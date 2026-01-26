राष्ट्र प्रथम को मजबूत बनाता संविधान

संक्षेप: भारत का संविधान एक उत्कृष्ट दस्तावेज है। इसे देश का गौरव बनाने के लिए संविधान सभा ने गंभीर प्रयास किए। उसने न सिर्फ संवाद व समन्वय पर जोर दिया, बल्कि आम सहमति बनाते हुए एक शानदार दस्तावेज का निर्माण किया…

भारत का संविधान एक उत्कृष्ट दस्तावेज है। इसे देश का गौरव बनाने के लिए संविधान सभा ने गंभीर प्रयास किए। उसने न सिर्फ संवाद व समन्वय पर जोर दिया, बल्कि आम सहमति बनाते हुए एक शानदार दस्तावेज का निर्माण किया, जिसके माध्यम से आज हम गणतंत्र तो हैं ही, केंद्र और राज्य सरकारें भी सांविधानिक प्रावधानों के तहत अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। यह संविधान द्वारा दिखाए गए रास्ते का ही नतीजा है कि आज सरकारों में जन-कल्याण की भावना है और प्रशासनिक कामों में कठोरता भी। वे सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी जी रही हैं और धार्मिक स्वतंत्रता को भी। ये सभी बातें संविधान में निहित हैं, जिनके लिए हमारे संविधान-निर्माताओं ने गंभीर चिंतन किया।

भारतीय संविधान की कई खास बातें हैं। यह एक लिहाज से लचीला है, क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों को आसानी से बदला जा सकता है, तो कुछ मामलों में कठोर भी, क्योंकि कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसमें नागरिकों से मौलिक अधिकार के साथ-साथ मौलिक कर्तव्य की कल्पना भी की गई है। नागरिकों को जहां समता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, वहीं उनसे देश और समाज के हित में कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा भी की गई है। अच्छी बात है कि भारत का कोई राजकीय धर्म तय नहीं किया गया, यानी यह एक धर्मनिरपेक्ष देश बना, जहां सभी धर्मों को समानता हासिल है। इस तरह भारत एक खास लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए हुए है। यह महानता भारतीय संविधान की ही देन है।

सुखद है कि सांविधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से हमने एक अच्छी शासन-प्रणाली बनाई है। अब इसे और मजबूत करने की जरूरत है। हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम भारत को जल्द विकसित देशों में शुमार कर देंगे। हमें देश को सर्वोपरि रखना होगा और संविधान को भी पूर्व की तरह पर्याप्त सम्मान देना होगा। जब सभी भारतीयों के दिल में राष्ट्र प्रथम की भावना समान भाव से बहने लगेगी, तब यह देश विकसित बन जाएगा। यह संविधान की ही ताकत है कि वंचित और पिछड़े तबके के लोग भी अब ऊंचे पदों पर पहुंचने लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूरे देश में हर वयस्क नागरिक को सरकार में भागीदारी निभाने का मौका मिलता है, बिना कोई सामाजिक-आर्थिक भेदभाव किए। साफ है, भारत का संविधान महान है, जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए, ताकि देश फिर से महानता संबंधी अपने गुणों को पा सके। यह जिम्मेदारी हम सबको दिल की गहराई से निभानी चाहिए।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

इस दस्तावेज के सामने कई चुनौतियां भारतीय संविधान राष्ट्र का कोई साधारण विधि-ग्रंथ नहीं, बल्कि एक सभ्यता की चेतना, संघर्षों की स्मृति और भविष्य के स्वप्नों का सजीव दस्तावेज है। यह केवल शासन की व्यवस्था तय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने करोड़ों भारतीयों को गरिमा, समता और स्वतंत्रता का भरोसा दिया है। विविधताओं से भरे इस देश में भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति की बहुलता को एक सूत्र में पिरोना आसान नहीं था, किंतु संविधान ने इस असंभव से दिखने वाले कार्य को भी संभव बनाया।

हालांकि, आज यह कई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। असहमति को देशद्रोह समझने की प्रवृत्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंध और संस्थाओं की स्वायत्तता पर सवाल लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। संविधान केवल किताबों में नहीं, बल्कि व्यवहार में जीवित रहना चाहिए, और इसके लिए राजनीतिक संस्कृति का सांविधानिक होना आवश्यक है। सामाजिक न्याय आज भी अधूरा सपना है। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। संविधान ने समता का वादा किया, परंतु सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया है। महिलाओं की सुरक्षा और समान अवसर, आदिवासियों के अधिकार, और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे मुद्दे आज भी सांविधानिक आदर्शों की कसौटी पर समाज को परखते हैं।

डिजिटल युग ने भी संविधान के सामने चुनौतियां पेश की हैं। निजता का अधिकार, डाटा सुरक्षा, सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की सीमाएं और साइबर निगरानी जैसे प्रश्न आधुनिक लोकतंत्र के केंद्र में हैं। तकनीक जहां एक ओर नागरिकों को सशक्त बनाती है, वहीं दूसरी ओर राज्य की निगरानी-क्षमता को भी बढ़ाती है। ऐसे में, संविधान की व्याख्या को समय के साथ विकसित होना होगा। आर्थिक असमानता भी एक गंभीर सांविधानिक चुनौती है। संविधान ने सामाजिक और आर्थिक न्याय का सपना दिखाया, परंतु अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई इस आदर्श को कमजोर करती है। एक सशक्त लोकतंत्र के लिए आर्थिक समावेशन अनिवार्य है। यह समझना होगा कि भारतीय संविधान की अब तक की यात्रा गौरव, संघर्ष और आत्ममंथन की कहानी है। हालांकि, मौजूदा चुनौती हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम संविधान के मूल्यों को केवल स्मरण करते हैं या उन्हें जीते भी हैं? संविधान की रक्षा केवल न्यायालयों या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है।