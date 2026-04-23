ग्रामीण लोकतंत्र की सुदृढ़ नींव पंचायतें

हमारा देश गांवों का देश है और गांव स्तर पर भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन इसलिए विशेष महत्व रखता है…

हमारा देश गांवों का देश है और गांव स्तर पर भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन इसलिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि साल 1993 में इसी दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सांविधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यद्यपि यह संशोधन भारतीय संसद द्वारा 1992 में पारित किया गया। इसी कारण से यह तिथि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है।

कहना गलत नहीं होगा कि इस संशोधन ने ग्रामीण स्वशासन की वास्तविक नींव रखी। इसके बाद राज्य सरकारों के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना सांविधानिक रूप से अनिवार्य हो गया। इसके माध्यम से संविधान में भाग-9 जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए। साथ ही, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों को सौंपे जाने वाले 29 विषयों का उल्लेख किया गया।

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना, लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाना तथा जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना था। इसके अंतर्गत पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जिसमें क्रमशः ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती/ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल हैं। हालांकि, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां मध्यवर्ती (ब्लॉक) स्तर पर पंचायत बनाना अनिवार्य नहीं है।

इस संशोधन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक सामाजिक न्याय और समावेशिता है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं को पंचायतों में प्रतिनिधित्व मिलने से ग्रामीण नेतृत्व में व्यापक परिवर्तन आया और महिला सशक्तीकरण को नई दिशा मिली। इतना ही नहीं, पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया, जो पंचायतों को वित्तीय संसाधनों के वितरण पर सुझाव देता है। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 243-ओ भी जोड़ा गया, जिसके अनुसार पंचायत चुनावों से संबंधित परिसीमन या सीटों के आवंटन को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। इससे इसमें अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप कम हुआ है।

सुनील कुमार महला, टिप्पणीकार

निकायों को ‘मुखिया पति’ से मुक्त कराएं पंचायतें लोकतंत्र की प्रथम पीढ़ी और आधार होती हैं। गांवों की दशा सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से ज्यादा जिम्मेदारी पंचायतों की होती है। पंचायतों से यही उम्मीद होती है कि के अपने-अपने गांव में अच्छा बदलाव और विकास करेंगी और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी के दबाब में नहीं आएंगी और न ही किसी राजनीतिक स्वार्थ में आकर किसी से भेदभाव करेंगी। वर्तमान में ‘सरपंच पति’ या ‘मुखिया पति’ जैसी समस्या पंचायती राज को कुख्यात बना रही है। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल, 2015 को निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए ‘सरपंच पति’ या ‘मुखिया पति’ की अवैध, अलोकतांत्रिक प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया था, ताकि वे उनके कामों पर अनुचित प्रभाव न डाल सकें। इसे साकार करने की जरूरत है।

महात्मा गांधी ने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए गांवों को मजबूत बनाने पर बल दिया था। गांधी के अनुसार असली भारत गांवों में बसता है और उनके अनुसार गांवों के कल्याण के बिना देश का कल्याण अधूरा है। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि हर राजनीतिक पार्टी की सरकार ने गांवों के विकास के लिए गंभीरता नहीं दिखाई। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे गांव हैं, जो पीने के पानी से वंचित हैं। आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं, जिनसे स्कूल काफी दूर हैं, स्कूल दूर होने के कारण लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने से कतराते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से भी बहुत से गांव दूर हैं। कई गांव तो ऐसे भी हैं, जहां की कृषि बारिश पर निर्भर है। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकारों को सबसे पहले छोटे किसानों और गांव की तरफ गंभीरता दिखानी चाहिए। अगर सरकारें कृषि, मछली पालन और लगभग हर गांव में छोटी-बड़ी दूध की डेयरी खोलने के लिए लोगों को विशेष पैकेज जारी करें, तो इससे काफी रोजगार पैदा होगा। खेती-बाड़ी अच्छी होती है, ज्यादा से ज्यादा पछली पालन केंद्र खुलते हैं और डेयरियां खोली जाती हैं, तो इससे देश से अनाज, मछली और दुग्ध उत्पादों का निर्यात होने पर खजाना भी भरेगा।

अक्सर देखा जाता है, दिल्ली में गरीब या गांवों के विकास के लिए जो योजनाएं बनती हैं, उनमें से कुछ तो भ्रष्टाचार के कारण रास्ते में ही दम तोड़ जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास का सपना तभी पूरा होगा, जब देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे और पंचायती राज संस्थाओं की कमियों को दूर कर उनको और सशक्त बनाने के काम होंगे।