भ्रष्टाचार एक व्यापक सामाजिक समस्या

किसी भी लोकतांत्रिक समाज में भ्रष्टाचार का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील और दूरगामी परिणाम वाला विषय होता है। अभी भारत में यह बहस तेज है कि क्या स्कूली बच्चों को न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं, जैसे- भ्रष्टाचार, मुकदमों की लंबित संख्या…

किसी भी लोकतांत्रिक समाज में भ्रष्टाचार का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील और दूरगामी परिणाम वाला विषय होता है। अभी भारत में यह बहस तेज है कि क्या स्कूली बच्चों को न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं, जैसे- भ्रष्टाचार, मुकदमों की लंबित संख्या और न्यायाधीशों की कमी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? बेशक यह बहस उचित है कि बच्चों को किस उम्र में किस प्रकार की नागरिक शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार जैसे विषय को केवल पाठ्य-पुस्तकों से हटाकर सार्वजनिक चर्चा से समाप्त नहीं किया जा सकता। हमें यह समझना होगा कि कार्यपालिका और विधायिका जहां राजनीतिक वातावरण में कार्य करती हैं और चुनावी जवाबदेही के अधीन रहती हैं, तो वहीं न्यायपालिका की वैधता उसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और नैतिक गरिमा पर टिकी होती है। यही कारण है कि यदि न्यायपालिका के किसी भी सदस्य पर अनैतिक आचरण का आरोप लगता है, तो उसका प्रभाव व्यापक और गहरा होता है।

भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था महाभियोग के माध्यम से की गई है। यह प्रक्रिया संसद द्वारा पूरी की जाती है और इतिहास में यही देखा गया है कि महाभियोग की कार्यवाही बहुत कम मामलों में शुरू की गई। फिर भी, यह तथ्य गलत नहीं है कि भारत में भ्रष्टाचार एक व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक समस्या के रूप में कायम है, जो शासन के सभी अंगों को प्रभावित करती है। यहां यह सवाल भी गलत नहीं कि क्या बच्चों को संस्थागत कमजोरियों से परिचित नहीं कराया जाना चाहिए या उन्हें केवल आदर्श सिद्धांतों तक सीमित रखना चाहिए? यदि बच्चों को संतुलित जानकारी दी जाएगी, जिसमें समस्याओं के साथ सुधार की प्रक्रिया और ईमानदार उदाहरणों का भी उल्लेख हो, तो ऐसी शिक्षा उनमें जागरूकता ही बढ़ाएगी।

लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करे और उनको सुधारने का साहस दिखाए। यदि शैक्षिक सामग्रियों से समस्याओं का उल्लेख हटा भी दिया जाए, तो उससे वास्तविकता नहीं बदल जाएगी, बल्कि जागरूक नागरिक ही भविष्य में सुधार की राह प्रशस्त कर सकते हैं। नागरिक शिक्षा का उद्देश्य प्रचार नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण समझ विकसित करना होना चाहिए। ऐसा किया जाना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे संस्थाओं पर जनता का विश्वास बढ़ता है। लोकतंत्र अपनी कमियों को स्वीकार करने से नहीं, बल्कि तब कमजोर होता है, जब वह अपनी खामियों को छिपाने के प्रयास करता है।

नृपेंद्र अभिषेक नृप, टिप्पणीकार

विवादित विषय बच्चों को क्यों पढ़ाया जाए स्कूली किताबों में विवादित विषय नहीं होने चाहिए। स्कूल हों या कॉलेज, ये शिक्षा के मंदिर होते हैं, जहां पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ बच्चों को नैतिक ज्ञान दिया जाता है। यहां ज्ञानवर्धक और उच्च आदर्शवादी शिक्षा ही बच्चों को मिलनी चाहिए, ताकि वे एक बेहतर नागरिक बन सकें और अपने जीवन में सही मुकाम हासिल कर सकें। उनसे यह भी अपेक्षा होती है कि वे परिवार, समाज और देश में उच्च आदर्श स्थापित कर सकेंगे। ऐसे में, उनको भ्रष्टाचार जैसा विषय पढ़ाने का भला क्या मतलब है? इससे जीवन की शुरुआत में ही उनमें नकारात्मक भाव पनपने लगेंगे, जिसका गलत असर उनकी मानसिकता पर पड़ेगा। इससे हमारे देश के बहुमूल्य मानव संसाधन को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए, बच्चों की किताबों में कभी विवादास्पद या अनैतिक पाठ शामिल नहीं किए जाने चाहिए। ऐसा करना तब और गलत है, जब हम अगले कुछ वर्षों में खुद को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। स्कूली किताबों में विवादित विषयों को शामिल करने से हम इस बड़े लक्ष्य से भटक सकते हैं। साफ है, विवादित विषयों से बच्चों की दूरी ही समाज के हित में है। कानून को ऐसे मामले में सख्त होना चाहिए, ताकि शिक्षा सदैव आदर्श विद्यार्थियों का निर्माण कर सके।

शकुंतला महेश नेनावा, टिप्पणीकार

एनसीईआरटी की किताब में भ्रष्टाचार से जुड़े एक अध्याय को लेकर उचित कहा गया है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करके निश्चय ही हम तानाशाही की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की प्रतिष्ठा देश में आस्था बढ़ाती है। धीरे-धीरे इनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो असल में लंबे समय से चला आ रहा है। आलम यह है कि आज बेईमानी की बात कह-कहकर संसद को महत्वहीन बना दिया गया है। कार्यपालिका और सांविधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने के नाम पर महत्वहीन बना दिया गया है। मीडिया और प्रेस पर कथित दबाव की बात कही जा रही है। सिर्फ न्यायपालिका बची है। वह भी रोज हमले झेलती है। वह भी तब, जब उसे संविधान से संरक्षण मिला हुआ है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करना न्यायाधीशों के इरादों को संदिग्ध बनाता है। यह उनकी अवमानना है। निस्संदेह, पहले से ही जजों के चयन की प्रक्रिया को सोशल मीडिया के जरिये संदिग्ध दिखाने की कोशिश होती रही है। ऐसे में, न्यायपालिका को भ्रष्ट बताकर या उसे संदिग्ध दिखाकर हम अपने बच्चों की नजर में संविधान को कमजोर दिखा रहे हैं। यह घातक है।