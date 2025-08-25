दिव्यांगों का उपहास उड़ाना अक्षम्य अपराध
अभिव्यक्ति की आजादी मनुष्य के मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा है। इस आजादी के बिना एक लोकतांत्रिक और मानवीय समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह आजादी कहां तक और कितनी होनी चाहिए, यह यक्ष प्रश्न हमेशा से समाज में बहस का मुद्दा रहा है। अलग-अलग विचारधाराओं में इस आजादी को अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, फिर भी यह बहस अनवरत जारी है। अभी हाल ही में एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने इस मामले का गंभीरता से लिया है। यह मामला दिव्यांगों के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी को लेकर है। देश के दो कॉमेडियनों ने अपने कार्यक्रम में दिव्यांगों का मजाक उड़ाया। यह मजाक सार्वजनिक होने के बाद एक संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान पीठ ने कॉमेडियन को माफी मांगने का आदेश देते जो कहा, वह विचारणीय है। अदालत ने कहा, ‘जो अपमान किया गया है, उसके मुकाबले पछतावे की भावना ज्यादा होनी चाहिए। यह दंड का ही एक रूप है।’ यह उचित है कि हास्य-व्यंग्य किसी और के सम्मान की कीमत पर नहीं हो सकता। हास्य जीवन का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन किसी को चोट पहुंचाए बिना। जब हम संवेदनहीन बनते हैं, तब हास्य भी समस्या बन जाता है।
सवाल है कि ऐसी असंवेदनशीलता के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये कॉमेडियन उस व्यापक समाज की मानसिकता का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, जहां किसी भी दिव्यांग या अलग तरह का व्यवहार करने वालों पर फब्तियां कसकर, व्यंग्य करके अपने अहं को तुष्ट किया जाता है? कुछ समूह और लोग ऐसे व्यवहारों को भी अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में सही ठहराने का दुष्प्रयास करने आगे आ जाते हैं, जबकि किसी भी सभ्य समाज में कोई अभिव्यक्ति अनुशासन और मर्यादा के दायरे में ही सही मानी जाती है। इस पूरे मामले को एक आख्यान से बेहतर समझा जा सकता है। एक व्यक्ति खुली सड़क पर अपनी छड़ी घुमाता जा रहा था। दूसरी ओर से आ रहे व्यक्ति की नाक तक छड़ी छू गई थी। उसने आपत्ति की। पहले व्यक्ति ने गर्व से कहा, यह मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मेरा यह तरीका है। दूसरे ने कहा, यह सही कि आपकी आजादी है, पर आपकी यह आजादी वहां समाप्त हो जाती है, जहां से मेरी नाक शुरू होती है।
इसी से अभिव्यक्ति की आजादी का दायरा और उसका अनुशासन भी समझना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा कभी भी मानव जीवन और गरिमा के अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता।
कोमल कुमारी, ब्लॉगर
कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न छिन जाए
हाल की आपराधिक घटनाओं की आड़ में मनुष्य की नैसर्गिक और संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी पर जो आघात पहुंचाया जा रहा है, वह बहुत चिंता की बात है। समाज में एक ऐसा वर्ग है, जो येन-केन-प्रकारेण लोगों को अपने मातहत रखना चाहता है। इसके लिए वह व्यक्ति की वैचारिकी को कुंद कर उसके दिमाग पर राज करना चाहता है। इस तरह वह समाज को अपने मत के अनुसार चलाना चाहता है और इसके लिए सबसे पहली जरूरत है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करना। इस स्वतंत्रता के रहते कोई गिरोह या अधिनायकवादी समूह मानव प्रकृति पर राज नहीं कर सकता। इसलिए वे अफवाह फैलाकर, झूठे आख्यान को प्रचारित- प्रसारित करके मनुष्य के मौलिक अधिकार की अवधारणा को बदनाम करने का कुचक्र रच रहे हैं। समाज के मन में इस अफवाह के बैठ जाने के बाद उसे अधिनायकवाद का समर्थन करने के लिए सहजता से राजी किया जा सकता है।
जहां तक दो कॉमेडियनों द्वारा दिव्यांगों की खिल्ली उड़ाने का मामला है, तो उसे कहीं से भी अभिव्यक्ति की आजादी के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। बल्कि ऐसी बेहूदगी को संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर जिस तरह के अपमानजनक व अश्लील कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, वे मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि सामाजिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ लेने वाले लोग उतने ही दोषी हैं, जितना इसके आरोपी। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही सरकार को इस मुद्दे पर दिशा-निर्देश बनाने का आदेश दिया है। साथ ही आरोपियों को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा है। उन्हें अगली तारीख पर यह भी बताना होगा कि इस अशिष्ट व्यवहार के लिए उन पर कितना जुर्माना हो और क्या सजा मिले। भारत के अटॉर्नी जनरल ने भी कोर्ट को सूचित कर दिया है कि वे इस मामले में दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
सर्वोच्च अदालत ने अभद्रता और अभिव्यक्ति का फर्क स्पष्ट कर दिया है। देश के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को यह अंतर समझते हुए अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ चलाए जा रहे आख्यानों और फैलाए जा रहे अफवाहों से दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी सतर्क करते रहना चाहिए। वैसे भी, ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ मनुष्य का मौलिक और प्रकृति प्रदत्त अधिकार है, जिसको हर हाल में सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
अमल कुमार, टिप्पणीकार
