Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन साइबर संसारhindustan cyber world column 25 December 2025
पूरा न हुआ सुशासन दिवस का मकसद

पूरा न हुआ सुशासन दिवस का मकसद

संक्षेप:

साल 2014 से ही हर वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आए हो निभाने को जब किरदार जमीं पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे…

Dec 24, 2025 11:18 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साल 2014 से ही हर वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आए हो निभाने को जब किरदार जमीं पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे... मगर अफसोस, आज विरले ही लोग होंगे, जो देश और समाज के बारे में गंभीरता से सोचते होंगे? वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत इसलिए की गई थी कि सरकार में आम जनता के प्रति जवाबदेही बढ़े, लेकिन असलियत में हमारे अधिकारी कितने जवाबदेह बने, यह कोई रहस्य नहीं है। आज भी लालफीताशाही हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है, जिसको खत्म करने के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही, लेकिन दिक्कत यह है कि वह कोशिश जमीन पर नहीं दिख रही।

दरअसल, हमारा देश भ्रष्टाचार की दलदल में बुरी तरह धंस चुका है। यह सिर्फ सरकारी तंत्र को नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका है। ऐसे में, सुशासन की ओर भारत भला कैसे बढ़ सकेगा? आज देश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि जवाबदेह शासन-व्यवस्था की कल्पना मुश्किल है। लिहाजा, जब तक नेताओं, नौकरशाहों और अन्य हितधारकों में देशहित और जनहित की भावना विकसित नहीं होगी, तब तक न किसी कागजी कानून से और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से स्थिति बदल सकेगी। यह सही है कि मौजूदा प्रधानमंत्री पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी के कदमों पर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं की कोशिश काफी नहीं। समग्रता में काम होता नहीं दिख रहा। फिर, राजनीति में लोग अब स्वार्थ के वशीभूत होकर आ रहे हैं। सबको अपनी जेब और तिजोरी की चिंता है। ऐसे में, सुशासन की उम्मीद नहीं की जा सकती। अलबत्ता, हमें अब किसी चमत्कार की उम्मीद करनी चाहिए!

प्रधानमंत्री मोदी ने देश में आर्थिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नोटबंदी जैसा कठोर फैसला लिया, लेकिन सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार ने इसका भी दम निकाल दिया, जिसके कारण देश को न माया मिली और न राम, यानी नोटबंदी से न आर्थिक भ्रष्टाचार समाप्त हुआ और न ही काला धन विदेश से भारत आ सका। आजादी के बाद से अब तक सत्तारूढ़ सभी पार्टियों ने कमोबेश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कही, लेकिन उस पर असली वार शायद ही कभी किया गया। अगर ऐसा कुछ किया गया होता, तो आज देश में भ्रष्टाचार कोढ़ न बनता और न सुशासन की हवा निकलती।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

सिद्ध हो रही इस दिन की सार्थकता

यह सही है कि साल 2014 से सुशासन दिवस मनाने की शुरुआत हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई है, तब से सुशासन की दिशा में लगातार काम हो रहा है। बीते 11 साल से सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित जान पड़ता है। इस दौरान उसने कई उपलब्धियां हासिल कीं, बल्कि देशवासियों का जीवन भी आसान बनाया। यही कारण है कि अब विकसित और आत्मनिर्भर भारत की बात होने लगी है, क्योंकि हम जल्द ही विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़े होने को प्रतिबद्ध हैं।

सुशासन की दिशा में किस कदर काम हो रहे हैं, इसकी झलक सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं में दिखती है। इन योजनाओं में न सिर्फ गरीबी से निपटने की मंशा है, बल्कि सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर भी जोर है। पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना, आयुष्मान भारत जैसी पहल ने लोगों को आवास, स्वच्छ रसोई ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की है। इसका असर उनकी जीवनशैली पर पड़ा है और वे अब हाशिये पर नहीं, बल्कि मुख्यधारा में शुमार होने लगे हैं। यही वजह है कि बीते वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सफल हो सके। डीबीटी, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर जोर देने के कारण शासन में पारदर्शिता बढ़ी है और अंतिम व्यक्ति तक तेजी से लाभ पहुंच सका है। हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अवसर मिले, यह सरकार ने बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

यह सही है कि सुशासन का अर्थ है, पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी तरीके से सरकार चलाना, पर शासन व्यवस्था की बेहतरी इसमें भी निहित है कि सरकारी योजनाएं असली लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगातार काम किया है। राजीव गांधी का वह बयान शायद ही कोई भूल सकता है, जब उन्होंने सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार की बात कहते हुए रुपये व पैसे का उदाहरण किया था। आज स्थिति बदल गई है। अब सीधे बैंक खातों में योजनाओं की राशि पहुंचती है, जिससे भ्रष्टाचारियों को मौका नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, हर नागरिक को समान अवसर मिल पा रहा है, जिसका लाभ समाज को हो रहा है। इन सबसे सुशासन जैसे दिवसों की सार्थकता कहीं अधिक बढ़ जाती है। अगर आम लोगों को बेरोकटोक उनके अधिकार मिल रहे हैं और उन्हें इसके लिए किसी अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, तो इसे सुशासन ही समझिए।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार