संकट की शुरुआत एच-1बी वीजा विवाद

अंतरराष्ट्रीय संबंधों और भूमंडलीकरण के इस युग में ज्ञान, कौशल और अवसरों की आवाजाही एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन चुकी है। तकनीकी क्रांति के साथ भारतीय युवाओं ने दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अमेरिका, जहां नवाचार और तकनीकी विकास की असंख्य संभावनाएं हैं, लंबे समय से भारतीय इंजीनियरों, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और वैज्ञानिकों के लिए सबसे आकर्षक मंजिल रहा है। एच-1बी वीजा इस सपने को साकार करने का सबसे अहम जरिया बना। किंतु हाल के वर्षों में अमेरिकी नीतियों ने इस मार्ग में कई रुकावटें पैदा कर दी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा शुल्क को एक झटके में कई गुना बढ़ाने का निर्णय उसी क्रम की नवीनतम कड़ी है। इस फैसले ने न केवल भारतीय पेशेवरों को झकझोर दिया, बल्कि दोनों देशों के बीच कौशल आधारित सहयोग पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है।

इस असाधारण बढ़ोतरी ने आईटी उद्योग में खलबली मचा दी है। इससे हजारों परिवारों का भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। अमेरिका में भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों का बड़ा हिस्सा न केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम करता है, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विकास में भी अहम योगदान देता है। फिर भी, वीजा शुल्क में अचानक की गई इस वृद्धि ने यह संकेत दे दिया कि अमेरिकी नीतियां अब अपने घरेलू हितों को प्राथमिकता देते हुए संरक्षणवाद की ओर बढ़ रही हैं।

साल 2004 से अब तक हरेक वर्ष 85,000 वीजा जारी किए जाते रहे हैं, जिनके लिए मांग इतनी अधिक रहती है कि चयन प्रक्रिया लॉटरी के जरिये करनी पड़ती है। आंकड़ों के अनुसार, भारतीय पेशेवर लगभग 71 प्रतिशत वीजा हासिल करते हैं। हालांकि, एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि इनमें से लगभग 60 प्रतिशत लोग 1,00,000 डॉलर से कम वेतन पाते हैं। इस तथ्य का इस्तेमाल ट्रंप प्रशासन जैसी सरकारें यह तर्क देने के लिए करती हैं कि विदेशी श्रमिक अमेरिकी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों को सीमित करते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि भारतीय पेशेवरों ने अमेरिका की प्रगति में जो योगदान दिया है, वह निर्विवाद है। कई दिग्गज कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व में भारतीय मूल के लोगों की मौजूदगी इसका जीवंत प्रमाण है।

ट्रंप सरकार की नीति को केवल शुल्क वृद्धि तक सीमित समझना भूल होगी। यह कदम उस व्यापक राजनीतिक सोच का हिस्सा है जो ‘अमेरिका फर्स्ट’ के नारे के तहत वैश्विक प्रतिस्पर्धा से अपने देश को बचाने की कोशिश कर रही है।

नृपेंद्र अभिषेक ‘नृप’, टिप्पणीकार

नए भारत के लिए यह कोई परेशानी नहीं सन् 1991 में जब वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ और अर्थव्यवस्था में उदारीकरण किया गया, उस समय पूरी दुनिया में यही ढिंढोरा पीटा गया था कि दुनिया अब एक गांव जैसी हो जाएगी। यहां पर अब हर तरह के रोजगार, सेवा, नौकरी और व्यापार कहीं एक जगह बंधकर नहीं रहेंगे, बल्कि इनका लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा। कुछ दिनों तक यह चला भी। इस दौर में भारतीय युवाओं ने आईटी, प्रबंधन आदि नवीनतम ज्ञानधाराओं में योग्यता हासिल की और ऐसे देशों में पहुंचने लगे, जहां इनकी योग्यता, प्रतिभा की जरूरत थी। जाहिर सी बात है कि अमेरिका इन क्षेत्रों का सरताज था। इसके बदले अमेरिका, चीन आदि देशों में निर्मित उपभोक्ता सामान भारत की बाजारों में पट गए। लेकिन अब निर्माता देश अपने सामान भारत के बाजारों में उतारने में अव्वल रहना चाहते हैं, पर यहां के लोगों को, खासकर सेवा क्षेत्र की विधाओं में पारंगत युवाओं को अपने यहां नहीं आने देना चाह रहे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय युवाओं ने इन विधाओं में महारत हासिल की है।

यह अमेरिका जैसे देशों की बदनीयती है कि अब उदारीकरण और वैश्वीकरण के सारे नियम कायदे तोड़ रहे हैं और मनमानी चला रहे हैं। ऐसे में भारत को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हमें और हमारी सरकारों को यह देखना है कि आखिर हमारे देश में ऐसे पर्याप्त अवसर क्यों नही उपलब्ध हो रहे हैं, जिनमें हमारे दक्ष युवाओं को अवसर दिया जा सके? क्या ऐसे क्षेत्र अब देर से ही सही नहीं सृजित किए जा सकते, जहां हमारे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और प्रबंधन के ज्ञान और कौशल में दक्ष युवा अपने ज्ञान और अनुभव का भरपूर उपयोग कर सकें? हाल के वर्षों में स्टार्ट-अप, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत ने तेजी से प्रगति की है, परंतु अभी भी हमारे बुनियादी ढांचे में सुधार की गुंजाइश है।

भारत सरकार को भी अपने ऐसे क्षेत्रों में कुशल संस्थानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जहां वे युवा हो रही हमारी आबादी को प्रशिक्षित तो करे हीं, उन्हें उनके योग्यतानुसार रोजगार, नवोन्मेष और शोध के अवसर मिल सकें। हमें अपने को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है न कि दूसरों की ओर लालायित होने और उनके समक्ष गिड़गिड़ाने की। कुछ समय लगेगा, लेकिन अगर हमारी सरकारें आत्मनिर्भरता को मूल में रखकर योजनाएं बनाएं, तो हमारे अपने देश में ही तमाम अवसर पैदा होंगे और युवाओं की चिंताओं का समाधान किया जा सकेगा। जरूरत है ऐसी आई आपदा को अवसर में बदलने की और यह इच्छाशक्ति से ही हासिल हो सकता है।