महिलाओं को लालच देकर लिया गया वोट

बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में राज्य सरकार का गठन हो चुका है। फिर भी, विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के विश्लेषण लगातार जारी हैं। यह सही है कि राज्य चुनाव में मतदाता स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर ही अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, लेकिन हाल के समय के कई राज्य चुनावों में स्थानीय नागरिकों में एक प्रवृत्ति नजर आई है। अमूमन हो यह रहा है कि जो दल लोगों को लुभाने में कामयाब हो जाता है, उसे ही जीत नसीब हो रही है। इसका अर्थ है कि जो दल जितनी रेवड़ी मतदाताओं को दे रहा है, उसके जीतने की संभावना उतनी अधिक हो जाती है। बिहार चुनाव इसका अपवाद नहीं रहा।

यहां के सत्तारूढ़ गठबंधन ने चुनाव से ऐन पहले महिलाओं को दस-दस हजार रुपये उपलब्ध करवाए। यह राशि राज्य की 1.21 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में सीधे जमा कराई गई। दिलचस्प है, इस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा 29 अगस्त को की गई थी और महज एक-दो माह में इसे लागू करके इसकी पहली राशि हस्तांतरित भी कर दी गई। बेशक, यह योजना महिलाओं के सशक्तीकरण की पहल के रूप में गिनाई जा रही है, लेकिन जिस तरह चुनाव से ठीक पहले महिलाओं में रुपये बांटे गए और महिला मतदाताओं की बड़ी संख्या मतदान-केंद्रों पर दिखी, उससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस योजना ने महिला मतदाताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुरीद बना दिया। इस कयास को बल इसलिए भी मिलता है, क्योंकि राज्य का खजाना ऐसी योजनाओं का भार ढोने में बहुत हद तक सक्षम नहीं है। स्थिति यह है कि इस राज्य में गरीब नागरिकों की संख्या सबसे अधिक है और रोजगार के लिए यहां से पलायन भी काफी अधिक होता है।

जाहिर है, यदि राज्य सरकारें चुनाव जीतने के लिए ऐसी योजनाएं लागू करती रहेंगी, तो उनको दिवालिया होने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने प्रतिवेदन में साफ बताया है कि खासकर पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, दिल्ली जैसे राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यदि इन राज्यों के आर्थिक ढांचे सुधारने के प्रयास नहीं किए गए, तो यहां की स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि, समय-समय पर केंद्र सरकार सहायता-राशि उपलब्ध कराकर कई राज्यों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करती रहती है, परंतु उसकी भी एक सीमा है और वह भी लंबे समय तक यह काम नहीं कर सकती। इसलिए, लोक-लुभावन योजनाओं से सरकारों को बचना चाहिए।

प्रह्लाद सबनानी, टिप्पणीकार

औरतों पर फिजूल के आरोप मत लगाइए बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा आया और नीतीश कुमार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री चुन लिए गए। यह फैसला बिहार की जनता का था। स्त्री-पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग, सभी मतदाताओं का था। अगर बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम देखें, तो सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष कहीं टिका ही नहीं। एकतरफा चुनाव था यह। मगर इस बार महिला मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि, उनके मतदान-प्रतिशत में इस बार ही वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2005 के बाद से हर चुनाव में महिला मतदाताओं ने अपनी सक्रियता दिखाई है। फिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि ज्यादा संख्या में वोट करने के लिए महिलाओं को ‘लालची’ बताया जा रहा है? असल में, चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत राज्य की उन महिलाओं के बैंक खाते में दस हजार रुपये डाले, जो जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। कई विश्लेषकों को लगता है कि केवल इसी वजह से नीतीश सरकार की वापसी हुई है, जबकि यह एक गलत सोच है। मुमकिन है कि इस योजना ने महिलाओं को सरकार के पक्ष में वोट करने का एक और कारण दे दिया हो, लेकिन सिर्फ इसी वजह से महिलाओं ने वोट किया, यह गलत तर्क है।

नीतीश कुमार जब पहली बार राज्य के मुखिया बने थे, तभी से उन्होंने महिला मतदाताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं चलाई हैं। स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल दिया गया, जिससे गांव-देहात की फिजा बदल गई। जब लड़कियां बाहर निकलीं, तो कुछ जगहों पर शोहदे उनको परेशान करने लगे। नीतीश कुमार ने बिना ‘एनकाउंटर’ किए लड़कियों को भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें कोई परेशान करेगा, तो पुलिस उसका इलाज करेगी। फिर, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। बिहार पुलिस में लड़कियों के लिए आरक्षण का इंतजाम किया गया। शराबबंदी की गई, जबकि इससे राज्य को अरबों के राजस्व का नुकसान हुआ। इन सबसे महिलाओं का नीतीश कुमार पर भरोसा मजबूत हुआ है।

कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार ने शुरुआती दिनों से ही राज्य की महिलाओं को एक अलग वोटबैंक के तौर पर देखा है। इसी वजह से महिलाएं हर चुनाव में उन पर भरोसा जताती रही हैं। इसलिए यह कहना बंद कर दीजिए कि कुछ पैसों के लिए महिलाओं ने इस बार नीतीश कुमार को वोट दिए। उन्होंने एनडीए को इसलिए वोट दिया, क्योंकि वह उनकी जरूरतों को समझता है। अगर अब भी विपक्ष नीतीश कुमार की जीत का सही विश्लेषण नहीं करेगा, तो अगला चुनाव भी वह शायद ही जीत सकेगा।