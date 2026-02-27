Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इससे महिलाओं की भूमिका सशक्त होगी

Feb 27, 2026 11:14 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस महान भारतीय वैज्ञानिक सी वी रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को ‘रामन प्रभाव’ की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था…

इससे महिलाओं की भूमिका सशक्त होगी

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस महान भारतीय वैज्ञानिक सी वी रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को ‘रामन प्रभाव’ की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एक विशेष थीम पर आधारित होता है। इस वर्ष 2026 की थीम है- ‘विज्ञान में महिलाएं: विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति।’ यह थीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, योगदान और नेतृत्व को उजागर करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वास्तव में, वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सतत विकास में विज्ञान की भूमिका को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। कहना गलत नहीं होगा कि यह दिन देश में वैज्ञानिक संस्कृति को बढ़ावा देने का एक सशक्त मंच है। विज्ञान मानव जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाता है। यह अंधविश्वास और रूढ़ियों को दूर कर तर्क, सत्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त करता है। आज स्वास्थ्य, संचार, परिवहन और कृषि जैसे क्षेत्रों में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। नई-नई तकनीकों के विकास से समय और श्रम की बचत हुई है तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है। प्राकृतिक घटनाओं के रहस्यों को समझने में भी विज्ञान हमारी सहायता करता है।

बिजली, इंटरनेट, मोबाइल फोन और आधुनिक परिवहन के तमाम साधन, ये सभी विज्ञान की ही देन हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान के कारण अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अनेक गंभीर रोगों का उपचार संभव हो पाया है। इसी तरह, कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति, उन्नत बीज, उर्वरक, आधुनिक सिंचाई तकनीक और कृषि मशीनरी ने उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इंटरनेट, उपग्रह, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुलभ बना दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय ज्ञान के प्रसार को सरल बना रहे हैं। स्पष्ट है, संचार और सूचना क्रांति विज्ञान के कारण ही संभव हो सकी है।

यह दिन केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि का स्मरण नहीं, बल्कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशीलता और नवाचार की भावना को सुदृढ़ करने का अवसर है। आज जब भारत तकनीक, अंतरिक्ष, चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है, तब विज्ञान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

सुनील कुमार महला, टिप्पणीकार

अभिशाप नहीं, शांति का वाहक बने विज्ञान

हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में विद्यार्थियों की विज्ञान और लोगों को इसके प्रति रुचि बढ़ाना भी है। ऐसा लगता है कि विज्ञान के क्षेत्र में नए-नए आविष्कारों से दुनिया में शांति गायब हो रही है और कई बार आशंका होती है कि विज्ञान के तेजी से विकास करने के कारण यह मानव जाति के लिए अभिशाप और संहारक बनता जा रहा है।

हमारा देश भी विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सूरज-चांद के बारे में नए-नए अध्ययन करने की ओर अग्रसर हो गया है। हमारे देश के वैज्ञानिक भी अमेरिका, चीन आदि उन दूसरे देशों से कम नहीं हैं, जो तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में अपने आपको सुपर पावर मानते हैं। आज बेशक विज्ञान ने बहुत सी उपलब्धियों के झंडे गाड़े हैं, लेकिन दुनिया से शांति गायब हो रही है। विश्व में शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती, जब तक कि दुनिया के सभी देश अपना स्वार्थ और अपनी युद्ध करने वाले हथियारों से परिपूर्ण होने की ‘ईगो’ को नहीं छोड़ते। विश्व शांति भंग होने का एक कारण, जो सबसे बड़ा है, वह तो यह है कि वैज्ञानिकों ने बेवजह ही दुनिया को तबाह करने वाले हथियार, परमाणु बम, मिसाइलों का निर्माण कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इनकी जरूरत ही क्या थी?

इंसान ने विज्ञान के क्षेत्र में बेशक बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं ताडंव मचा करके इंसान को यह एहसास दिलाती हैं कि कुदरत के आगे इंसान अब भी बौना है। अतः हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जो कुदरत की लक्ष्मण रेखा से बाहर हो। विज्ञान को अब जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और अन्य उन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही काम करना होगा, जो जीवमात्र के लिए हानिकारक न हो।

निस्संदेह, विज्ञान देश की प्रगति और आर्थिक विकास का आधार है। शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से यह नवाचार को निरंतर गति प्रदान करता है। वास्तव में, विज्ञान मानव सभ्यता के उज्ज्वल भविष्य की सुदृढ़ नींव है। हालांकि, विज्ञान का दुरुपयोग होने की भी आशंका को निराधार नहीं कहा जा सकता और ऐसा होने पर यह विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम वैज्ञानिक सोच अपनाएं और विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देने का अवसर भी है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि विज्ञान मानव जीवन को बेहतर बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan

हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है। देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।

इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।

और पढ़ें
India

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।