Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन साइबर संसारHindustan Cyber World Column 26 January 2026
अतीत का सम्मान, भविष्य की दृष्टि

अतीत का सम्मान, भविष्य की दृष्टि

संक्षेप:

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस प्रत्येक भारतीय के दिल में गर्व, सम्मान और राष्ट्रीय एकता की अमर ज्योति जलाते हैं। यह दिन केवल हमारे गणराज्य की स्थापना का उत्सव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के आदर्शों, हमारी संस्कृति और भारतीयता की अनंत भावना…

Jan 25, 2026 10:41 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस प्रत्येक भारतीय के दिल में गर्व, सम्मान और राष्ट्रीय एकता की अमर ज्योति जलाते हैं। यह दिन केवल हमारे गणराज्य की स्थापना का उत्सव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के आदर्शों, हमारी संस्कृति और भारतीयता की अनंत भावना का विशाल महोत्सव है। ये दिवस हमारे गौरवशाली इतिहास का अभिवादन करते हुए हमें स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करते है। ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है, जिसका हर राज्य, हर क्षेत्र, हर समुदाय अपनी अनोखी पहचान और संस्कृति लिए हुए है। हमारे पूर्वजों ने जो संस्कृति और परंपराएं सौंपी हैं, उन्हें संरक्षित करना और आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर पिछले एक साल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अपना पराक्रम और शौर्य दिखाने वालेे सैन्य जवानों और नागरिकों को भी सम्मानित किया जाता है। इसके पीछे भावना यह रहती है कि लोग इनसे प्रेरणा लें और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें।

‘स्वर्णिम भारत’ की बात केवल विरासत तक सीमित नहीं है, यह विकास की बात भी करती है। हमारे सामने एक ऐसे भारत का निर्माण करने का लक्ष्य है, जहां इसके हरेक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के समान अवसर मिलें। यह विकास का वह मार्ग है, जो हमें एक समावेशी, टिकाऊ और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाता है। जब राजपथ (अब कर्तव्य पथ) पर अनुशासनबद्ध कदमताल करती हमारी सैन्य परेड प्रारंभ होती है, तब यह केवल भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं होती, बल्कि हमारे सैनिकों के अदम्य साहस व अटूट संकल्प का जीवंत उदाहरण भी होती है यह परेड। यह दृश्य भारत की राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनकर हर हृदय को गर्व और प्रेरणा से भर देता है। विभिन्न राज्यों की झांकियां हमारी सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत का अद्भुत चित्रण करती हैं, जो ये सिखाती हैं कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में निहित है। क्या यह भव्यता हमारे समाज की सच्चाई को भी प्रतिबिंबित करती है? क्या संविधान में लिखी स्वतंत्रता और समता जैसी बातें हमारे जीवन में भी साकार होती हैं, या वे केवल किताब तक सीमित हैं?

गणतंत्र दिवस का असली अर्थ सिर्फ परेड और उत्सव तक सीमित नहीं है, यह हमें आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है। भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर क्या वास्तव में हमारे नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने का अवसर मिलता है? लोकतंत्र को हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा होना चाहिए।

आरके जैन अरिजीत, टिप्पणीकार

सुपात्रों की पहचान स्वयं समाज करे

गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बार फिर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। यद्यपि सरकार के सत्प्रयासों से योग्य पात्रों के चयन में पारदर्शिता आई है, तथापि सरकार के साथ-साथ समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये पुरस्कार सुपात्रों के मस्तक की ही मणि बनें। पिछले कुछ वर्षों के नाम आम आदमी को प्रेरित,आह्लादित करते हैं, जन-सामान्य को ऐसे व्यक्तियों की खोज, मूल्यांकन और नामांकन कराने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। जो लोग किसी दिखावे के लिए, आडंबरवश या निहित स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि आत्मानंद या परमार्थवश समाज-कल्याण के कार्यों में जुटे हैं, उन्हें ही ये सम्मान मिलने चाहिए। ऐसे लोग इन कार्यों का बीड़ा किसी जुनून, किसी घटना से प्रेरित होकर उठा लेते हैं व उन्हें इस बात का बिल्कुल गुमां नहीं होता कि उन्होंने समाज या राष्ट्रहित में कितना बड़ा योगदान दे दिया है! आज सोशल मीडिया के प्रचार-प्रसार के बाद हालांकि स्व-प्रदर्शन की होड़ सी लग गई है, मगर ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं, जो प्रचार से दूर अपनी सेवा में तन्मयता से लगे हैं। ऐसे दशरथ मांझियों और वृक्ष-माताओं को खोजने का दायित्व हमारा है। ये हमारे सच्चे प्रेरणा-स्रोत हैं, आदर्श हैं। समाज को इन ‘गरूड़ों’ को पद्म पुरस्कारों वाले नीलगगन तक पहुंचाने मेें सहायता करनी चाहिए, ताकि कोई ‘कपोत’ इन्हें इस सम्मान से वंचित न कर दे।

मनोज कुमार शर्मा, टिप्पणीकार

हमारे देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे देशभक्तों ने अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी जान भी हंसते-हंसते कुर्बान कर दी थी। इसलिए हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की अब ऐसी मजबूत नींव रखनी चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता के लिए कभी कोई खतरा न पैदा हो सके।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के लिए ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा’ की जैसी ललकार दी थी; सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य नौजवान क्रांतिकारियों ने अपनी खेलने-कूदने की उम्र में जिस तरह अपने अंदर देशभक्ति की भावना भरी, क्या आज ऐसा हो रहा है? नहीं! अगर ऐसा होता, तो आजादी के इतने वर्षों बाद हमारा देश इतनी सारी समस्याओं से घिरा न होता, देश के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में इतने दोष न आए होते, अमीरी-गरीबी की खाई यूं न बढ़ती, युवा वर्ग नशे की राह पर न चलता। यह बेहद अफसोस और शर्म की बात है कि जिन्हें आजादी की पकी-पकाई खीर मिली है, चाहे वे राजनेता हों या फिर आम जनता, वे संविधान बनाने वालों का उपहास उड़ाते हैं, उनमें कमियां निकालने में जुटे रहते हैं।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार