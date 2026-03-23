किसानों को रुला रहा मौसम का मिजाज

अचानक बदले मौसम ने आम जनजीवन के साथ-साथ किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। देश के कई हिस्सों में तेज हवाएं या धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश लोगों की परीक्षा ले रही हैं…

अचानक बदले मौसम ने आम जनजीवन के साथ-साथ किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। देश के कई हिस्सों में तेज हवाएं या धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश लोगों की परीक्षा ले रही हैं। इस अप्रत्याशित मौसम ने जहां गर्मी से कुछ राहत दी है, वहीं खेतों में खड़ी रबी की फसलों को काफी हद तक नुकसान भी पहुंचाया है। विशेष रूप से, गेहूं, चना, जीरा और सौंफ जैसी फसलें कटाई के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थीं, लेकिन इस बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। वास्तव में, यह स्थिति किसानों के लिए दोहरी मार साबित होने वाली है। एक तो उनका उत्पादन घटता हुआ दिख रहा है, दूसरी ओर, उनकी आय कम हो जाएगी।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, इस अचानक मौसमी बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात का हाथ है। इसके कारण ही कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ-साथ बारिश और आंधी की स्थिति बनी। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि अभी ऐसा मौसम बना रह सकता है। गौरतलब है कि किसानों के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रबी फसलों की कटाई का दौर चल रहा होता है। महीनों की मेहनत के बाद जब फसल तैयार होती है, तब इस तरह मौसम में बदलाव उनकी सारी उम्मीदों को झटका दे देता है। बारिश के कारण कटाई में देरी होती है, फसलें भीग जाती हैं और कई बार तो पूरी तरह खराब भी हो जाती है। इसके अलावा, तेज हवाओं से फसलें गिर जाती हैं, जिससे उनकी कटाई भी कठिन हो जाती है। इससे उत्पादन में कमी आती है और किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मौसमी बदलाव अब पहले की तुलना में अधिक देखने को मिल रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन का संकेत है। इसने खेती को पहले से अधिक जोखिम भरा बना दिया है। ऐसे में, किसानों को नई तकनीक अपनाने की आवश्यकता है, ताकि वे इस प्रकार की परिस्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकें।

यह बेमौसम बारिश और आंधी केवल एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि यह ठोस संकेत है कि मौसम का स्वरूप लगातार बदल रहा है और इसके प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं। किसानों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि यदि इसी प्रकार मौसम में उतार-चढ़ाव आता रहा, तो उनकी आय और जीवन, दोनों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि इस समस्या को पूरी गंभीरता से लिया जाए और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में प्रयास किए जाएं।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

बारिश से कई फसलों को होगा फायदा यह सही है कि इस बेमौसम बारिश ने किसानों की पेशानी पर बल ला दिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसने खेतों में खड़ी फसलों को पूरी तरह चौपट कर दिया। कुछ फसलों के लिए हल्की बारिश किसी अमृत से कम नहीं होती। मिसाल के लिए, गेहूं, चना, मटर, मसूर जैसी फसलों के लिए यह बारिश काम की साबित हो सकती है, क्योंकि ये सभी फसलें अब पकने के करीब हैं। जहां तक गेहूं की बात करें, तो यह बस कटने को है, इसलिए हल्की बारिश से मिट्टी में प्राकृतिक नमी आती है, जो जड़ों के विकास के लिए बहुत अच्छी होती है। सिंचाई का खर्च इससे बचता है।

इसी तरह, चना और मटर जैसी फसलों को भी इस तरह की नमी से फायदा मिलता है। उनके दाने कहीं अधिक पुष्ट होते हैं और निखरकर सामने आते हैं। इसीलिए अभी की बारिश के बाद पैदावार बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही है। अभी कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। इसका फायदा सेब, अखरोट और बादाम के बागानों को हो सकता है। सर्दी बढ़ने से इन पेड़ों की पोषक जरूरतें पूरी होती हैं, जिसके कारण उनमें अच्छे फल निकलकर सामने आते हैं।

हां, अगर खेतों में पानी लग जाए, तो फसलों को नुकसान हो सकता है, इसीलिए किसानों का प्रयास खेतों से जल्द पानी निकालने का होना चाहिए। यदि वे कुछ सावधानी अपनाएं, तो हो सकता है कि उन्हें इस बारिश का अधिकाधिक लाभ हो। मसलन, जिन इलाकों में बारिश ज्यादा हो रही है, वहां खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंधन करना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, बारिश के समय खाद या कीटनाशकों के छिड़काव से भी बचने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि इससे किसानों का ही नुकसान होगा। हालांकि, कृषि विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि अभी फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि वातावरण में नमी बढ़ने से फसलों में फफूंद लगने का खतरा बढ़ जाता है। जहां बारिश हो रही है, वहां के किसानों को अभी अपनी फसलों का पूरा ख्याल रखना चाहिए और जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई या दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। फिजूल की कवायद उनकी चिंता बढ़ा सकती है।

साफ है, अभी हो रही बारिश रबी की फसलों के लिए मिली-जुली साबित होगी। मेरे विचार से यह पानी गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित हो सकती है, बशर्ते खेतों को जलभराव से बचाया जाए। इसके साथ ही, उचित प्रबंधन हमें अन्य फसलों में भी सुरक्षा दे सकता है। मौसम चक्र बिगड़ने के कारण हमें फसल चक्र में उचित बदलाव करना ही होगा।