Hindi Newsओपिनियन साइबर संसारHindustan cyber world column 24 October 2025
पटाखा चलाने की मांग करने वाले दोषी

Thu, 23 Oct 2025 10:38 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
जैसा अनुमान था, दीवाली के अगले दिन दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। यह बताता है कि प्रदूषण अब केवल दिल्ली या उत्तर भारत की समस्या नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चुनौती बन चुका है। ग्रीन पटाखों की अवधारणा भले ही पर्यावरण हितैषी बताई जाती हो, किंतु वास्तविकता यही है कि इनके नाम पर पारंपरिक, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे ही बड़े पैमाने पर जलाए गए। प्रदूषण इन वजहों से ही अधिक फैला। यह सत्य है कि वायु प्रदूषण के कारक केवल पटाखे नहीं होते। इसमें वाहनों का धुआं, निर्माण-कार्य, पराली जलाना और उद्योगों से निकलने वाली गैसें भी शामिल होती हैं। फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि पटाखों से निकलने वाला धुआं दीवाली की रात हवा को विषाक्त बना देता है। दुखद यह है कि इस खतरे की जानकारी होते हुए भी जनता परंपरा और उत्सव के नाम पर संयम नहीं बरतती। यहां तक कि पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ अदालती आदेश हासिल कर लिया जाता है, जबकि ग्रीन पटाखे भी आम पटाखों की तरह प्रदूषण फैलाते हैं, बेशक उसकी मात्रा 70 प्रतिशत ही क्यों न हो।

ऐसे में, आज आवश्यकता इसी बात की है कि दीवाली की असली भावना, अंधकार से प्रकाश की ओर, को सही अर्थों में समझा जाए। अगर प्रकाश का अर्थ केवल पटाखों की चकाचौंध रह जाएगा, तो हम अपने ही स्वास्थ्य पर अंधकार फैला रहे हैं। पटाखे छोड़ना वस्तुतः अपने धन को आग लगाने जैसा है। यह प्रदूषण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पटाखों का इस्तेमाल करने वाले परिवार के बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों को भी प्रभावित करता है। यह धूम्रपान की तरह है, जिसका नुकसान सबको समान रूप से झेलना पड़ता है। इस समस्या का स्थायी समाधान केवल सरकारी आदेशों या न्यायालय के प्रतिबंधों से नहीं निकलेगा। यह आत्मसंयम और सामाजिक चेतना से ही संभव है। हमें ऐसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जो उत्सव की खुशी तो दें, लेकिन प्रकृति को क्षति न पहुंचाएं।

हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लेजर शो और अत्याधुनिक लाइट तकनीक से पटाखों की तुलना में कहीं अधिक सुंदर, रंगीन और सुरक्षित दृश्य प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस प्रकार दशहरे पर सामूहिक रूप से रावण दहन देखा जाता है, उसी प्रकार सामूहिक ‘लेजर दीवाली’ का आयोजन किया जा सकता है। यदि समाज, प्रशासन और नागरिक मिलकर ऐसा प्रयास करें, तो दीवाली न केवल रोशनी का त्योहार बनी रहेगी, बल्कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और संवेदनशीलता का प्रतीक भी बनेगी।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

प्रदूषण की वजह सिर्फ दीपावली नहीं

हर साल दीवाली आती है, और हर साल एक ‘महान’ परंपरा का जन्म होता है- पटाखों पर ज्ञान बांटने की। खासतौर से दीपावली के अगले दिन तो कुछ लोग पटाखों की आलोचना में ही जुटे रहते हैं। ऐसा लगता है, जैसे पूरे साल का प्रदूषण एक छोटे से ‘एटम बम’ (पटाखे) में भरकर दीपावली के दिन ही छोड़ा जाता है। यूक्रेन-रूस युद्ध या गाजा-इजरायल संघर्ष ने ओजोन की जितनी मोटी परत बनाई है, वह सारी परत दीपावली की रात ही फट पड़ती है! बाकी 364 दिन तो हमारे शहर एकदम स्विट्जरलैंड की हवा का आनंद देते हैं।

दीपावली के दिन सुबह-सुबह वॉट्सएप यूनिवर्सिटी से एक ज्ञानवर्धक मैसेज आता है- ‘इस दीपावली, सिर्फ दीये जलाओ, पटाखे नहीं! प्रदूषण से हमारे ‘पेट डॉग्स’ (पालतू कुत्तों) को कितनी तकलीफ होती है! बेचारे डरे-सहमे रहते हैं!’ वाह! क्या बात है! ये वही लोग हैं, जो साल भर अपनी एसयूवी का हॉर्न इस तरह बजाते हैं, जैसे शहर में कोई आपातकाल लग गया हो और जिनकी गाड़ियों का धुआं देखकर लगता है कि प्रदूषण विभाग ने उनसे कोई खास डील कर रखी हो। मगर दीवाली के आसपास इनके अंदर का ‘पर्यावरण प्रेम’ जागता है, और हमारे ‘सोशल एक्टिविस्ट’ (सामाजिक कार्यकर्ता) ऐसे-ऐसे तर्क ले आते हैं कि दुनिया के बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी फेल हो जाएं। ‘पटाखों में पैसा बर्बाद मत करो, किसी गरीब को खाना खिलाओ!’ इनके इस तरह के उपदेशों को सुनते ही मेरा मन इनसे यह पूछने को करता है कि ‘भाई साहब, शॉपिंग का आपका बिल कितना था? क्या वह पैसा किसी गरीब के काम आया था, या वह भी ‘पेट डॉग्स’ के फैंसी बिस्किट पर खर्च हुआ?

सबसे मजेदार बात तो तब होती है, जब ‘पटाखा न फोड़ने’ का अनुरोध एक ‘राष्ट्रीय कर्तव्य’ बना दिया जाता है। अगर आपने एक फुलझड़ी भी जला दी, तो आप राष्ट्र के दुश्मन हैं, सभ्यता के विनाशक हैं, और आपकी वजह से ग्लोबल वॉर्मिंग हो रही है! लेकिन, अगर वही पटाखे नए साल के जश्न में या क्रिकेट मैच जीतने पर फोड़े जाएं, तो वह ‘खुशी का इजहार’ बन जाता है! वाह रे दोमुंहापन! मतलब, प्रदूषण को भी पता है कि दीवाली पर ही फैलना है, बाकी जश्न के मौके पर वह छुट्टी पर चला जाता है! इसलिए, मेरी तमाम पर्यावरण-प्रेमियों से विनम्र गुजारिश है कि कृपया अपने एसी को, अपनी गाड़ियों को, और अपने अनगिनत फालतू खर्चों को एक दिन की छुट्टी दें। शायद तब हम समझ पाएंगे कि पटाखों का शोर, हमारे साल भर के ध्वनि और ज्ञान प्रदूषण के मुकाबले कितना कम है।

रूप नारायण मांडवे, टिप्पणीकार