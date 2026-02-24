रेवड़ी संस्कृति पर अदालत का सवाल

शीर्ष अदालत ने चुनावी मौसम में जनता को मुफ्त उपहार बांटने की परंपरा को गलत बताया, जो उचित ही है। इसके बदले उसने रोजगार देने की बेहतरीन बात कही है। सच भी यही है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे मुफ्त उपहार और योजनाओं की बात कहकर मतदाताओं को…

शीर्ष अदालत ने चुनावी मौसम में जनता को मुफ्त उपहार बांटने की परंपरा को गलत बताया, जो उचित ही है। इसके बदले उसने रोजगार देने की बेहतरीन बात कही है। सच भी यही है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे मुफ्त उपहार और योजनाओं की बात कहकर मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने के प्रयास करती हैं, ताकि बस सरकार बनाई जा सके। जनता को कभी इसका फायदा मिलता है, तो कभी वह सिर्फ सपने देखकर रह जाती है। ऐसे में, सर्वोच्च न्यायालय ने सही कहा कि सबसे आवश्यक चीज रोजगार है। आदमी हो या औरत, शिक्षित हो या अशिक्षित, सभी काम चाहते हैं। अच्छा हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की। अब जनता को ऐसे मुफ्त लुभावने उपहार देने की घोषणा करने से पहले पार्टियां एक बार विचार जरूर करेंगी। अगर सियासी पार्टियां रोजगार जैसे मुद्दे पर गंभीरता से काम करने के प्रयास करती हैं, तो युवा शक्ति और सशक्त होगी। इससे राष्ट्र-निर्माण में भी सहायता मिलेगी।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

चुनाव से पहले मुफ्त सुविधाएं (फ्रीबीज) देने पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनः तल्ख टिप्पणी करते हुए अपनी नाराजगी जताई है। उसने साथ-साथ कुछ कड़े सवाल भी पूछे हैं, जैसे- मुफ्त की सुविधाएं यदि यूं ही मिलती रहीं, तो लोग काम क्यों करेंगे? इतना ही नहीं, घाटे में चलने वाले राज्य, जो कर्ज लेकर अपना काम चला रहे हैं, लोगों को पैसे किस तरह बांट रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी समयानुकूल होने के साथ-साथ जायज है, लेकिन दुख की बात है कि इसकी परवाह कौन करता है या कर रहा है? सभी दल चुनाव में वोट पाने के लिए बेढंगी चाल ही चलते हैं। भले ही अर्थव्यवस्था बैठ जाए या विकास की दौड़ में देश पीछे रह जाए, उनको इसकी परवाह नहीं। केंद्र व राज्यों की कमान संभालने के लिए सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरते ही मुफ्त सुविधाओं की वकालत करने लगती हैं। उनका एक ही मकसद होता है- मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करो और वोट लो। कोई भी दल अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित नहीं दिखता। जब थोड़े रुपये बांटकर उनका काम चल जाता है, तो बेरोजगारों को रोजगार देकर हाथी कोई क्यों बांधे? जब तक मुफ्त की इन सुविधाओं पर रोक के लिए सख्त कानून नहीं बनेगा, तब तक इन दलों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह सही है कि संसद व विधानसभाओं में ही कानून बनते हैं और ऐसे कानून बनाकर ये चतुर सुजान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे, लेकिन जनता का दबाव काम कर सकता है। इसलिए, सौगात देकर वोट खरीदने की राजनीति अब बंद होनी चाहिए।

हेमा हरि उपाध्याय, टिप्पणीकार

जरूरतमंदों का ख्याल जरूर रखा जाए चुनाव से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा घोषित मुफ्त योजनाओं और सब्सिडी की कड़ी आलोचना करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है कि इस तरह की संस्कृति कब तक जारी रहेगी, क्योंकि इसकी वजह से देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है? उसने रेवड़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने के बजाय सरकारों को अपने यहां रोजगार देने के लिए कहा। यहां यह तर्क सही लग सकता है कि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह से मुफ्त में खाना या मुफ्त की सुविधाएं बांटते रहेंगे, तो देशहित के काम कौन करेगा? इससे तो देश का विकास ही रुक जाएगा। हालांकि, ऐसा कहते हुए यह समझना भी जरूरी है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सुविधाएं देना सरकारों का नैतिक कर्तव्य है। जो लोग अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते या जो पूरी मेहनत करने के बावजूद अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं कर पाते, उनके लिए यह ‘रेवड़ी संस्कृति’ किसी नेमत से कम नहीं।

सच यही है कि देश में आज भी कई ऐसे बच्चे हैं, जिनके माता-पिता उनकी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों के लिए क्या मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? इसी तरह, आर्थिक तंगी की वजह से उच्च शिक्षा से दूर रह जाने वाले बच्चों को सरकारी मदद नहीं मिलनी चाहिए? यही नियम क्या उन परिवारों पर लागू नहीं होना चाहिए, जिनके बच्चे उचित पोषण नहीं पा रहे, क्योंकि उस घर का अभिभावक हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद भी जरूरी कमाई नहीं कर पा रहा? ऐसे घरों में मुफ्त अनाज देने में भला किसको दिक्कत होगी? हां, यह सही है कि सबको एक ही तराजू में नहीं तौला जाना चाहिए और जिनको जरूरत न हो, उनको इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो जरूरतमंद हैं, उनका ख्याल तो सरकारों को रखना ही चाहिए।

कहने का मतलब यही है कि साधन-संपन्न लोगों को मुफ्त सुविधाएं न दी जाएं, लेकिन हमारे राजनेता, सियासी दल या सामाजिक कार्यकर्ता, यहां तक कि अदालतें भी, इस पर जरूर विचार करें कि कुछ लोग, जो किसी-न-किसी वजह से शिक्षा या जीवन-यापन से जुड़ी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, जो निर्धन हैं, वंचित तबकों से जुड़े हैं और सामाजिक-आर्थिक पायदान में काफी नीचे हैं, उनकी देखभाल सरकारें करें। यह सरकारों का दायित्व होना चाहिए कि वे उन्हें जरूरी सुविधाएं आवश्यक रूप से प्रदान करें। ‘रेवड़ी संस्कृति’ बंद करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें सुधार की दरकार है। अगर सरकारें ऐसा करने में सफल रहीं, तो अदालत को भी शायद ही कोई आपत्ति होगी।