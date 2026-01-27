समावेशी विकास का दस्तावेज होगा बजट
अस्थिर वैश्विक माहौल, भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती के बीच पेश होने वाला आम बजट- 2026 भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। यही बजट तय करेगा कि देश की…
अस्थिर वैश्विक माहौल, भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती के बीच पेश होने वाला आम बजट- 2026 भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। यही बजट तय करेगा कि देश की आर्थिक रफ्तार को अगले कुछ वर्षों तक कैसे मजबूती दी जाएगी? यह सच है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास और कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने की है। उसे एक ओर बुनियादी ढांचे में निवेश को गति देना होगा, ताकि रोजगार-सृजन, औद्योगिक विस्तार और क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित हो सके, तो दूसरी ओर महंगाई और आय-असमानता के दबाव में कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को निरंतर समर्थन देना होगा। इसीलिए, माना यही जा रहा है कि इस बार का बजट समावेशी विकास का दस्तावेज हो सकता है।
उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार सड़क, रेल, बंदरगाह और शहरी परिवहन जैसी परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि जारी रखेगी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कैपेक्स आधारित रणनीति ने निजी निवेश को खींचने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। इसके साथ ही, विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने में ‘मेक इन इंडिया’ और ‘पीएलआई’ जैसी योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा सकता है, ताकि भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सके। आम बजट से मध्यम वर्ग को भी राहत की अपेक्षा है, विशेषकर आयकर ढांचे में संभावित संशोधन, मानक कटौती में बढ़ोतरी और बचत को प्रोत्साहन देने वाले प्रावधानों के जरिये खपत को बल मिल सकेगा और बाजार में मांग बनती रहेगी।
यह बजट कृषि क्षेत्र के लिए भी निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, बढ़ती लागत और किसानों की स्थिर आय जैसी चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में, सिंचाई, फसल बीमा, कृषि प्रसंस्करण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर नए प्रावधानों की संभावना जताई जा रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और हरित व अक्षय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर सरकार भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करना चाहेगी। कुल मिलाकर, 1 फरवरी को पेश हो रहे आम बजट से अपेक्षा है कि केवल आंकड़ों का दस्तावेज न होकर यह एक ऐसी दूरदर्शी रूपरेखा पेश करेगा, जिससे अस्थिरता के इस दौर में भारत स्थिर, आत्मनिर्भर और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। सरकार इसके लिए प्रयास करती दिख भी रही है।
विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार
वित्त मंत्री के आगे बड़ी चुनौती
फरवरी की पहली तारीख को पेश होने वाला आम बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत अगले दशक में कहां तक पहुंचना चाहता है, उसका दिशासूचक भी होना चाहिए। बेशक, पिछले दस-बारह वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जिस तेजी से अपना आकार बढ़ाया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। सरकार की मंशा भी स्पष्ट है कि विकास की गति को बनाए रखते हुए आत्मनिर्भर भारत, निर्यात वृद्धि और निवेश को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है- बढ़ता सार्वजनिक कर्ज।
देश पर कर्ज का बोझ अब ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है, जहां उसे नजरअंदाज करना संभव नहीं रहा। पिछले एक दशक में कुल कर्ज 53 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 185 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है और अनुमान है कि मार्च 2025 तक यह 196 से 200 लाख करोड़ रुपये के बीच पहुंच गया होगा। इससे भी ज्यादा चिंताजनक तथ्य यह है कि हर साल लगभग 12 लाख करोड़ रुपये केवल ब्याज चुकाने में खर्च हो रहे हैं। यानी, सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा विकास-कार्यों के बजाय पुराने कर्ज की भरपाई में खर्च हो जाता है। यह स्थिति लंबे समय में विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है। भले ही, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे देश भारत से कहीं अधिक कर्जदार हों, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के लिए कर्ज का संतुलन बनाए रखना कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में, इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार कर्ज-नियंत्रण की स्पष्ट रणनीति सामने रखेगी।
बजट का आकार भी अपने आप में एक बड़ा संकेत है। पिछले बारह साल में केंद्र सरकार का बजट 15 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो चुका है। इस साल इसमें करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी बताती है कि सरकार विकास के लिए खर्च करने को तैयार है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह खर्च टिकाऊ वित्तीय ढांचे के साथ किया जाएगा? रक्षा क्षेत्र भी इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। बदलते वैश्विक हालात और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए रक्षा बजट में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से हो रही है। आम आदमी की नजर से देखें, तो बजट की सबसे बड़ी कसौटी राहत की उम्मीदों पर टिकी है। महंगाई से जूझ रहे मध्यम और गरीब वर्ग को रोजमर्रा की चीजों में राहत चाहिए। ऐसे में, बाजार में स्थिरता लाने की चुनौती कोई छोटी नहीं मानी जाएगी।
कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार
