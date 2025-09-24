आईफोन खरीदने वाली भीड़ भी समझदार

उन लोगों ने भी आईफोन के नए मॉडल को लेने वाली भीड़ का मजाक बनाया, जिनकी पीढ़ी जेसीबी की खुदाई घंटों खड़े होकर देखती है। यह भीड़, तो उस भीड़ से यकीनन बहुत बेहतर है, जो नाले में उफनाते पानी को, सीवर की सफाई को, कीचड़…

उन लोगों ने भी आईफोन के नए मॉडल को लेने वाली भीड़ का मजाक बनाया, जिनकी पीढ़ी जेसीबी की खुदाई घंटों खड़े होकर देखती है। यह भीड़, तो उस भीड़ से यकीनन बहुत बेहतर है, जो नाले में उफनाते पानी को, सीवर की सफाई को, कीचड़ और मिट्टी खोदने को, पेड़ कटने को घंटों देखती है। उनके पास तो फिर भी एक मकसद है, इनके पास क्या है, जो लाठी-डंडे खाकर, आंसुओं से भीगकर अपने नेताओं को देखने जाते हैं?

आईफोन के लिए जुटी भीड़ में से अधिकतर कंटेंट क्रियेटर हैं। उन्होंने बहुत जतन से पैसे कमाए हैं और बचाए हैं कि जब नया मॉडल आएगा, तो वे वही खरीदेंगे। इसमें भला बुराई क्या है? बेशक, आपको यह दीवानापन लगता हो, मगर इसे ‘क्रेज’ कहते हैं, जो हर दौर में किसी चीज के लिए होता है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जिनकी दिलचस्पी अलग होती है। वे हर चीज को नकारते नहीं हैं, बल्कि उसे समझते हैं। इसलिए भीड़ की इस दीवानगी को आप भी समझिए। आप में से अधिकतर ने उस पहले लड़के की तस्वीर चस्पां कर रखी है, जिसने सबसे पहले नया मॉडल लिया है। यही उसकी उपलब्धि है। कुछ लोग गरिया रहे हैं कि अपने बाप के पैसे उड़ा आया वह। मगर उनको नहीं पता कि इनमें से अधिकतर खुद के पैसे लेकर शोरूम पर पहुंचे थे। आज की पीढ़ी अपने शौक पूरे करने के लिए दिन-रात एक किए है।

अब कुछ लोगों ने कहा कि इस भीड़ को देखिए, क्या यह जरा भी समझदार है? इनसे देश को उम्मीद है! ये हैं, वे लोग, जो हमारा भविष्य हैं। यार, एक बात समझो, फोन सिर्फ फोन नहीं है। वह इस पीढ़ी का ऐसा सहयोगी है, जो उनके हर काम में मदद करता है। वे इस फोन से इतने तरीके के काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वे अपने दौर के सबसे बेहतरीन उत्पाद को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इसमें आखिर क्या बुराई है? अभी इनमें से कितने लोग कंटेंट बनाकर, इतनी कमाई कर लेंगे कि सैकड़ों फोन खरीद सकें। यह इनका तरीका है। इसलिए इनको कोसिए मत, उन्हें जीने दीजिए। जो आप नहीं जी सके, कोई तो जिए। हम अपने हमउम्रों से यही कहना चाहते हैं कि इस भीड़ को कोसकर खुद कुंठित मत बनो। सभी को विवेकानंद बनाने निकलोगे, तो तुम्हारे अंदर का विवेकानंद खत्म हो जाएगा। सबको जीने दो, उनके मजे में शामिल हो, उनकी आंखों की चमक में खुश हो जाओ। मुझे उस लड़के का चेहरा नहीं भूलता, जो सबसे पहले फोन लेकर खुश था। एक बात याद रखिए। बहुत लोग फोन से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी हौसला अफजाई कीजिए।

हफीज किदवई, टिप्पणीकार

महंगे फोन की खरीदारी में बर्बाद करते पैसे आईफोन के लिए नौजवानों की लगी लंबी कतारें काफी कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। जहां एक ओर इन युवाओं की चिंता अपने रोजगार और भविष्य को लेकर होनी चाहिए, वहीं वे आईफोन खरीदने के लिए घंटों-घंटों लाइन में लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें नौकरी से ज्यादा जरूरत फोन की है। इससे यह भी पता चलता है कि नई पीढ़ी प्रिंट मीडिया से दूर होती जा रही है। किताबों को तो छोड़ ही दीजिए, दैनिक अखबार भी उन्हें फोन पर ही पढ़ना है। मगर इसको अखबार पढ़ना तो नहीं ही कह सकते हैं।

फोन के लिए लगी ऐसी कतारें हमारे समाज में अनैतिकता और अशिष्टता के बढ़ते ग्राफ को भी प्रदर्शित करती हैं। युवाओं में ये शिकायतें होती हैं कि परीक्षा में पास नहीं हो सके, बेरोजगार हैं, परंतु यदि फोन का उनमें ऐसा जुनून है, तो परिणाम नकारात्मक ही होंगे। जितने पैसे वे आईफोन खरीदने में जाया कर रहे हैं, उससे वे अपने माता-पिता या किसी जरूरतमंद को खुशी देने के लिए काफी काम कर सकते हैं। काश, युवाओं की ऐसी दीवानगी पुस्तकों के लिए होती, तो हमारे समाज और देश की तस्वीर अब तक बदल चुकी होती!

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

बचपन में राशन की दुकान के बाहर लोगों की लाइन देखी, फिर गैस सिलेंडर, रेलवे टिकट के लिए लंबी-लंबी लाइन देखी। कॉलेज में थे, तो एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाने के लिए लंबी लाइनों में नौजवानों को खड़े देखा। मगर अब आईफोन 17 के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ में भीड़ का जुटना हैरान कर गया। कहीं-कहीं तो भीड़ इतनी अराजक हो गई कि मारपीट तक शुरू हो गई। यहां यह समझने की भूल मत कीजिएगा कि जीएसटी घटने की वजह से आईफोन की कीमतें काफी कम हो गई हैं, क्योंकि इस फोन की शुरुआती कीमत ही 80 हजार रुपये से अधिक है। सवा लाख, डेढ़ लाख रुपये में यह फोन आ रहा है। बहुत महंगी चीजों के प्रति विरक्ति रखने के कारण मैं महंगे मोबाइलों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन इस फोन को लेकर लोगों में जो नशा है, टशन है, दिखावा है, वह चौंकाता है। इस पर समाजशास्त्रीय अध्ययन की दरकार है।

विडंबना यह है कि 20 साल के नौजवान, जो अभी करियर में जम नहीं सके हैं, वे भी इस भेड़चाल में शामिल हैं। यानी, पिता की पॉकेट से या ईएमआई पर हर चीज हासिल करने वाली युवा पीढ़ी आईफोन 17 के लिए पागल हुए जा रही है। इसे देखकर आखिर कौन कहेगा कि भारत गरीब देश है?