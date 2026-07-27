शिक्षा तंत्र में शुचिता की नई राह तैयार

हालिया छात्र आंदोलन ने शिक्षा तंत्र की बुनियादी खामियों को समाज के सामने लाने का काम किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन यह घटनाक्रम केवल एक परीक्षा आयोजन की विफलता नहीं…

हालिया छात्र आंदोलन ने शिक्षा तंत्र की बुनियादी खामियों को समाज के सामने लाने का काम किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन यह घटनाक्रम केवल एक परीक्षा आयोजन की विफलता नहीं, बल्कि उस गहरे भरोसे का टूटना भी था, जो देश का हर युवा और उसका परिवार तंत्र पर करता रहा है। परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की नितांत आवश्यकता को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय विशेष टास्क फोर्स के गठन की भी घोषणा की है, जिसकी कमान इंफोसिस के सह-संस्थापक और आधार परियोजना के जनक नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है। इस टीम में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। इस समिति का मुख्य लक्ष्य पूरी परीक्षा प्रक्रिया को तकनीकी रूप से इतना सुदृढ़ बनाना है कि उसमें किसी भी स्तर पर छेड़छाड़ की गुंजाइश न बचे।

इन प्रशासनिक और तकनीकी सुधारों के साथ-साथ सरकार ने कानूनी स्तर पर भी बेहद कड़ा रुख अपनाया है। शिक्षा माफियाओं, सॉल्वर गैंग और पेपर लीक करने वाले संगठित गिरोहों की पूरी तरह से कमर तोड़ने के उद्देश्य से संसद में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश किया गया है। इस प्रस्तावित संशोधन विधेयक में पुराने से कहीं अधिक सख्त व दंडात्मक प्रावधान हैं। अब किसी भी परीक्षा में धांधली के दोषियों के लिए न्यूनतम जेल की सजा को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अपराध की व्यापकता और गंभीरता को देखते हुए अदालतें इस सजा को दस साल तक भी बढ़ा सकती हैं।

इसके अतिरिक्त आर्थिक दंड के प्रावधानों को भी अभूतपूर्व रूप से कड़ा किया गया है। संगठित रूप से काम करने वाले गिरोहों और इस आपराधिक कृत्य में शामिल शिक्षण या गैर-शिक्षण संस्थाओं पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने की राशि को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर सीधे दस करोड़ रुपये तक प्रस्तावित किया गया है। जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां, निजी कंपनियां या लॉजिस्टिक फर्म परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी लेती हैं, यदि किसी भी स्तर पर उनकी लापरवाही या प्रत्यक्ष मिलीभगत पाई जाती है, तो उन पर भी पांच करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इन सभी सुधारों का मकसद एक ही है। सरकार देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित करना चाहती है।

महेंद्र तिवारी, टिप्पणीकार

सांकेतिक कदमों से बात नहीं बनेगी छात्रों के आंदोलन ने वह कर दिखाया, जो कुछ दिनों पहले तक संभव नहीं दिख रहा था। उसने शिक्षा व्यवस्था पर देशव्यापी बहस छेड़ दी है। कहीं परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं शिक्षकों की कमी और कहीं सरकारी शिक्षण संस्थानों की बदहाल स्थिति पर। सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाने और सख्त कानून बनाने का दावा किया है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों की स्थिति से तय होता है। यदि शिक्षा पर पर्याप्त निवेश नहीं होगा, तो विकास की चमक केवल बाहरी दिखाई देगी, भीतर से समाज कमजोर ही रहेगा।

बजट के आकड़े बताते हैं कि यूपीए शासनकाल में शिक्षा पर जीडीपी का चार फीसदी से अधिक खर्च हो रहा था, जो अब घटकर ढाई फीसदी के आसपास हो चुका है। यह केवल प्रतिशत का अंतर नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं में आए बदलाव का संकेत भी माना जा सकता है। हालांकि, बजट का कुल आकार हर वर्ष बढ़ रहा है, लेकिन कुल संसाधनों में शिक्षा को कितना महत्व दिया जा रहा है, यह जीडीपी से उसकी तुलना करके समझ सकते हैं। यह स्थिति तब है, जब भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है। यहां करोड़ों बच्चे शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हैं। ऐसे में, अगर शिक्षा का बजट कम किया जाता रहेगा, तो न सिर्फ रोजगार क्षमता घटेगी, शोध कमजोर होगा, नवाचार की गति धीमी पड़ेगी, बल्कि सामाजिक असमानता भी बढ़ जाएगी।

यह सच है कि हाल के वर्षों में सरकार ने नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप संस्कृति और तकनीकी शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य शिक्षा को आधुनिक और रोजगारोन्मुख बनाना है, लेकिन किसी भी नीति की सफलता अंततः उसके वित्तीय समर्थन पर निर्भर करती है। यदि योजनाओं के अनुरूप जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, तो उनके अपेक्षित परिणाम नहीं आ सकेंगे, इसलिए नीति और बजट, दोनों का संतुलित होना आवश्यक है। यह भी सत्य है कि सरकार को रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा और अन्य कई क्षेत्रों पर खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन इन सबका स्थायी लाभ तभी मिलेगा, जब देश के नागरिक शिक्षित, कुशल और जागरूक होंगे। लिहाजा, शिक्षा को व्यय नहीं, सबसे बड़ा निवेश मानना चाहिए। आज शिक्षा पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया भविष्य में बेहतर उत्पादकता और सामाजिक स्थिरता के रूप में कई गुना लाभ देता है।