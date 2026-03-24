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चुनावी तस्वीर बदल देगी यह घोषणा

Mar 24, 2026 11:23 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
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अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सियासी सरगर्मियां किस हद तक बढ़ चुकी हैं, इसका पता समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा की गई नई घोषणा से चलता है। उन्होंने रविवार को महिलाओं को सम्मानित किया…

चुनावी तस्वीर बदल देगी यह घोषणा

अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सियासी सरगर्मियां किस हद तक बढ़ चुकी हैं, इसका पता समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा की गई नई घोषणा से चलता है। उन्होंने रविवार को महिलाओं को सम्मानित किया और उनके सशक्तीकरण पर जोर देते हुए कई एलान किए। उन घोषणाओं में से एक था- महिलाओं के लिए पेंशन। उन्होंने कहा कि अगर सूबे में सपा की सरकार बनी, तो महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन दिए जाएंगे। यह आर्थिक सहायता केवल एक राजनीतिक वायदा नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावी परिदृश्य को बदलने में भी सक्षम है। मुमकिन है, अब विभिन्न पार्टियों के बीच लोक-लुभावन घोषणाओं की प्रतिस्पर्द्धा और तेज हो जाए।

बहरहाल, भारत की चुनावी राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से उभरी है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, नकद सहायता और मुफ्त योजनाएं मतदाताओं को आकर्षित करने के प्रभावी साधन हैं। विशेषकर, महिला मतदाताओं के संदर्भ में यह रणनीति अधिक कारगर मानी जाने लगी है, क्योंकि स्त्रियां निर्णायक वोट बैंक के रूप में उभर चुकी हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली जैसे राज्यों में विभिन्न प्रकार की नकद या सब्सिडी आधारित योजनाओं ने चुनावी परिणाम प्रभावित किए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी राजनीतिक दल अब महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने का वायदा कर रहे हैं, ताकि उनको अपने पक्ष में किया जा सके। साफ है, समाजवादी पार्टी की इस घोषणा के बाद कांग्रेस और भाजपा जैसे दलों पर दबाव होगा कि वे इससे भी अधिक आकर्षक या प्रतिस्पर्द्धी योजनाएं लाएं। भाजपा पहले से ही उज्ज्वला, मुफ्त राशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के जरिये लाभार्थी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में इस तरह की योजनाओं का विस्तार हो सकता है या ये नए रूप में आ सकती हैं। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या इस प्रकार की घोषणाएं राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के अनुकूल हैं या केवल अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही हैं?

यह छिपा तथ्य नहीं है कि लगातार बढ़ती मुफ्त योजनाएं राज्य के वित्तीय संतुलन पर दबाव डालती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों पर भी खर्च घट जाता है। वैसे, यह बहस भी गलत नहीं कि क्या मतदाता सिर्फ प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के आधार पर मतदान का निर्णय लेते हैं या शासन की गुणवत्ता, कानून-व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दे भी सोचते हैं?

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

इन वायदों में अब महिलाएं नहीं फंसेंगी

फ्रीबीज, यानी नि:शुल्क योजनाएं शुरू करने का मकसद यह था कि राज्य लोगों की आमदनी में व्याप्त असमानता को कम करना चाहता था और अवसरों, सुविधाओं या स्टेटस में जो नाइंसाफी वे झेल रहे थे, उनको दूर करना चाहता था, लेकिन समय बीतने के साथ ऐसी योजनाएं लोगों को आलसी और नकारा बना रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सालाना 40 हजार रुपये महिलाओं को पेंशन देने संबंधी घोषणा को भी इसी की कड़ी मानना चाहिए। इससे अच्छा तो यह होता कि वह ऐसी योजनाओं का वायदा करते, जो महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनातीं, उनके लिए अवसरों के नए दरवाजे खोलतीं या उनके सम्मान में बढ़ोतरी करतीं। लेकिन नहीं, उन्होंने भी वही दांव खेला, जो तमाम राजनीतिक दल खेलते रहते हैं। उन्होंने भी महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझा।

इसी कारण मैं यह मानती हूं कि अव्वल तो महिलाएं अब इस तरह की घोषणाओं में नहीं फंसेंगी। ‘पैसे देकर वोट खरीदने’ की इस परंपरा को औरतें अब पसंद नहीं करतीं। वह दौर चला गया, जब विशेषकर वंचित तबके की महिलाएं ऐसी घोषणाओं के जाल में फंस जाती थीं। अब तो घर-घर में राशन-पानी पहुंचने लगा है, इसलिए वे इन घोषणाओं की हकीकत समझने लगी हैं। फिर, ऐसी योजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को खूब नुकसान पहुंचाती हैं। चुनावी अभियान के दौरान नेताओं को निस्संदेह वायदे करने पड़ते हैं। उनको नई नौकरी पैदा करने, रोजगार देने या क्षमता बढ़ाने जैसे वायदों पर आगे बढ़ना चाहिए। मगर होता है उल्टा। वे फ्रीबीज संस्कृति को आगे बढ़ाने लगते हैं, जिससे तरक्की का सही माहौल नहीं बन पाता और एक आलसी कार्यबल आकार लेने लगता है। घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल जाने से लोगों में राष्ट्र-निर्माण की भावना भी सिमटने लगती है। इसलिए, यदि वंचित तबकों की मदद ही करनी है, तो उनके लिए मुफ्त योजनाएं जरूर चलाई जाएं, पर एक सीमित समय के लिए। जब वे लोग मुख्यधारा में शामिल हो जाएं, तब उनके लिए योजनाएं बंद कर देनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को ऐसा करना चाहिए। आखिर राष्ट्र-निर्माण का फर्ज भी उनको निभाना है।

ऐसे में, समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वह नए-नए वायदों के साथ मैदान में उतरे। लोगों को उससे उम्मीद है, इसलिए वह रेवड़ी संस्कृति का पोषण करने वाली पार्टी के रूप में सामने न आए, बल्कि एक ऐसा विकल्प बने, जिससे यह बोध हो कि वह तरक्की की हिमायती है। उम्मीद है, अखिलेश यादव इस बात को समझेंगे और नई सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे।

दीक्षा वत्स, टिप्पणीकार

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