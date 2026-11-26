संयुक्त राष्ट्र की अब तक की सबसे लंबी जलवायु-वार्ता बिना व्यापक समझौते के समाप्त हो गई। तुर्किये के अंताल्या शहर में आयोजित कॉप-31 सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन से निपटने…

संयुक्त राष्ट्र की अब तक की सबसे लंबी जलवायु-वार्ता बिना व्यापक समझौते के समाप्त हो गई। तुर्किये के अंताल्या शहर में आयोजित कॉप-31 सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आर्थिक सहायता देने के मुद्दे पर देशों के बीच गहरे मतभेद उभरकर सामने आए। नतीजतन, करीब 200 देशों के प्रतिनिधि जलवायु संकट से निपटने के लिए किसी नए राजनीतिक समझौते पर सहमत नहीं हो सके।

कॉप-31 की विफलता को जलवायु कूटनीति के लिए बड़ा झटका माना जाना चाहिए। इससे पहले 2000 में कॉप-6 के दौरान भी वार्ता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी थी। हालांकि, बाद में इसे दोबारा आयोजित किया गया और जुलाई 2001 में बॉन में बातचीत आगे बढ़ी। वहीं, 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित कॉप-15 में भी देशों के बीच आम सहमति नहीं बन सकी थी। इस लिहाज से कॉप-31 की विफलता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2009 के बाद पहली बार किसी कॉप सम्मेलन में कोई व्यापक राजनीतिक समझौता नहीं हो सका। दरअसल, वार्ता शुक्रवार को समाप्त होनी थी, लेकिन सहमति बनाने की कोशिश में यह रविवार तक खिंच गई। फिर भी सफलता नहीं मिल सकी। यूरोपीय संघ, प्रशांत द्वीप समूह के देशों और कई अन्य राष्ट्रों ने अंतिम प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनकी प्रमुख आपत्ति यह थी कि समझौते के मसौदे में जीवाश्म ईंधन, यानी कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर, गरीब और विकासशील देशों ने विकसित देशों की ओर से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए पर्याप्त और स्पष्ट आर्थिक सहायता का भरोसा न मिलने पर नाराजगी जताई।

जलवायु-वार्ता की इस विफलता के पीछे तेल उत्पादक देशों, खासकर रूस और सऊदी अरब जैसे देशों का विरोध भी एक बड़ा कारण रहा। इन देशों ने जीवाश्म ईंधन से दूर जाने संबंधी प्रतिबद्धताओं का समर्थन नहीं किया। कॉप-31 की विफलता ने फिर यह साबित किया कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए देशों के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति, साझा जिम्मेदारी और ठोस आर्थिक प्रतिबद्धता जरूरी है। चूंकि जलवायु परिवर्तन का असर किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, इसलिए इस संकट से कोई भी देश, समाज या व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता। जाहिर है, जो देश आज इसके खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें भी भविष्य में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

उम्मीद की किरणें अब भी बरकरार संयुक्त राष्ट्र का कॉप-31 सम्मेलन भले किसी बड़े समझौते पर पहुंचे बिना समाप्त हो गया, मगर इसे पूरी तरह विफल मानना उचित नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती का समाधान एक बैठक या एक समझौते से संभव नहीं है। इसके लिए निरंतर संवाद, आपसी सहयोग और साझा प्रयासों की जरूरत है। इस लिहाज से तुर्किये के अंताल्या में आयोजित कॉप-31 को भविष्य की संभावनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम मतभेदों के बावजूद दुनिया के करीब 200 देश जलवायु संकट पर बातचीत के लिए एक मंच पर जुटे।

जलवायु परिवर्तन का मुकाबला किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं है। विकसित देशों की जिम्मेदारी कहीं अधिक है, क्योंकि औद्योगिक विकास के दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है। वहीं, विकासशील देशों के सामने अपने आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। ऐसे में, जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल और जलवायु वित्त-पोषण को लेकर मतभेद होना अस्वाभाविक नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि देश इन मतभेदों के बावजूद बातचीत का रास्ता खुला रखें। कॉप-31 में यही कोशिश दिखाई दी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सम्मेलन में व्यापक राजनीतिक समझौता नहीं होने के बावजूद विभिन्न मुद्दों पर 46 फैसले किए गए। करीब 80 देशों ने 2035 तक अपनी कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत तक पहुंचाने के लक्ष्य का समर्थन किया। इसके अलावा, कई देशों ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए अलग-अलग रोडमैप तैयार करने की दिशा में भी पहल की। ये कदम बताते हैं कि जलवायु कार्रवाई सरकारी घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यावहारिक रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं।

पेरिस जलवायु समझौते ने दुनिया को तापमान वृद्धि को सीमित करने का साझा लक्ष्य दिया था। भले ही इस लक्ष्य को हासिल करने की राह कठिन होती जा रही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दिए जाएं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी स्पष्ट किया है कि वार्ता में सहमति नहीं बनने से जलवायु विज्ञान की सच्चाई नहीं बदल जाती। अब अगला अवसर इथियोपिया के अदीस अबाबा में होने वाले कॉप-32 में मिलेगा। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लंबी है। इसमें छोटे-बड़े सभी देशों की भूमिका है। कॉप-31 के बाद यह उम्मीद जरूर है कि देश अपनी असहमतियों से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई का रास्ता निकालेंगे, क्योंकि पृथ्वी को बचाने का विकल्प किसी के पास नहीं है। असहमति के बावजूद संवाद जारी रहना ही बड़ी उम्मीद है।