रोहित-कोहली के बिना क्रिकेट अधूरा

क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में 19 जुलाई, 2026 को भारत और इंग्लैंड के बीच एकदिवसीय शृंखला का निर्णायक मुकाबला खेला गया। नतीजा इंग्लैंड के पक्ष में रहा, लेकिन इस हार के बीच भी भारतीय क्रिकेट को एक बड़ी…

क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में 19 जुलाई, 2026 को भारत और इंग्लैंड के बीच एकदिवसीय शृंखला का निर्णायक मुकाबला खेला गया। नतीजा इंग्लैंड के पक्ष में रहा, लेकिन इस हार के बीच भी भारतीय क्रिकेट को एक बड़ी राहत मिली, जो थी, रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी। किसी भी टीम के लिए 388 रनों के लक्ष्य को पाना आसान नहीं, खासकर लॉर्ड्स जैसी पिच पर, जहां दूसरी पारी में गेंद थोड़ी रुककर आती है, लेकिन जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत शानदार रही। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 147 रन जोड़े। गिल 77 रन बनाकर आउट हुए, तो क्रीज पर आए विराट कोहली और फिर अगले 14 ओवर में जो कुछ हुआ, उसने देखने वालों को अपनी जगह पर बांध-सा दिया।

रोहित एक छोर पर ‘क्लास’ दिखा रहे थे, तो दूसरे सिरे पर विराट कोहली ‘एग्रेसन’। रोहित ने पावरप्ले में संभलकर खेला और फिर 20वें ओवर के बाद अपना असली रूप दिखाया- पुल शॉट, कवर ड्राइव और लॉफ्टेड छक्के। उन्होंने 110 गेंदों में 138 रन बनाए। यह एकदिवसीय में उनका 34वां शतक था। दूसरी तरफ, विराट कोहली भी अपने रंग में थे। उन्होंने 60 गेंदों में 74 रन बनाए। रोहित के साथ मिलकर उन्होंने शतकीय साझेदारी की, जिससे 30 ओवर तक लगने लगा कि लक्ष्य को पाना भारत के लिए मुश्किल नहीं है। हालांकि, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। पहले रोहित आउट हुए और 45वें ओवर में विराट भी विकेट गंवा बैठे।

जाहिर है, हार के बावजूद रोहित और विराट ने साबित किया कि अनुभव क्या होता है? दबाव में रन रेट को कैसे बनाकर रखा जाता है और टीम को कैसे विश्वास दिलाया जाता है कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है? टीम इंडिया भले ही 27 रन से हार गई, लेकिन लड़ाई आखिरी ओवर तक चली और चेहरा सिर्फ यही दोनों खिलाड़ी थे। दूसरी बात, ये दोनों वरिष्ठ खिलाड़ी भारत की युवा टीम के लिए ढाल बने हुए हैं। जब ये दोनों क्रीज पर होते हैं, तब बाकी बल्लेबाजों पर दबाव बहुत कम हो जाता है। वे समझते हैं कि मुश्किल हालात में भी वे टीम को संभाल लेंगे। विराट ने टीम को ‘फिटनेस’ के गुर सिखाए हैं, तो रोहित ने निडर होकर खेलने के तरीके। इसलिए हार के बावजूद यही कहा जाएगा कि रोहित और विराट में अभी काफी खेल बाकी है। निस्संदेह, टीम को नए गेंदबाज और नए फिनिशर की जरूरत है, लेकिन रीढ़ के रूप में अभी अगले दो साल तक भारतीय क्रिकेट को रोहित शर्मा और विराट कोहली की ही जरूरत है।

अंजनी सक्सेना, टिप्पणीकार

नए खिलाड़ियों को अधिक मौका मिले रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के दो ऐसे नाम हैं, जिन्होंने बीतेे डेढ़ दशक में टीम इंडिया को अपने खेल से अनेक ऐतिहासिक सफलताएं दिलाई हैं। हालांकि, अब उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर नई पीढ़ी के लिए जगह बनानी चाहिए, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण वजहें हैं। पहली, नई प्रतिभाओं को पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। यह जगजाहिर है कि टीम इंडिया में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, अभिषेक सिंह, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, आकिब नबी जैसे युवा खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पर टीम में सीमित स्थान होने के कारण सभी को नियमित अवसर नहीं मिल पा रहा। ऐसे में, यदि वरिष्ठ खिलाड़ी समय पर संन्यास ले लेते हैं, तो युवा खिलाड़ियों को अनुभव प्राप्त करने और भविष्य की मजबूत टीम तैयार करने का मौका मिलेगा।

दूसरी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और प्रतिस्पर्द्धी हो गया है। लगातार यात्रा, विभिन्न प्रारूपों में खेलना और उच्च स्तर की फिटनेस को बनाए रखना आसान नहीं है। रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ने 15 वर्ष से अधिक समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है। उम्र बढ़ने के साथ जोखिम बढ़ता है, इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि समय रहते जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंप देना ही बेहतर है। तीसरी, हर बड़ी टीम अगले चार से आठ वर्षों की योजना बनाकर चलती है। यदि भारत को भविष्य के विश्व कप और अन्य बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं, तो अभी से ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना होगा, जो अगले दशक तक टीम का आधार बन सकें। चौथी वजह, विरासत को सर्वोच्च सम्मान के साथ समाप्त करना। कई महान खिलाड़ियों ने अपने करियर का समापन उस समय किया, जब वे शिखर पर थे। इससे उनकी उपलब्धियां सकारात्मक स्मृतियों के साथ जुड़ी रहती हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने विश्व क्रिकेट में भारत जो ऊंचाई दिलाई है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं है कि उन्हें अपने शानदार करियर का समापन भी गरिमापूर्ण ढंग से करना चाहिए।

पांचवीं वजह, किसी भी सफल टीम के लिए केवल अच्छे खिलाड़ी नहीं, बल्कि भविष्य के कप्तान और नेतृत्व भी तैयार करना आवश्यक होता है। जब वरिष्ठ खिलाड़ी धीरे-धीरे टीम से बाहर होते हैं, तब नए खिलाड़ियों को निर्णय लेने, टीम का नेतृत्व करने और कठिन परिस्थितियों में जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलता है। इससे टीम का नेतृत्व अधिक व्यापक और स्थायी बनता है। ऐसे में, रोहित शर्मा और विराट कोहली को क्रिकेट छोड़ने पर विचार करना चाहिए।