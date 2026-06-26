इस अग्निकांड के लिए पूरा तंत्र जिम्मेदार

लखनऊ में अलीगंज इलाके के एक भवन में वर्षों से हो रही नियमों की अनदेखी ने पंद्रह निर्दोष और ऊर्जावान युवाओं की जान ले ली। आपराधिक लापरवाही के इस विस्फोट के लिए किसी एक-दो को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि पूरा तंत्र…

लखनऊ में अलीगंज इलाके के एक भवन में वर्षों से हो रही नियमों की अनदेखी ने पंद्रह निर्दोष और ऊर्जावान युवाओं की जान ले ली। आपराधिक लापरवाही के इस विस्फोट के लिए किसी एक-दो को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि पूरा तंत्र इसके लिए जवाबदेह है। यह सवाल मौजूं है कि वर्षों से एक अवैध भवन में इतने सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान कैसे चल रहे थे? जब नियमों का उल्लंघन पहली बार हुआ, उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके लिए हम किसी हादसे का इंतजार क्यों करते रहे? आखिर कब तक हम सांप के बिल में चले जाने पर लाठी पीटने का नाटक करते रहेंगे? क्या मुआवजे की राशि पीड़ित परिवारों को इंसाफ दे सकेगी? सरकारें फौरन जांच बैठा देती हैं, लेकिन यकीन मानिए, इनकी जांच- प्रक्रिया का भी अपना एक तरीका है, जो अंततः निष्प्रभावी साबित होता है। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में दशकों तक केस चला, लेकिन किसी को मुकम्मल सजा नहीं हुई। संवेदनशील नागरिकों की चिंता तब बढ़ जाती है, जब सरकार के मुखिया एलान करते हैं कि दोषी बच नहीं पाएंगे। वह भूल जाते हैं कि दोषी पूरा तंत्र है। यह स्थिति उस दौर में है, जब बुलडोजर न्याय की तूती बोलती है?

हर्षवर्द्धन कुमार, टिप्पणीकार

लखनऊ की आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मृतकों में अधिकांश विद्यार्थी थे, जो भवन की दूसरी मंजिल पर संचालित डिजिटल लाइब्रेरी और एनिमेशन सेंटर में अध्ययन कर रहे थे। इसका प्रवेश द्वार थंब इम्प्रेशन प्रणाली से संचालित था, जो आपात स्थिति में समय पर नहीं खुल पाया। साथ ही, भवन में आपातकालीन निकास मार्ग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और भवन की सीढ़ियां भी अत्यंत संकरी थीं। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के विपरीत किया गया था, अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी, फायर सेफ्टी उपकरण पर्याप्त नहीं थे तथा हाइड्रेंट सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था, तो यह निश्चित रूप से घोर लापरवाही का ही मामला कहा जा सकता है। आज कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों, विद्यालयों और विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अग्नि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। भवन निर्माण के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन तथा संबंधित विभागों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता रहे, तो आगजनी की घटनाओं और उनसे होने वाली जन-धन की हानि को काफी हद तक रोका जा सकता है।

सुनील कुमार महला, टिप्पणीकार

हम नागरिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे लखनऊ के अलीगंज की आग अब शांत पड़ चुकी है। बस, उन पंद्रह परिवारों को धैर्य धारण करने में वक्त लगेगा। उन बदनसीब नौजवानों के माता-पिता का दर्द तो जिंदगी भर का है। प्रशासनिक लापरवाही का बचाव किसी सूरत नहीं की जा सकती, मगर इस दर्दनाक हादसे ने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हम हर हादसे, दुर्घटना के बाद सरकार को कोसते हैं, प्रशासन को गालियां देते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपनी कारकर्दगी पर गौर कर पाते हैं? आखिर वह इमारत सरकारी तो नहीं थी। उसमें इतने सारे व्यावसायिक काम हो रहे थे, क्या उन सबको भी कठघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए कि आपने इस इमारत में दुकानें, प्रशिक्षण केंद्र खोले ही कैसे, जब वह इसके लिए अधिकृत ही नहीं थी?

हम अपने बेटे-बेटी की शादियां करते हैं, तो पूरी छानबीन करते हैं, आस-पड़ोस, गांव, रिश्तेदारों से लड़के-लड़की और परिवार के बारे में सूचनाओं को ठोक-बजाकर संतुष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ते हैं, फिर अपने बच्चों के शिक्षण संस्थानों की पड़ताल क्यों नहीं करते? आखिरकार, कोई भी शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्र मुफ्त में तो नहीं पढ़ाता? यह हरेक माता-पिता का दायित्व है कि वे सभी सुरक्षा पहलुओं की पूरी तरह जांच-पड़ताल करें। दरअसल, हमने यह मान लिया है कि हिन्दुस्तान में इतनी आबादी है कि कोई भी संस्थान सुरक्षा के सभी मानक पूरे नहीं कर सकता।

हमारी इसी उदासीनता का फायदा धनलोलुप शिक्षण संस्थान उठाते हैं और बच्चों को दड़बेनुमा कमरों में ठूंस देते हैं। ऐसे में, किसी आपात स्थिति में कई लोगों की जान पर बन आती है। यह तय मानिए, लखनऊ के हादसे के बाद भी लोग नहीं बदलेंगे, न अपने आचरण में और न जागरूकता में।

यह उस इमारत के पड़ोस में बसे निवासियों की भी गलती मानी जानी चाहिए कि उन्होंने अवैधानिक रूप से कमाई कर रहे भवन मालिक के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। अगर वे संगठित होकर विरोध करते, तो यह स्थिति ही पैदा नहीं होती। अगर देश के आधे नागरिक भी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाएं, तो नब्बे फीसदी समस्याएं दूर हो जाएं। मगर हम इतने आत्मकेंद्रित समाज होते जा रहे हैं कि दूसरों की कोई परवाह ही नहीं। बावजूद इसके हम अपने को सबसे बड़े राष्ट्रवादी बताते नहीं थकते। जो नागरिक अपने आस-पड़ोस के हालात के प्रति संवेदनशील नहीं, वह खाक देश के मामले में संजीदा होगा? इस हादसे का सबसे बड़ा सबक यही है कि अपनी नागरिक जिम्मेदारियों को निभाना सीखें।