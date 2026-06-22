एनकाउंटर करने का कोई कायदा तो होगा

अभी हाल में बिहार में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ है। पूरे फेसबुक पर यह विषय वायरल है। मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जो थोड़ी-बहुत जानकारी मिली है, उससे लगता है कि उसने ऐसा अपराध नहीं किया था, जिसके लिए एनकाउंटर किया जाए…

अभी हाल में बिहार में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ है। पूरे फेसबुक पर यह विषय वायरल है। मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जो थोड़ी-बहुत जानकारी मिली है, उससे लगता है कि उसने ऐसा अपराध नहीं किया था, जिसके लिए एनकाउंटर किया जाए। आत्म-समर्पण करने के बाद तो दर्जनों हत्या करने वाले डाकुओं की भी जान बख्श दी जाती थी। कुछ साल पहले एक वरिष्ठ हिंदी लेखिका से मेरी इसी मुद्दे पर तीखी बहस हुई थी। मैं कह रहा था कि यह तरीका सही नहीं है, लेकिन वह एनकाउंटर को सही ठहरा रही थीं। आखिरकार नतीजा यह हुआ कि उन्होंने मुझे अनफ्रेंड कर दिया।

मैं चीजें फिल्मों से समझाऊंगा, क्योंकि फिल्मों का समाज पर बहुत असर होता है। परदे पर आंखें फोड़ देने वाला ‘गंगाजल’ जैसा चलन बहुत अच्छा लगता है। आमतौर पर सबको पसंद भी आता है, लेकिन इसके नतीजे बेहद भयानक होते हैं। यूपी में सीएए और नागरिकता कानून के प्रदर्शनों के दौरान पुलिस का बर्बर रूप भी हम सबने देखा है। मुझे अगर कोई थप्पड़ मार दे और मेरा दोस्त जाकर उसके बदले में उसे थप्पड़ मार आए, तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, लेकिन सोचिए, अगर मेरा दोस्त मुझे लेकर खुद उस जगह जाए और कहे- अब ले लो अपना बदला, खुद लगा दो थप्पड़, तब तो संतुष्टि दोगुनी हो जाएगी। फिर तो देश भर की तमाम अदालतों पर ताले जड़ दिए जाएं। बस ऐसे ही इंसाफ होता रहे।

मेरा एक दोस्त कहता था, ‘बॉलीवुड सबसे ज्यादा सेकुलर है।’ मैं उससे पूछता था कि इतनी नफरत भरी फिल्में बनाने के बाद भी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उसका जवाब होता, ‘जिन एक्टर्स और डायरेक्टर्स को तुम कम्यूनल समझ रहे हो, सरकार बदलने दो, वही लोग अगली फिल्म में हिंदू-मुस्लिम एकता और बंधुत्व की कहानी लिखेंगे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ मुनाफा है। वे समाज के रुख को अच्छे से भांप लेते हैं।’

आज हम उस जगह आ गए हैं, जहां कोर्ट-कचहरी, सुनवाई सब खत्म हो गई है। फैसले अब बाहर होने लगे हैं। कोर्ट को भी अब फर्क नहीं पड़ता। सरकार भी समझ गई है कि अगर कोई अपराध हुआ और जनता नाराज है, तो तुरंत एनकाउंटर करा दो- जनता खुश। कहने का अर्थ है कि जो बोया है, उसे ही आप काटेंगे। आपके घर बिना नोटिस के गिरेंगे, आपको सड़कों पर पुलिस पीटेगी, मीडिया आरोप सिद्ध होने से पहले आपकी बोटियां नोच खाएगा, भीड़ तय करेगी कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, देश में सब नियम-कानून की धज्जियां उड़ जाएंगी और आप काल्पनिक हीरो तलाशते रहेंगे।

फायक अतीक किदवई, टिप्पणीकार

आखिरी उपाय के तौर पर गोली चलती है पिछले कई दिनों से बिहार में एक व्यक्ति की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। उस व्यक्ति की पहचान भरत भूषण तिवारी के रूप में हुई, जो भोजपुर जिले के बिलौती गांव का निवासी था। हथियारों के साथ उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। जब पुलिस पूछताछ के लिए उसके घर पहुंची, तो भरत के पास भी पिस्तौल थी। उसने पुलिस अधिकारियों से बात करते हुए फेसबुक पर लाइव भी किया।

16 जून को शाहपुर पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है। लाइव वीडियो और साथ मे की गई पोस्ट में भरत ने बिहार सरकार और प्रशासन पर तरह-तरह के आरोप लगाए। उसने व्यवस्था के खिलाफ एक बड़े संघर्ष की चेतावनी दी। वीडियो और ऑनलाइन पोस्ट फैलने के बाद भोजपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर बताया कि भरत मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा है और उसे इलाज के लिए भेजने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उसके पास से हथियार बरामद करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। 17 जून की सुबह भरत ने फिर से फेसबुक पर लाइव आकर दावा किया कि पुलिस उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित करके अपने साथ ले जाना चाहती है। उसने अपनी तुलना स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह से की और पुलिसकर्मियों को खुलेआम धमकी दी।

ऐसे में, सोचने वाली बात यह है कि क्या कानून-व्यवस्था इतनी गिर गई है कि कोई व्यक्ति सरेआम पुलिस को धमकी दे? ऐसे में, क्या पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? आखिर कई दिनों से यह व्यक्ति इसी तरह सरेआम हथियार लेकर घूम रहा था, अनाप-शनाप बक रहा था, तब उसके परिजन या आस-पड़ोस के लोग कहां थे‌? उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका या अस्पताल पहुंचाया?

वीडियो से यह भी पता चलता है कि भरत ने लाइव प्रसारण के दौरान अपने घर के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाईं और बार-बार उन्हें जान से मारने की बात कही। उसने प्रशासन की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उसने उसे मानसिक रूप से बीमार कहा था। उसे पुलिस अधिकारियों की ओर बंदूक ताने हुए बार-बार उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहते हुए देखा गया। जब पुलिस ने उससे आत्म-समर्पण करने की अपील की, तो भरत ने जवाब दिया कि युद्ध होगा और यह तक कहा कि या तो अब वह बचेगा या फिर पुलिस बचेगी। इस स्थिति में इसे पुलिस द्वारा मजबूरी में की गई कार्रवाई की मानी जाएगी।