भारत चांद पर पहुंच चुका है, अंतरिक्ष विज्ञान में नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और डिजिटल क्रांति के माध्यम से आधुनिक तकनीक के नए युग में प्रवेश कर रहा है। देश में वैज्ञानिक सोच व आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा…

भारत चांद पर पहुंच चुका है, अंतरिक्ष विज्ञान में नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और डिजिटल क्रांति के माध्यम से आधुनिक तकनीक के नए युग में प्रवेश कर रहा है। देश में वैज्ञानिक सोच व आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के दावे भी किए जा रहे हैं। फिर भी, समाज में अंधविश्वास, तंत्र-मंत्र और रूढ़िवादी गतिविधियां मासूम जिंदगियों के लिए खतरा बनी हुई हैं। बुलंदशहर के अवंती नगर भूड़ में तीन साल की बच्ची की कथित तंत्र-मंत्र के लिए हत्या का मामला इस चिंताजनक सामाजिक वास्तविकता को उजागर करता है। इस हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो आरोप हैं, वे गंभीर हैं। कहा गया है कि आरोपी ने, जो पड़ोस में ही रहती थी, बच्ची की बलि देने के उद्देश्य से उसकी हत्या की। पुलिस जांच में महिला के कमरे से तंत्र-मंत्र से जुड़े होने के संदेह वाले चित्रों और दूसरे प्रतीकों के मिलने की बात सामने आई है। बेशक, मामले से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच पड़ताल चल रही है और आशा है, पीड़ित परिवार को अदालत से न्याय मिल सकेगा, लेकिन इस तरह की घटना बताती है कि हमारा समाज आज भी कितना दकियानूस है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 21वीं सदी के आधुनिक भारत में तंत्र-मंत्र और कथित बलि जैसी अमानवीय सोच कैसे जीवित है? जिस देश के वैज्ञानिक चंद्रयान और अंतरिक्ष अभियानों के माध्यम से दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं, उसी देश में कुछ लोग अंधविश्वास के नाम पर मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं हट रहे। यह केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक चेतना, शिक्षा व्यवस्था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सामने एक गंभीर चुनौती है। किसी भी आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र की पहचान केवल उसकी तकनीकी उपलब्धियों, आर्थिक विकास या अंतरिक्ष में सफलता से नहीं बनती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वहां के नागरिकों द्वारा विवेकपूर्ण मानवीय मूल्यों को कितना महत्व दिया जाता है। लिहाजा बुलंदशहर की घटना हमारे पूरे समाज को आत्ममंथन करने के लिए मजबूर करती है।

जाहिर है, चांद पर पहुंचने का हमारा गौरव तभी सार्थक होगा, जब हम अपने समाज को अंधविश्वास, पाखंड और अमानवीय कुरीतियों से मुक्त कर सकेंगे। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति के साथ-साथ सामाजिक सोच का आधुनिक होना भी बहुत जरूरी है। अगर भारत को 2047 तक सही अर्थों में विकसित देश बनाना है, तो हर तबके में वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

टोने-टोटके के खिलाफ बढ़ती जागरूकता भारतीय समाज में तंत्र-मंत्र, जादू-टोना और टोने-टोटके जैसी मान्यताओं का प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रह गया है। आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक सोच, सामाजिक जागरूकता और तकनीक के विस्तार ने इन धारणाओं की जमीन काफी हद तक कमजोर कर दी है। आज का भारतीय समाज पहले की तुलना में कहीं अधिक तर्कशील और जागरूक हुआ है। इसलिए तंत्र-मंत्र या अंधविश्वास के नाम पर कहीं-कभार सामने आने वाली घटनाओं को पूरे समाज की मानसिकता का संकेत नहीं मानना चाहिए।

एक समय था, जब बीमारी, कलह, संतान न होना या कारोबार में नुकसान जैसी समस्याओं का संबंध तंत्र-मंत्र और ऊपरी बाधाओं से जोड़ दिया जाता था। गांवों में ओझा और तांत्रिकों का खासा प्रभाव हुआ करता था। लोग बीमारी की स्थिति में डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने पहुंच जाते थे। अब परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। बीमारी होने पर लोग डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, ओझाओं से नहीं। विज्ञान और तकनीक ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने सूचना को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है। सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण जैसी घटनाओं को लेकर भी नई पीढ़ी में वैज्ञानिक समझ विकसित हुई है। आज बच्चे स्कूलों में इनके वैज्ञानिक कारण पढ़ते हैं।

सांविधानिक स्तर पर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 51ए(एच) में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया गया है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना विकसित करे। महाराष्ट्र में 2013 में अंध श्रद्धा और काला जादू विरोधी कानून बनाया गया। बिहार सहित कई राज्यों ने डायन प्रथा और उससे जुड़ी हिंसा रोकने के लिए कानून बनाए हैं। ये प्रयास बताते हैं कि समाज और शासन, दोनों इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि आज कथित चमत्कारों और तांत्रिक दावों की सच्चाई छिपाना आसान नहीं है। सोशल मीडिया के कारण ऐसे दावों की तत्काल पड़ताल हो जाती है। कई स्वयंभू बाबाओं और चमत्कार का दावा करने वालों का पर्दाफाश हुआ है।

निश्चित रूप से देश के कुछ पिछड़े और दूरदराज के इलाकों में जादू-टोने के नाम पर हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इन घटनाओं को पूरे भारतीय समाज की तस्वीर नहीं माना जा सकता। जिस देश में विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इतनी प्रगति हो रही हो, वहां कुछ अपवादों के आधार पर प्रगतिशील सामाजिक चेतना को नकारना उचित नहीं है।