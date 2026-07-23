कर चुकाकर देश को विकसित बनाइए

राष्ट्र की शक्ति केवल मतगणना से नहीं, करगणना से भी मापी जाती है। विडंबना यह है कि मतदान पर व्यापक विमर्श होता है, पर कर-अनुशासन पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखती, जबकि किसी भी आधुनिक राष्ट्र की स्थिरता का वास्तविक…

राष्ट्र की शक्ति केवल मतगणना से नहीं, करगणना से भी मापी जाती है। विडंबना यह है कि मतदान पर व्यापक विमर्श होता है, पर कर-अनुशासन पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखती, जबकि किसी भी आधुनिक राष्ट्र की स्थिरता का वास्तविक आधार उसकी कर-संस्कृति होती है। 24 जुलाई का आयकर दिवस इसी मौन सत्य का स्मरण कराता है कि राष्ट्र का भविष्य केवल बजट नहीं, बल्कि करोड़ों ईमानदार करदाताओं के निष्ठापूर्ण योगदान से आकार लेता है।

इतिहास गवाह है कि समृद्ध राष्ट्रों की नींव केवल संसाधनों पर नहीं, सुदृढ़ कर-संस्कृति पर टिकी होती है। भारत में आधुनिक आयकर व्यवस्था का औपचारिक आरंभ 24 जुलाई, 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत आयकर अधिनियम से हुआ, किंतु स्वतंत्र भारत ने इसे केवल राजस्व-संग्रह नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास का माध्यम बनाया। आज भारत विश्व की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक है और वैश्विक संस्थाएं उसे आने वाले दशक का विकास-प्रेरक मान रही हैं। इस उपलब्धि के मूल में करोड़ों ईमानदार करदाताओं से निर्मित वही राजस्व है, जिसने विकास की गति को निरंतर बनाए रखा। हर सार्वजनिक उपलब्धि के पीछे एक मौन निवेश छिपा होता है करदाता का। राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं, नई शिक्षा नीति के अनुरूप विकसित संस्थानों, रक्षा आधुनिकीकरण, डिजिटल अवसंरचना, अंतरिक्ष अनुसंधान, जल संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि की वास्तविक नींव ईमानदारी से अदा किए गए कर पर टिकी है। नागरिक अपनी आय का एक अंश राष्ट्र को देकर उसके निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है, इसलिए विकसित देशों में कर भुगतान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। भारत भी अब उसी दिशा में बढ़ रहा है, जहां करदाता राजस्व का स्रोत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति का सह-शिल्पी माना जाता है।

कर भुगतान का सबसे बड़ा लाभ सरकार नहीं, स्वयं करदाता प्राप्त करता है। नियमित आयकर रिटर्न आय, व्यय, निवेश और बचत का अनुशासित लेखा विकसित करता है, जो बैंकिंग, ऋण, उद्यमिता और वित्तीय सुरक्षा की मजबूत आधारशिला बनता है। ईमानदारी से अदा किया गया प्रत्येक कर केवल राशि नहीं, आने वाले कल के प्रति एक सार्वजनिक विश्वास-पत्र है। जब यह भावना जनमानस का स्वभाव बन जाएगी, तब कराधान कानून का विषय भर नहीं रहेगा, बल्कि सभ्य नागरिकता की पहचान बन जाएगा। यही चेतना भारत को अग्रणी राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करेगी।

कृति आरके जैन, टिप्पणीकार

आयकर का भार उठाने से आनाकानी यह सच है कि हर साल 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य करदाताओं के योगदान का सम्मान करना, कर भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कर प्रणाली में पारदर्शिता का संदेश देना है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या केवल एक दिवस मनाने से कर भुगतान की संस्कृति विकसित हो सकती है? वास्तविकता यही है कि भारत में आज भी करदाताओं की संख्या देश की विशाल आबादी और कार्यशील जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। ऐसे में, आयकर दिवस का महत्व प्रतीकात्मक ही है।

भारत में आयकर देने वालों का दायरा लंबे समय से छोटा ही रहा है। करोड़ों लोग आय अर्जित करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं और उससे भी कम लोग वास्तविक रूप से कर का भुगतान करते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि देश की बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है, जहां आय का सटीक लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं होता। नकद लेन-देन की परंपरा और कर चोरी की प्रवृत्ति भी कर आधार को सीमित करती है। कर भुगतान के प्रति लोगों का सकारात्मक रुझान न बनने के पीछे केवल नागरिकों की मानसिकता ही जिम्मेदार नहीं है, सरकार और कर प्रशासन की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि करदाता यह महसूस करता है कि उसके द्वारा दिया गया कर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और सुरक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं में प्रभावी ढंग से खर्च हो रहा है, तो उसके भीतर स्वाभाविक रूप से कर चुकाने की इच्छा बढ़ती है, लेकिन जब भ्रष्टाचार, सरकारी खर्च में अपारदर्शिता और सार्वजनिक सेवाओं की खराब गुणवत्ता दिखाई देती है, तब करदाता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उसके कर का उपयोग आखिर हो कहां रहा है।

निस्संदेह, पिछले कुछ वर्षों में आयकर विभाग ने कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। फिर भी, कर भुगतान को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करने की संस्कृति अभी व्यापक नहीं बन सकी है। कई लोग आय छिपाने या कर से बचने के तरीके खोजने को ही अपनी चतुराई मानते हैं। जब तक यह मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक केवल आयकर दिवस मनाने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि भारत में प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों का बोझ लोगों पर अधिक है। ऐसे में, केवल आयकरदाताओं को केंद्र में रखकर कर-संस्कृति विकसित करने का प्रयास अधूरा माना जा सकता है। जरूरत व्यापक वित्तीय साक्षरता और कर नैतिकता को बढ़ावा देने की है।