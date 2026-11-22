सोनिया गांधी की संस्मरणात्मक आत्मकथा बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव हाल ही में बाजार में आई है। इसमें उनके जीवन, परिवार, रिश्तों और भारत से उनके जुड़ाव की कहानी को दर्शाया गया है…

सोनिया गांधी की संस्मरणात्मक आत्मकथा बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव हाल ही में बाजार में आई है। इसमें उनके जीवन, परिवार, रिश्तों और भारत से उनके जुड़ाव की कहानी को दर्शाया गया है। हालांकि, इसमें अनेक त्रुटियां हैं और इसमें भारत के महान नेताओं पर छींटाकशी की गई है। नाम तो इस पुस्तक का प्रेम का सफर जैसा है, पर इसके अंदर नफरत और द्वेष ही दिखता है। महाराष्ट्र में तो इसका विरोध भी शुरू हो गया।

मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेताओं द्वारा विरोध-प्रदर्शन कर सोनिया गांधी की किताब के पन्ने फाड़ना असल में अपना विरोध प्रकट करने का तरीका भर है। अतीत में डॉ बी आर आंबेडकर ने भी मनुस्मृति का विरोध करने के लिए उस ग्रंथ को जलवाया था। नेताओं ने आरोप लगाया कि 10 नवंबर को जारी इस किताब में वीर विनायक दामोदर सावरकर और मराठी अस्मिता का अपमान किया गया है। शिवसेना- शिंदे गुट ने प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से किताब के पन्ने 201 और 443 हटाने तथा महाराष्ट्र में किताब पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। पन्ने फाड़ने वालों में संजय निरुपम, शाइना एनसी और आनंद दुबे जैसे नेता शामिल थे। हालांकि, शिवसेना के लिए एक अप्रिय स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि विरोध-प्रदर्शन के दौरान किताब फाड़ते समय शाइना एनसी से शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की तस्वीर भी फट गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे गुट पर निशाना साधा है।

असल में, सोनिया गांधी ने आत्मकथा लिखकर स्वयं को भारतीय राजनीति में नायिका बनाने की जो नाकाम कोशिश की है, वह कहीं से भी हकीकत नहीं लग रही है। इस किताब के बिखरते पन्नों में वह सच्चाई कहीं भी नहीं दिख रही, जैसी पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी के समय लिखी किताबों में दिखती थी। अतः हम तो इन बिखरे पन्नों को समेटने का साहस भी नहीं कर सकते हैं। कारण, किताब में सोनिया गांधी ने केवल अपनी आत्मप्रशंसा की है, जबकि नेहरू-गांधी परिवार की आत्मकथाओं में अन्य पात्रों की भी भूमिका रही है।

सोनिया गांधी ने आत्मवंचना में मेनका गांधी, संजय गांधी और वरुण गांधी के बारे में लिखते समय उन्हें वह उचित दर्जा नहीं दिया है, जिसके वे हकदार रहे है। इसलिए, यहां पर यह आत्मवंचना गले से कतई नहीं उतर रही है। यही वह समय था, जब वह चाहती, तो किताब के जरिये मेनका परिवार से अपने रिश्ते सुधार सकती थीं, परंतु उन्होंने यह अवसर भी खो दिया।

एमएम राजावत राज, टिप्पणीकार

पुस्तक फाड़ना खुद को अशिष्ट बताना महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के जिन लोगों ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा के पन्ने फाड़े हैं, उन्होंने पुष्ट कर दिया है कि उनका विश्वास असहमति के साथ सामंजस्य में नहीं है। साफ दिख रहा है कि यह वर्ग विरोध के नाम पर दुश्मनी और नफरत के किसी भी स्तर तक गिर सकता है।

खबरों के मुताबिक, मुंबई में एक विरोध कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेताओं ने सोनिया गांधी की आत्मकथा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और किताब के कुछ पन्ने फाड़ दिए, जिससे सियासी घमासान मच गया है। इस पर कांग्रेस का भड़कना स्वाभाविक ही था। हालांकि, किताब फाड़ने वाले अपनी नफरती मानसिकता में सुध-बुध भी खो बैठे और किताब के एक पन्ने पर छपी शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाल ठाकरे की तस्वीर भी फाड़ डाली। इससे ठाकरे सेना ने शिंदे सेना के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाया है।

शिंदे गुट का आरोप है कि सोनिया गांधी ने इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने की कोशिश की है। एकनाथ गुट की एक नेता ने कहा कि यदि आप इतिहास को बदलने या उसे छिपाने की कोशिश करेंगी, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र सोनिया गांधी को इसके लिए माफ नहीं करेगा। हालांकि, इस किताब को दिवंगत बाला साहेब के पुत्र और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया है। इससे पता चलता है कि किताब में कोई अवांछित बातें नहीं हैं, बल्कि तथ्यों के आधार पर इतिहास को ही दर्ज किया गया है। विरोध करने वाले केवल अपनी राजनीति को प्रकाश में लाना चाहते हैं। यह इस बात से भी साफ है कि प्रदर्शन के दौरान बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर भी फाड़ दी गई, जिसके खिलाफ बृहन्मुंबई महानगर पालिका की महासभा में जमकर हंगामा हुआ। किताब फाड़ने वाली शिंदे गुट की नेता शाइना के खिलाफ ठाकरे सेना के नगरसेवकों ने सदन में जोरदार नारेबाजी की और सभा स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की।

सवाल तो किताब फाड़ने वालों से पूछा जाना चाहिए कि आखिर वे इतिहास को इतिहास के चश्मे से क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? क्यों वे इसे सांप्रदायिक, क्षेत्रवादी, क्षुद्र मानसिकता में फिट करना चाहते हैं? वैसे भी, किताब फाड़ना अशोभनीय, अमर्यादित और असभ्य आचरण है। अगर आपको किताब के किसी अंश से शिकायत है, तो आप इसकी आलोचना करें, सफाई में दूसरी किताब लिखें और तर्क रखें। किताब फाड़ने को किसी भी हाल में लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है।