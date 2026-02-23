रणनीति में फिसड्डी रही टीम इंडिया

भारत 76 रन से दक्षिण अफ्रीका से मैच हार गया। जिन लोगों ने मैच देखा होगा, वे इस बात पर सहमत होंगे कि भारत की कोई रणनीति न थी। टीम इंडिया यह सोचकर मैदान में उतरी थी कि ओपनर में से एक तो शतक लगाएगा ही…

भारत 76 रन से दक्षिण अफ्रीका से मैच हार गया। जिन लोगों ने मैच देखा होगा, वे इस बात पर सहमत होंगे कि भारत की कोई रणनीति न थी। टीम इंडिया यह सोचकर मैदान में उतरी थी कि ओपनर में से एक तो शतक लगाएगा ही। वरुण पर अंधविश्वास था। बाद में दक्षिण अफ्रीका ने जब कुटाई शुरू की, तो गंभीर की टीम की रणनीति की पोल खुल गई। अक्षर क्यों बदले गए, बताइए? कोई टिकने वाला खिलाड़ी नहीं। यशस्वी, अय्यर या के एल राहुल में से किसी एक को न रखने की जिद। शमी को धकेलकर फील्ड से बाहर करने का अहं- यह कितना महंगा पड़ा! सबसे बड़ी बात यह कि टीम कॉम्बिनेशन कितना पहले तय हुआ? हर्षित अब तक न दिखे। जब आप विश्व टूर्नामेंट में जा रहे थे, उस टीम को कम से कम छह माह साथ खेलना चाहिए था। गावस्कर, गांगुली से धौनी तक की बात मानना तो दूर, गंभीर उनको बेइज्जत करते रहे। मौजूदा बीसीसीआई से ज्यादा वाहियात क्रिकेट का प्रबंधन मैंने कभी नहीं देखा। किसी काम के योग्य नहीं कोई। जिस दर्शक को तनिक क्रिकेट की समझ नहीं, उसने भी देखा कि भारत की फील्डिंग अत्यंत घटिया स्तर की थी। 35-40 रन तो नो बॉल, फ्री हिट और खराब फील्डिंग से बने।

कर्मेंदु शिशिर, टिप्पणीकार

विश्व कप के पहले मैच से संदेह था कि भारतीय खिलाड़ी किसी बड़ी टीम के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। सुपर आठ में दक्षिण अफ्रीका के सामने वे लेट ही गए। आगे जिम्बॉब्वे और वेस्ट इंडीज हैं। राह बहुत कठिन है या कहें, नामुमकिन हो चली है, क्योंकि दोनों मैच जीतने हैं। शुरुआत में एक-दो विकेट जल्दी गिर जाएं, तो खिलाड़ियों के हाथ-पैर कांपने लगते हैं। अफ्रीका ने भारत के सामने पूरी रणनीति के तहत मैच खेला। भारतीय बल्लेबाजी में कोई योजना नहीं, ओपनर्स को तेज और अच्छी शुरुआत देनी है। बाकी मिडिल ऑर्डर खाली हाथ रहता है। सूर्य कुमार यादव ओवररेटेड बल्लेबाज हैं। यूएसए की पारी छोड़ दें, तो अब तक विश्व कप में चुइंगम ही अच्छी चबाई है। वाकई जिम्मेदारी लेनी है, तो तीसरे नंबर पर आएं और प्रदर्शन करें। आगे के दो मैच करो या मरो वाले हैं। पहले मैच में हार पिछली सारी जीत को कूड़े में फेंक देती है। ग्रुप स्टेज में कोई बड़ी टीम नहीं थी, फिर भी यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड ने पानी पिलवा ही दिया था। तिलक वर्मा नहीं चल रहे हैं, तो शिवम दुबे को ऊपर भेजना चाहिए, ताकि विकेट न गिरे, साझेदारी हो। खैर, जिस तरह की स्थिति है, वर्ल्ड कप में जल्द विदाई के आसार ही अधिक दिख रहे हैं।

ओम लवानिया, टिप्पणीकार

हार-जीत हर खेल का अभिन्न अंग ट्वंटी-20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम लगातार मैच जीत रही थी, लेकिन जैसे ही सुपर-8 के पहले मुकाबले में उसे दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार मिली, टीम इंडिया को नसीहत देने वालों की फौज पैदा हो गई। सोशल मीडिया ने इन कथित विश्लेषकों को बड़ा मंच दे दिया है। स्थिति यह है कि कोई टीम में बदलाव की बात कर रहा है, तो कोई गेंदबाजी व बल्लेबाजी की कमजोरियां गिना रहा है। कोई खिलाड़ी की गलती निकाल रहा है, तो कोई टीम प्रबंधन की। गौतम गंभीर भी निशाने पर बने हुए हैं। यही हाल कुछ अन्य आलोचकों का भी है। मुख्यधारा का मीडिया भी इन्हीं बयानवीरों को दिखा रहा है और टीम इंडिया को घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इन सबसे सच नहीं बदल सकता। सच्चाई यही है कि भारतीय टीम बेहतर खेल रही है और वह विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार भी है। हां, एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमें अपनी टीम का समर्थन करना चाहिए, न कि उस पर छींटाकशी करनी चाहिए। यह भरोसा रखना होगा कि इस हार के बाद बाकी मैचों में टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। इससे खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार होगा और वे अपनी कमियों को दूर करने का काम करेंगे। सिर्फ एक हार के बाद टीम ​इंडिया को इस तरह नहीं घेरना चाहिए, बल्कि उसका साथ देना चाहिए। हार और जीत किसी भी खेल का अभिन्न हिस्सा हैं। इस बार हार मिली है, तो अगली बार जीत जरूर मिलेगी।

दिनेश प्रसाद बोहरा, टिप्पणीकार

क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि जुनून, जज्बा और जश्न का दूसरा नाम है! जब मैदान पर खिलाड़ी उतरते हैं, तो सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं भिड़ते, बल्कि संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की जंग होती है। यह खेल रणनीति, धैर्य और टीम-वर्क का अद्भुत संगम है। जब स्टेडियम में दर्शकों की गूंज, बल्ले से निकली चौकों-छक्कों की ध्वनि और गेंदबाज की धारदार गेंदबाजी का रोमांच जुड़ता है, तो माहौल रोमांचक हो जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने बार-बार यह साबित किया है कि मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य पाया जा सकता है। चाहे कपिल देव की 1983 की ऐतिहासिक जीत हो, धौनी की 2011 की कप्तानी का करिश्मा हो या विराट कोहली की आक्रामक बल्लेबाजी, क्रिकेट ने हमें गर्व करने के अनगिनत मौके दिए हैं। इसलिए, एक हार से मन मत उदास करें। अभी हमारे पास मौके हैं। इसलिए, दिल खोलकर खेल का आनंद लें और सीखें कि जीवन में भी हर मुश्किल गेंद का सामना पूरे जोश और आत्मविश्वास से करना चाहिए!