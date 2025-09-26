पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा देने की जरूरत

संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके नाम पर दिवस मनाने की घोषणा सन् 1980 में ही की थी। पहला विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, 1980 को मनाया गया था…

संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके नाम पर दिवस मनाने की घोषणा सन् 1980 में ही की थी। पहला विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, 1980 को मनाया गया था। इधर, कोरोना ने दुनिया भर के पर्यटन क्षेत्र को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है, इससे पर्यटन अर्थव्यवस्था को भी भारी हानि हुई है। पर्यटन से रोजगार बढ़ता है और सरकार को आर्थिक फायदा होता है। भारत के कई राज्यों में देश-विदेश के पर्यटक वहां की प्राकृतिक शोभा का लुत्फ उठाने के लिए आते रहते हैं।

देश के बहुत से ऐसे पर्यटन क्षेत्र भी हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से तो बहुत बेहतर और अच्छे हैं, लेकिन उन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए परिवहन की सुविधा नहीं है। इसके लिए सरकार को गंभीरता दिखाते हुए रेल लाइनों के विस्तार की योजना बनानी चाहिए और जिन इलाकों तक रेल लाइन पहुंचना मुश्किल है, वहां के सड़क मार्ग को दुरुस्त करना चाहिए। अगर केंद्र और प्रदेश सरकारें कोशिश करें, तो देश में पर्टयन को काफी बढ़ावा मिल सकता है। यह रोजगार की राह देख रहे युवाओं के लिए तो शुभ संकेत होगा ही, देश की आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होगी।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

आपने कभी उस जादू को अनुभव किया है, जब अनजान रास्तों पर कदम रखते हुए आपका मन नई कहानियों, संस्कृतियों और संवेदनाओं से झंकृत हो उठता है? यात्रा महज से दूसरी जगह की दूरी तय करना नहीं है। यह एक ऐसा सफर है, जो हमारे भीतर भी सीमाओं को तोड़ता है, हमारी सोच को नई ऊंचाई देता है और हमें अपनी अनंत संभावनाओं से जोड़ता है। विश्व पर्यटन दिवस केवल यात्रा का उत्सव नहीं, बल्कि उस मानवीय जज्बे का सम्मान है, जो संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोता है, सीमाओं को मिटाता है और दुनिया को एक परिवार बनाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर यात्रा एक नई शुरुआत है, खुद को, समाज को और विश्व को गहराई से समझने की।

आर्थिक दृष्टिकोण से पर्यटन वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अपराजेय स्तंभ है। विश्व पर्यटन संगठन के साल 2024 के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक पर्यटन उद्योग ने 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आय अर्जित की। छोटे गांव, जो कभी दुनिया के नक्शे पर अनदेखे थे, पर्यटन के कारण अपनी पहचान बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, भारत की स्पीति घाटी जैसे सुदूर क्षेत्रों में पर्यटन ने स्थानीय लोगों को नई आजीविका दी है। चलें, इस यात्रा को एक ऐसी कहानी बनाएं, जो प्रेरणा दे, जोड़े और बदलाव लाए।

आरके जैन ‘अरिजीत’, टिप्पणीकार

प्रकृति के लिए नकारात्मक सैलानियों की भीड़ दुनिया भर में आज का दिन पर्यटन दिवस के तौर पर मनाने का चलन है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह पर्यटन है किसके लिए और इसका दुष्प्रभाव आम आबादी को किस तरह से झेलनी पड़ती है? इसके कई नकारात्मक प्रभाव हैं, जिनमें स्थानीय पर्यावरण का क्षरण, हर तरह के प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि तो आम है।

पर्यटन से वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, खासकर परिवहन के साधनों से होने वाले वायु प्रदूषण से। इसके साथ ही संसाधनों का भारी विनाश होता है। पर्यटन से स्थानीय जल और ऊर्जा जैसे संसाधनों पर भी भारी दबाव पड़ता है, जिससे इनकी कमी दुनिया भर में होती जा रही है। प्राकृतिक क्षेत्रों में नए पर्यटन स्थलों के विकास के क्रम में कंक्रीट और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में स्थायी या अस्थायी निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं और उनके अस्तित्व पर संकट आ गया है। कई तो लुप्तप्राय भी हो चुके हैं।

इसमें देखें, तो पर्यटन गतिविधियों से भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। इसके दुष्प्रभाव सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों पर भयानक रूप में पड़ता है। पर्यटन वाले क्षेत्रों की स्थानीय संस्कृति को पर्यटक आकर्षण के रूप में प्रस्तुत करने से उसका वास्तविक स्वरूप बिगड़ जाता है, जिसे वस्तुकरण कहते हैं। इसके साथ ही पर्यटन उद्योग में स्थानीय समुदायों का शोषण होता है, जिससे उनके काम करने की स्थिति खराब होती है और उनकी सांस्कृतिक पहचान को खतरा होता है। गंतव्य पर पर्यटकों की संख्या बढ़ जाने से स्थानीय लोगों को असुविधा होती है। पर्यटकों का अपमानजनक व्यवहार स्थानीय समुदाय को अलग-थलग करता है, जिससे तनाव पैदा होता है।

इससे आर्थिक प्रभाव भी नकारात्मक होते हैं। पर्यटकों की मांग बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए महंगाई बढ़ती है। साथ ही, पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय बुनियादी ढांचे (सड़कें, सीवेज) पर दबाव पड़ता है, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है। आर्थिक बदहाली तो तब और बढ़ जाती है, यदि पर्यटन से होने वाला राजस्व विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के पास चला जाए। ऐसे में, स्थानीय अर्थव्यवस्था को इसका कम लाभ मिलता है। किसी क्षेत्र में पर्यटकों के बड़ी संख्या में आने से उनके साथ नई-नई बीमारियां भी आती हैं, जो इलाके में फैल सकती हैं, जिससे स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य को खतरा होता है।