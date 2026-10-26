खरगे की टिप्पणी बहुत अशोभनीय

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर जो अशोभनीय टिप्पणी की है, वह बहुत निंदनीय है। उन्होंने ऐसा जान-बूझकर कहा या उनकी महज जुबान फिसल गई, यह तो वही जानते होंगे, लेकिन बाद में…

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर जो अशोभनीय टिप्पणी की है, वह बहुत निंदनीय है। उन्होंने ऐसा जान-बूझकर कहा या उनकी महज जुबान फिसल गई, यह तो वही जानते होंगे, लेकिन बाद में जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, उनसे यही लगता है कि उन्होंने ऐसा जान-बूझकर किया है, जो उनकी सबसे बड़ी नासमझी साबित होने वाली है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अपने से बड़े-बुजुर्गों की इज्जत का ख्याल रखना हमारी समझदारी होनी चाहिए। खरगे को प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करने के क्रम में उनके पिता पर टिप्पणी की आखिर क्या जरूरत पड़ी? इसलिए अब नजर कांग्रेस हाईकमान पर भी बनी रहेगी कि वह इसके खिलाफ किस तरह के कदम उठाती है?

हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां विपक्ष के नेताओं को हक है कि वे सरकार की आलोचना करें, लेकिन हिंसा भरे स्वर, अभद्र भाषा का प्रयोग और बेतुकी बयानबाजी का हक शायद किसी को नहीं है, और न ही होना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है, तो वह चाहे किसी भी राजनीतिक दल का क्यों न हो, उसके खिलाफ संबंधित संस्था को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देश का आमजन बेतुकी बयानबाजी या अभद्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग करने वाले सत्ताधारियों व राजनेताओं से पूछना चाहता है कि क्या आपको सभ्य भाषा का ज्ञान नहीं है? क्या आपको शिष्टाचार नहीं आता? क्या आप लोग छोटे-छोटे बच्चे हैं? क्या न्यायालयों के पास काम कम है कि आपके बिगड़े बोलों की सुनवाई में वे अपना कीमती वक्त बर्बाद करें? सत्ताधारियों और राजनेताओं की अभद्र टिप्पणी, बोलचाल और एक-दूसरे पर छींटाकशी यही साबित करती है कि हमारे देश की राजनीति में शिष्टाचार की कमी है, जिस कारण यहां अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग खूब होता है।

जाहिर है, कांग्रेस को संभलने की जरूरत है। उसे अपने नेताओं को संयम का पाठ पढ़ाना होगा। इन सबसे यही लगता है कि भारतीय राजनीति में अमर्यादित शब्द हद से ज्यादा जगह बना चुके हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है, लेकिन इस पर नकेल कैसे कसी जाए? नेताओं की बेतुकी बयानबाजियां वक्त-वक्त पर सामने आती रहती हैं, कई बार तो कुछ राजनेता पद की मर्यादा तक भूल जाते हैं। ऐसे में, जरूरी है कि कुछ मुख्य पदासीन व्यक्तियों के खिलाफ टीका-टिप्पणी न की जाए। प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा या आमजन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियों से बचना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

नेताओं की अभद्र भाषा का इतिहास पुराना लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस स्वाभाविक है, लेकिन जब तर्क की जगह अपशब्द और नीतियों की आलोचना की जगह निजी हमले होने लगें, तो चिंता बढ़ना लाजिमी है। दुर्भाग्य से आज कांग्रेस हो या भाजपा, समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल, नेताओं की बिगड़ी जुबान राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनती जा रही है। ताजा उदाहरण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का है। उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पर एक विवादित टिप्पणी की, जिस पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई और माफी की मांग की है। यह कहने वाले लोग भी कम नहीं हैं कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक फैसलों और नीतियों की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन उनके परिवार को निशाना बनाना किसी भी लिहाज से उचित नहीं कहा जा सकता। हालांकि, बिगड़ी भाषा की समस्या केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं है। अप्रैल 2026 में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने खरगे की उम्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी तरह भाजपा नेता दिलीप घोष की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की अभिनेत्री कंगना रनौत पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट ने भी राजनीतिक मर्यादा पर सवाल खड़े किए थे।

समाजवादी पार्टी के नेताओं और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं की बयानबाजी भी समय-समय पर विवाद पैदा करती रही है।

चुनावी सभाओं में विरोधियों को अपमानजनक विशेषणों से पुकारना अब कोई नई बात नहीं रह गई है। समस्या यह है कि हर दल अपने नेता के विवादित बयान का बचाव करता है, जबकि विरोधी दल के ऐसे ही बयान पर नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगता है। इस प्रवृत्ति का नुकसान लोकतंत्र और समाज, दोनों को होता है। शीर्ष नेताओं की भाषा उनके समर्थकों के व्यवहार को भी प्रभावित करती है। जब सार्वजनिक जीवन में अपमान सामान्य होने लगता है, तो असहमति के प्रति सम्मान कम होने लगता है और वास्तविक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं।

ऐसे में, जरूरत है कि सभी दल अपने नेताओं के लिए भाषा की स्पष्ट मर्यादा तय करें। चुनाव आयोग ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस, दोनों को अपने प्रचारकों की भाषा संयमित रखने का निर्देश दिया था। राजनीति में विरोध होना चाहिए, वैमनस्य नहीं; कटाक्ष हो सकता है, लेकिन अपमान नहीं। नेताओं को याद रखना चाहिए कि जनता उन्हें समस्याओं का समाधान खोजने के लिए चुनती है, एक-दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करने के लिए नहीं।