बदलते वैश्विक व्यापार से बढ़ रही चुनौती

आज का वैश्विक परिदृश्य यह स्पष्ट कर देता है कि व्यापार अब केवल आर्थिक गतिविधि नहीं रहा, बल्कि यह एक सशक्त भू-राजनीतिक उपकरण में तब्दील हो चुका है। टैरिफ, प्रतिबंध व आपूर्ति-शृंखलाओं का पुनर्गठन अब केवल बाजार की शक्तियों…

आज का वैश्विक परिदृश्य यह स्पष्ट कर देता है कि व्यापार अब केवल आर्थिक गतिविधि नहीं रहा, बल्कि यह एक सशक्त भू-राजनीतिक उपकरण में तब्दील हो चुका है। टैरिफ, प्रतिबंध व आपूर्ति-शृंखलाओं का पुनर्गठन अब केवल बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित नहीं होते, वे देशों की रणनीतिक प्राथमिकताओं का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे समय में विश्व व्यापार का केंद्रीय संगठन, यानी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां उसे अपनी प्रासंगिकता साबित करने के लिए गहरे व व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। यही कारण है कि कैमरून की राजधानी याउंडे में शुरू हुआ इसका मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि यह केवल एक बैठक नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार शासन के भविष्य की दिशा तय करने वाला क्षण है।

देखा जाए, तो यह संगठन अभी अपने स्थापना-काल के बाद के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। सन् 1995 में जब इसकी नींव रखी गई थी, तब वैश्विक व्यापार अपेक्षाकृत सरल था और सदस्य देशों की संख्या भी सीमित थी, लेकिन आज 160 से अधिक देशों के विभिन्न आर्थिक हितों के बीच सहमति बनाना अत्यंत कठिन हो गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण संगठन की विवाद-निपटान प्रणाली है, जो पिछले कुछ वर्षों से लगभग निष्क्रिय हो चुकी है। परिणामस्वरूप, नियमों का भय समाप्त होता जा रहा है और शक्तिशाली देश अपने हितों के अनुरूप नियमों की व्याख्या करने लगे हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध में बने व्यापार नियम उस समय के औद्योगिक ढांचे के अनुरूप थे, किंतु आज डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेवाओं के वर्चस्व और तकनीकी नवाचार ने व्यापार की प्रकृति को पूरी तरह बदल दिया है। डाटा प्रवाह, ई-कॉमर्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्र अब व्यापार के नए आयाम बन चुके हैं। इसी के साथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रभाव भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में, विकसित और विकासशील देशों के बीच अधिकारों और दायित्वों का पुराना संतुलन अब असंतुलित प्रतीत होता है।

इन सभी बदलावों के बीच एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति उभरकर सामने आई है- एकतरफा और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का बढ़ता चलन। अनेक देश अब बहुपक्षीय मंचों से बचते हुए अपने हितों को साधने के लिए द्विपक्षीय समझौतों का सहारा ले रहे हैं। इससे न केवल वैश्विक व्यापार-व्यवस्था खंडित हो रही है, बल्कि नियम-आधारित प्रणाली की जगह शक्ति-आधारित व्यवस्था का खतरा भी बढ़ रहा है।

नृपेंद्र अभिषेक नृप, टिप्पणीकार

विश्व व्यापार संगठन अब भी कारगर विश्व व्यापार संगठन की जब नींव रखी गई थी, तब उसके उद्देश्य स्पष्ट थे। इसका मकसद अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना और पारदर्शी व नियम आधारित व्यवस्था को लागू करना था। इसके लिए यह माना गया था कि यदि सदस्य देशों के बीच शुल्क का तर्कसंगत निर्धारण, व्यापार बाधाओं का अंत और विवादों का निपटारा हो जाता है, साथ ही, विकासशील देशों को तकनीकी सहायता मिलती है, तो वैश्विक व्यापार-व्यवस्था सबके हित में होगी। इन सबसे आर्थिक विकास, रोजगार और बेहतर जीवन-स्तर को बढ़ावा मिलेगा।

कुछ लोग भले यह कहें कि मौजूदा समय में यह संगठन काम का नहीं रहा, विशेषकर अमेरिकी टैरिफ जंग के बाद बदले हालात को देखकर, लेकिन सच यही है कि मुक्त और निष्पक्ष व्यापार की जो परंपरा अभी हम देख रहे हैं, वह इसी की देन है। व्यापार बाधाओं को कम करने की दिशा में इसने लगातार काम किया, जिससे सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही आसान हुई। इसी तरह, उनके बीच व्यापारिक तनाव या विवाद को दूर करने में भी यह तत्पर रहा है। इसका विवाद समाधान-तंत्र तमाम मुश्किलों को बातचीत और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हल करता है। यह संगठन आर्थिक विकास और रोजगार को लेकर भी काम करता है। इसका स्पष्ट मानना है कि व्यापार बढ़ने से आर्थिक विकास में तेजी आती है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। हमने अतीत में देखा है कि किस तरह इसने इस दिशा में काम किया है। आज भी यदि व्यापार नीति में किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव नजर आता है, तो यह संगठन उसमें संतुलन बनाने को लेकर सक्रिय हो जाता है। व्यापार नियमों में स्थिरता लाने के लिए यह तो नियम-आधारित व्यवस्था की वकालत करता है, जिससे व्यापार नीतियों में पारदर्शिता व निरंतरता बनी रहती है। इससे व्यापारिक अनिश्चितता कम होती है।

साफ है, विकसित देशों को साथ में लेकर विकासशील देशों की मदद करने और विश्व व्यापार-व्यवस्था को सबके हित में बनाने का काम यह संगठन करता रहा है। ऐसे वक्त में, जब पूरी विश्व-व्यवस्था एक-दूसरे से जुड़ी है और किसी भी देश के हित पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, तब इस तरह के संगठन की जरूरत और बढ़ जाती है। यह न सिर्फ सभी देशों को विश्व-हित के बारे में सोचने को प्रेरित करता है, बल्कि अमीर देशों को यह एहसास भी कराता है कि गरीब देशों के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं? यही विश्व व्यापार संगठन के अब तक बने होने की भी वजह है।