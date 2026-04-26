गिरावट कमजोर नीतियों का नतीजा

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की अर्थव्यवस्था छठे स्थान पर खिसक गई है। वैश्विक अस्थिरता और ईरान युद्ध के बीच यह भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है…

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की अर्थव्यवस्था छठे स्थान पर खिसक गई है। वैश्विक अस्थिरता और ईरान युद्ध के बीच यह भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कुछ समय पहले तक यह चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब इसकी हैसियत घटती जा रही है। यह स्थिति चिंताजनक है और भारत की आर्थिक नीतियों पर प्रश्नचिह्न लगाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि रैंकिंग में गिरावट का कारण डॉलर के मूल्य में उतार-चढ़ाव है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। सरकार ने अमेरिकी टैरिफ वार के चलते कई नीतिगत कदम उठाए हैं। अब भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा भी बढ़ता जा रहा है। जल्द ही अमेरिका के साथ व्यापार-वार्ता शुरू होने वाली है, जिससे कुछ सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद है, लेकिन संकेत यही बताते हैं कि वित्त वर्ष 2026-27 में भी व्यापारिक तनाव जारी रह सकता है। देखा जाए, तो भारत को अब दो चुनौतियों से जूझना होगा- पहली, जीडीपी विकास दर को सात से आठ प्रतिशत के स्तर पर ले जाना और दूसरी, रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित करना। अगर हम ये नहीं कर सके, तो आने वाले दिन हमारी अर्थव्यवस्था की कड़ी परीक्षा लेते रहेंगे।

सूर्यकांत तिवारी, टिप्पणीकार

कुछ समय पहले तक देश को हरेक मंच से यह खूब बताया जाता था कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, किंतु आज यह अंतरराष्ट्रीय क्रम में छठे स्थान पर आ गया है। इसके पीछे सिर्फ वैश्विक परिस्थितियां ही नहीं, हमारी सरकार की आर्थिक नीतियों की कमजोरियां भी जिम्मेदार मानी जा रही हैं। सरकार ने लगातार बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन जमीनी स्तर पर बेरोजगारी बढ़ी, छोटे उद्योग बंद हुए और आम जनता की क्रय शक्ति कम हुई। रुपये की कमजोरी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतरराष्ट्रीय हैसियत को और नीचे ला दिया। जब देश की मुद्रा कमजोर होती है, तो दुनिया में देश की आर्थिक ताकत भी कम दिखती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना ठोस रोजगार नीति से देश आगे नहीं बढ़ सकता। आर्थिक सुधारों की जगह केवल आंकड़ों की बाजीगरी गलत हैै। साफ है, जनता को सिर्फ सपने दिखाने की व्यवस्था की गई, जमीन पर कुछ खास नहीं हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे फिसलती गई। अगर अब भी तस्वीर नहीं बदली गई, तो आने वाले समय में महंगाई, बेरोजगारी व आर्थिक असमानता का सबसे बड़ा बोझ आम नागरिकों को उठाना पड़ेगा। देश को भाषण नहीं, मजबूत दिशा चाहिए।

आशु पुरोहित राइखेड़ी, टिप्पणीकार

यह आर्थिक कमजोरी का संकेत नहीं भारत वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में फिसलकर छठे स्थान पर पहुंच गया है। यह जानकारी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई रिपोर्ट में दी गई है। ठीक एक वर्ष पहले इसी रिपोर्ट में भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया था, तब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी इससे आगे थे। अब जापान और ब्रिटेन भी आगे निकल गए हैं। बढ़त की उम्मीदों और हताशा के आंकड़ों का यह विरोधाभास चौंकाने वाला है।

एक तरफ भारत आईएमएफ के अनुमानों में पिछड़ गया, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इसकी वृद्धि दर के शुभ संकेत दे रही हैं। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स ने तो यहां तक कह दिया कि पश्चिम एशिया में आए संकट के बावजूद भारत की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है; फिर क्यों न इस वर्ष तेल की कीमत औसतन 130 डॉलर प्रति बैरल बनी रहे। आईएमएफ ने वर्ष 2026 के लिए वैश्विक वृद्धि दर के 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इन अनुमानों की मानें, तो भारत की आर्थिक रफ्तार विश्व की वृद्धि से दोगुने से अधिक है।

नई रिपोर्ट में आई इस गिरावट को समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले यह समझा जाए कि आईएमएफ विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी का अनुमान कैसे लगाता है? वास्तव में, वह देशों की नॉमिनल जीडीपी को आधार बनाता है और इन आंकड़ों को विनिमय दर के जरिये डॉलर में बदलता है, फिर इसके आधार पर देशों की आपस में तुलना करके वैश्विक रैंकिंग तय की जाती है। दरअसल, बीते एक वर्ष में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 11 प्रतिशत गिर गया। एक वर्ष पहले की विनिमय दर 85 रुपये प्रति डॉलर से बढ़कर 94 रुपये प्रति डॉलर को छू गई है, इसलिए रुपया गिरा, तो भारत की जीडीपी डॉलर में छोटी दिखने लगी। विभिन्न विश्वसनीय संस्थाओं द्वारा भारत की वृद्धि दर पर किए गए अनुमानों की मानें, तो भारत का छठे स्थान पर आना आर्थिक कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि दीर्घकाल में भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है।

ऐसे में, वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने और अनुमानित समय-सीमा, यानी वर्ष 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक संतुलित और बहुआयामी रणनीति आवश्यक है, जो आर्थिक वृद्धि और वैश्विक रैंकिंग; दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करे।