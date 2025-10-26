ट्रंप प्रशासन के टैरिफ का कोई असर नहीं

संक्षेप: ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत का सीमा-शुल्क लगा रखा है। यह अच्छी बात है कि अन्य देशों पर अमेरिकी टैरिफ का भले ही असर दिख रहा हो, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव लगभग नगण्य है। सितंबर महीने में अमेरिका…

ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत का सीमा-शुल्क लगा रखा है। यह अच्छी बात है कि अन्य देशों पर अमेरिकी टैरिफ का भले ही असर दिख रहा हो, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव लगभग नगण्य है। सितंबर महीने में अमेरिका को किया जाने वाला निर्यात लगभग 12 प्रतिशत कम होकर करीब 550 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक आ गया, पर भारत का अन्य देशों को निर्यात लगभग 3,638 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में किए गए निर्यात से लगभग सात प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार हमने अमेरिका को निर्यात में होने वाली कमी की बहुत हद तक भरपायी अन्य देशों को निर्यात बढ़ाकर कर ली है।

सितंबर महीने में न केवल निर्यात में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई, बल्कि भारत में अक्तूबर से प्रारंभ हुए त्योहारी मौसम दश्हरा, धनतेरस व दीपावली के पावन मौके पर 6,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य के विभिन्न उत्पादों व सेवाओं की बिक्री भी हुई। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हर्ष का विषय यह है कि इस बिक्री में 87 प्रतिशत उत्पाद भारत में ही बनेे हैं। इस तरह, भारत में स्वदेशी उत्पादों की बिक्री का रिकॉर्ड कायम हुआ है। भारत में लगातार बढ़ रहे उपभोक्ता खर्च के चलते वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण में भी लगातार वृद्धि उल्लेखनीय है, जो अब लगभग दो लाख करोड़ रुपये प्रतिमाह के स्तर पर पहुंच गया है।

सच तो यह है कि टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। भारत में महंगाई दर लगातार नीचे आ रही है और यह सितंबर में 1.54 प्रतिशत तक नीचे आ चुकी है, जो पिछले आठ वर्षों के दौरान अपने सबसे निचले स्तर पर है। जबकि, ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति के चलते अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है, जबकि अमेरिका में यह वर्ष 2024 में केवल 2.8 प्रतिशत रही। टैरिफ के बावजूद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के जीडीपी में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान विश्व बैंक ने लगाया है, जबकि अमेरिका में वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के नीचे गिरकर 1.6 प्रतिशत रहने की संभावना जताई जा रही है। जाहिर है, अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर तो कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, अलबत्ता अमेरिका ही हलकान होने लगा है। ऐसे में, यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका को अपनी नीति की समीक्षा करनी चाहिए।

प्रहलाद सबनानी, टिप्पणीकार

देश का श्रमशील क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक का टैरिफ लागू किया है, जिससे भारत के निर्यात पर नकारात्मक असर स्वाभाविक है। विशेष रूप से वस्त्र, आभूषण व चमड़े के सामान जैसे पारंपरिक कारोबारी क्षेत्रों की निर्यात वृद्धि दर में तेज गिरावट आई है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से लोगों की आजीविका बनाए रखने वाले श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर पड़ा है।

टैरिफ युद्ध में भारत में जिस तरह से श्रमिकों को विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से निकाला जा रहा है, उसकी एक झलक भी भयावह है। आगरा, कानपुर, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु जैसे शहरों में उत्पादन समेत विभिन्न रोजगार क्षेत्रों में लगे श्रमिकों पर इसकी भारी मार पड़ी है। कई इकाइयों को तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और वहां के कामगारों को नौकरी से निकाल दिया गया है। कहीं-कहीं उनके वेतन कम कर दिए गए हैं और कई इकाइयों में उन्हें महीने में 15 दिन का ही मेहनताना दिया जा रहा है। हालांकि, इस तरह के मामले बहुत खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं या नहीं आने दिए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से भारत-अमेरिका के बीच रचनात्मक व्यापार-वार्ता चल रही है। हालांकि, 500 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य को लेकर चला यह कदम टैरिफ बढ़ाने से और राजनीतिक द्वंद्व में फंसकर रह गया है।

अमेरिका द्वारा भारतीय माल निर्यात का 70 प्रतिशत क्षेत्रों पर 50 प्रतिशत टैरिफ से 60.85 अरब अमेरिकी डॉलर का खतरा आ गया है। यह झटका श्रम-प्रधान, उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों, जैसे कपड़ा और परिधान, रत्न और आभूषण, ऑटो पार्ट्स और समुद्री उत्पादों (विशेष रूप से झींगा) पर केंद्रित है, जो लाखों नौकरियों और किसानों की आजीविका को सीधे प्रभावित करते हैं। ये क्षेत्र पहले से ही प्रतिस्पर्द्धात्मक नुकसान का सामना कर रहे हैं- कपड़ा और परिधान क्षेत्र में भारत का बांग्लादेश (जिस पर 20 प्रतिशत टैरिफ), पाकिस्तान (19 प्रतिशत टैरिक) और वियतनाम (20 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ) के साथ प्रतिस्पर्द्धा है, तो झींगा उद्योग में इक्वाडोर, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ।

कुल मिलाकर, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ झटका केवल व्यापार से संबंधित नहीं है, बल्कि यह संप्रभुता से जुड़ा है, जिस पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता और यह एक मौलिक अधिकार है। भारत को दृढ़ रहना होगा, पर समझदारी से काम लेना पड़ेगा।

भारत के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह अमेरिका के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करे और इसका सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान निकाले। अन्यथा उच्च बेरोजगारी वाले हमारे देश की हालत बदतर होने में देर नहीं लगेगी।