपनाना होगा।