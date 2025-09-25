Hindustan Cyber World Column 26 September 2025 यह हिंसा लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा, Cyberworld Hindi News - Hindustan
यह हिंसा लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा

लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चला शांतिपूर्ण आंदोलन जिस तरह अचानक हिंसक हो उठा, उसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। यह आंदोलन लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में भले ही हो रहा था, लेकिन इसकी कमान मुख्य रूप से पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के हाथ में थी। उनकी मंशा शांति बनाए रखने की रही होगी, किंतु यह स्पष्ट है कि वह आंदोलन में शामिल राजनीतिक कार्यकर्ताओं और उग्र तत्वों पर नियंत्रण नहीं रख पाए।

हिंसा के दौरान भाजपा कार्यालय को आग के हवाले करना, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद को नुकसान पहुंचाना और सुरक्षा बलों के वाहनों पर हमला करना यह संकेत देता है कि आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस आए थे। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब गृह मंत्रालय ने 6 अक्तूबर को प्रतिनिधिमंडल से बातचीत का समय तय कर दिया था, तब भी हिंसा भड़क उठी। भाजपा सांसद व प्रवक्ता संबित पात्रा का आरोप है कि इस उग्र प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस का हाथ था, जिसने इसे जेन-जी आंदोलन बनाने की कोशिश की। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर स्थिति को संभालने में देरी का आरोप लगाया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लद्दाख की अशांति जम्मू-कश्मीर को राज्य के दर्जे से इनकार करने पर व्यापक असंतोष का नतीजा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख के मौजूदा हालात के लिए सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों को जिम्मेदार ठहराया है।

लद्दाख की मांगों का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। जब यह जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था, तब केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा मांगा जाता रहा। अनुच्छेद- 370 हटने के बाद यह दर्जा मिल गया, लेकिन अब अलग राज्य की मांग तेज हो गई है। इसके पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, परंतु उन पर जोर देने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना न केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आज लद्दाख में वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो पहले दुर्लभ थीं। ऐसे में, युवाओं को भड़काना और जनजीवन को बाधित करना किसी साजिश का हिस्सा लगता है।

इस परिस्थिति में सरकार को कठोरता और संयम, दोनों का सहारा लेना होगा। हिंसा फैलाने वालों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई भी अराजकता फैलाने की हिम्मत न कर सके। समाज और युवाओं को भी यह समझना होगा कि लोकतंत्र की असली ताकत संवाद में है, टकराव में नहीं।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

वादाखिलाफी के खिलाफ फूटा गुस्सा

लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग को लेकर 1980 के दशक के उत्तरार्ध में एक बहुत बड़ा जन-आंदोलन शुरू हुआ। अगस्त 2019 में संसद ने एक पुनर्गठन अधिनियम पारित कर 31 अक्तूबर, 2019 से लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार ने वहां के लोगों को आगे बढ़ने के सब्जबाग भी दिखाए। इससे वहां के लोगों की आकांक्षाएं बलवती हो गईं कि वे जल्द से जल्द पूर्ण राज्य बनेंगे।

इन्हीं आकांक्षाओं को हकीकत में बदलने के लिए लद्दाख के लोग पिछले पांच साल से पूर्ण राज्य का दर्जा पाने का आंदोलन चला रहे हैं। उनकी मांग है कि कारगिल और लेह को अलग-अलग लोकसभा सीट बनाया जाए, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। आंदोलनकारी लद्दाख में छठी अनुसूची लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। इसी के साथ लद्दाख में विधानसभा के गठन की भी मांग हो रही है। वहां के लोग सरकार से ठोस आश्वासन चाहते हैं। इसीलिए, वहां के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अध्यक्षता में 35 दिनों का अनशन फिर शुरू किया गया था। इस अनशन को देखते हुए केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों (जिनमें लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य शामिल हैं।) के बीच 6 अक्तूबर को बातचीत का एक नया दौर निर्धारित किया गया था। इससे पहले 26 सितंबर को बातचीत होनी थी। केंद्र ने इस बातचीत का दौर एकतरफा घोषित कर दिया। उधर, अनशन चल ही रहा था कि इसमें शामिल दो लोगों की तबियत अचानक बिगड़ गई। युवा पहले से ही केंद्र की इस एकतरफा बातचीत की घोषणा से खार खाए बैठे थे। दो अनशनकारियों की सेहत बिगड़ने से वे और भड़क गए। इन दोनों कारणों ने आग में घी का काम किया और 24 सितंबर को अचानक वहां हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में चार लोग मारे गए।

इसमें भाजपा का यह आरोप निराधार है कि कांग्रेस भारत में नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहती है। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का दावा है कि लेह लद्दाख में कांग्रेस में इतना दम ही नहीं है कि वह यह सब करवा पाए। वांगचुक ने हिंसा की निंदा की है, लेकिन साथ-साथ उन्होंने लोगों के गुस्से को जायज ठहराया है। असल में लेह की हिंसा केंद्र सरकार की वादाखिलाफी का नतीजा है। लद्दाख की जनता पिछले पांच साल से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए आंदोलन चला रही है। पर उनसे किए वादों व उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा।

लता भारती, छात्रा

