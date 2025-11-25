भविष्य की दिशा दिखाने वाला दस्तावेज
प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वह दिन है, जब 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया था। हालांकि, इसे लागू 26 जनवरी, 1950 को किया गया। बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि भारत का मूल संविधान हाथ से लिखा गया है और यह आज भी संसद भवन की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। एक और कम ज्ञात तथ्य यह है कि संविधान बनाने में डॉ भीमराव आंबेडकर के नेतृत्व में बनी ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा कुल 22 समितियों ने अलग-अलग विषयों पर विस्तृत कार्य किया था। गौरतलब है कि 26 नवंबर की एक और बड़ी याद 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की बरसी भी है। इस वजह से यह दिन हमें संविधान की रक्षा, देश की एकता और आतंकवाद के खिलाफ हमारी मजबूती की भी याद दिलाता है। यही कारण है कि 26 नवंबर सिर्फ संविधान दिवस नहीं, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्थानों पर भरोसे और देश की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का खास मौका है।
भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें देश की विविधता, संस्कृति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रावधान बनाए गए हैं। यह संविधान संघीय ढांचे पर आधारित है, लेकिन केंद्र को पर्याप्त शक्तियां देकर इसे मजबूत संघ बनाया गया है। इसमें मौलिक अधिकारों के माध्यम से नागरिकों की आजादी और सम्मान की रक्षा की गई है, वहीं मौलिक कर्तव्यों से नागरिकों को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित किया गया है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समानता व स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी मूलभूत विशेषताएं उसे आधुनिक और प्रगतिशील बनाती हैं। इसके अलावा, इसमें समय के साथ बदलाव की सुविधा भी है, जिससे संविधान बदलती परिस्थितियों के अनुरूप विकसित होता रहता है। यही लचीलापन भारतीय संविधान को दुनिया के सबसे सफल संविधानों में एक बनाता है।
संविधान हमारे देश की नींव है। आज भी यह हमें सही और गलत में फर्क करने की ताकत देता है। यह सरकार को भी जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। आने वाले समय में तकनीक, इंटरनेट, सुरक्षा और समाज में होने वाले बदलावों के कारण नई चुनौतियां आएंगी, लेकिन भारतीय संविधान की खासियत यही है कि यह समय के साथ बदलता है और देश को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता रहता है। इस तरह संविधान भारत के अतीत की शक्ति, वर्तमान की पहचान और भविष्य की दिशा- तीनों का आधार है।
सुनील कुमार महला, टिप्पणीकार
संविधान को और उपयोगी बनाना होगा
यह सही है कि भारत का संविधान काफी लचीला है और इसकी व्याख्या भी बहुत व्यापक है, लेकिन इसकी यही विशेषता इस पर उंगली उठाने का मौका भी देती है। दरअसल, लचीला होने के कारण इसके प्रावधानों से छेड़छाड़ की जा सकती है। यहां तक कि अगर संसद में कोई दो तिहाई बहुमत पा ले, तो वह संविधान में संशोधन करने का अधिकारी हो सकता है। क्या यह उचित है? जब हम कहते हैं कि संविधान आम लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, तो फिर इसमें इस कदर छेड़छाड़ की अनुमति, वह भी बहुमत को भला क्यों दी जानी चाहिए?
देखा जाए, तो इसी व्यवस्था ने गण और तंत्र के बीच की दूरी भी बढ़ाई है, जिसको एक करने की तरफदारी भारतीय संविधान करता रहा है। संविधान लागू होने के दिन, यानी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन यह विडंबना है कि हमारा तंत्र इस कदर गण से दूर हो गया है कि हम आज यह कल्पना ही नहीं कर सकते कि आम लोगों, खास तौर से हाशिये पर मौजूद लोगों के हितों की आसानी से रक्षा हो सकती है। उन्हें तो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ती है। अगर उनकी ताकत ज्यादा दिखी, तो उनकी पुकार पर गौर किया जाता है, अन्यथा उसको अनसुना कर दिया जाता है। किसान, आदिवासियों या वंचित तबकों के हितों की बेशक भारतीय संविधान ने वकालत की है, लेकिन जब उसे अमल में लाने की बात होती है, तो इन तबकों को आंदोलन करना पड़ता है। दरअसल, कोई बाध्यकारी व्यवस्था न होने का कारण हमारे माननीय उदासीन बन जाते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ती नजर आती हैं।
इस तरह देखा जाए, तो संविधान दिवस इसके महत्व को फिर से परिभाषित करने का दिन होना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान के प्रावधान सही मायनों में अमल में लाए जाएं। इसे कुछ हद तक बाध्यकारी बनाने का भी प्रयास होना चाहिए। जब तक हम संविधान के अर्थ को सही ढंग से नहीं समझेंगे, उसे हकीकत की जमीन पर नहीं उतार सकेंगे। हमारे माननीयों को इसी विसंगति से पार पाने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा, जिस तरह से अब तक महज कथनी के तौर पर संविधान की कसमें खाई जाती हैं, आगे भी यही तस्वीर बनी रहेगी। हमें कथनी और करनी के अंतर को मिटाना होगा, तभी संविधान सही अर्थों में भारतीय हितों की रक्षा कर सकेगा। संविधान को महज एक किताब समझने के बजाय पथ-प्रदर्शक मशाल समझना होगा, अन्यथा इसकी उपयोगिता कभी साबित नहीं हो सकेगी।
दीपक कुमार, टिप्पणीकार
