प्रधान न्यायाधीश ने हिंदी का मान बढ़ाया

भारत के नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हिंदी में अपने पद की शपथ लेकर एक इतिहास रच दिया है। 26 जनवरी, 1950 को स्थापित स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में यह खास मौका है, क्योंकि यहां कामकाज की भाषा आज भी अंग्रेजी है। यही कारण है कि यहां के न्यायाधीश अंग्रेजी में ही शपथ लेते रहे हैं। नए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस परंपरा को तोड़ दिया है और हिंदी में शपथ लेकर यह बता दिया है कि भारत कोई गूंगा राष्ट्र नहीं है और उसके पास अपनी एक सशक्त व समृद्ध भाषा है। उम्मीद करनी चाहिए कि अब सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी का वर्चस्व खत्म होगा और हिंदी स्थापित हो सकेगी। यह करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी हिंदी ही बोलती-समझती है।

देव नेहरा, टिप्पणीकार

देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हिंदी में शपथ लेकर एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। जो लोग हिंदी भाषा के प्रयोग में अपना अपमान समझते हैं या अपनी पढ़ाई-लिखाई को कमतर मानते हैं, उनको यह जरूर देखना चाहिए कि देश के प्रधान न्यायाधीश ने किस तरह से हिंदी की महत्ता को बताते हुए अपने पद की शपथ हिंदी में ली है। आज लोग अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी में ही बातचीत करना सिखाते हैं। निस्संदेह, अंग्रेजी अच्छी भाषा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य भी है, लेकिन हमारे देश की भाषा हिंदी है और इसे बोलने में हमें झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। हमारे आस-पास ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, जो बेशक खुद अंग्रेजी न जानते होंगे, लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेजी में ही शिक्षा दिलाना चाहते हैं। यहां तक कि वे भी टूटी-फूटी अंग्रेजी में बच्चों से बात करना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। असलियत में ऐसा नहीं है। प्रधान न्यायाधीश निश्चय ही अंग्रेजी में पारंगत हैं, फिर भी उन्होंने हिंदी में शपथ लेकर संभवत: यही संकेत देने की कोशिश की है कि हमें हिंदी बोलने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और इस भाषा को ठीक उस तरह से सम्मान देना चाहिए, जिस तरह से हम अंग्रेजी को देते हैं। यह एक नए इतिहास को रचने जैसा है। उम्मीद करनी चाहिए कि इससे उन सभी लोगों की आंखें खुलेंगी, जो अपने बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षित करने के लिए निरर्थक तर्क देने को तैयार रहते हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत मौजूदा समय में आदर्श बनकर हमारे सामने खड़े दिखते हैं। दूसरे लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

प्रतीक से आगे बढ़कर प्रयास की जरूरत प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हिंदी में शपथ लेकर निश्चय ही अनोखा काम किया है। इससे हिंदी भाषा के प्रति उनके प्रेम का भी पता चलता है। मगर क्या सिर्फ इसी से हिंदी उस रूप में स्थापित हो जाएगी, जिसकी कल्पना आम जनता करती है? यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय में काम अंग्रेजी में ही होता है। वहां कई बार वादी इस ओर इशारा कर चुके हैं कि अंग्रेजी में कार्यवाही होने कारण उन्हें फैसले समझने में दिक्कत होती है, यहां तक कि कार्रवाई को लेकर भी वे अपनी समझ नहीं बना पाते। ऐसे में, अच्छा तो यही होगा कि शपथ-ग्रहण जैसे प्रतीकों से हिंदी आगे बढ़े और अदालती कामकाज की आधिकारिक भाषा बने।

संविधान का अनुच्छेद 348 यह व्यवस्था देता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी। हालांकि, इसी अनुच्छेद का एक पहलू यह भी है कि किसी राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी या दूसरी भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकते हैं। इसका मतलब है कि जब तक संसद इस बारे में कोई नया कानून नहीं बनाती, तब तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी ही बनी रहेगी। पेशे से वकील रह चुके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस विसंगति को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने कहा था कि भाषायी सीमाओं के कारण अदालत में वादी को अपने ही मामलों में लिए गए फैसलों को समझने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने सुझाव दिया था कि सभी उच्च न्यायालय को अपने प्रदेश की स्थानीय भाषा में जनहित के फैसलों का प्रामाणिक अनुवाद प्रकाशित व उपलब्ध कराना चाहिए। इसकी जरूरत वाकई आज बढ़ गई है, क्योंकि जब न्यायपालिका पर लोकतंत्र से संबंधित जवाबदेही बढ़ गई है, तब अधिक से अधिक लोग उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे हैं। ऐसे में, हिंदी के प्रति उदासीनता से न्याय का मूल मकसद अधूरा रह सकता है।

अपने देश में इस बात को लेकर आमतौर पर बहस होती रहती है कि पढ़ाई की भाषा क्या हो? क्या वह मातृभाषा में दी जाए? इसको लेकर एक स्पष्ट दिशा नई शिक्षा नीति में दिखाई गई है और 5वीं क्लास तक के बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। कुछ इसी तरह के प्रयास अदालतों में भी किए जाने चाहिए। अब अदालती भाषा को आम आदमी के समझने योग्य बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो सका, तभी न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेना सार्थक हो सकेगा, अन्यथा यह महज प्रतीकात्मक ही रह जाएगी।