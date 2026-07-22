समय रहते संवाद से संभल जाती स्थिति

दिल्ली में हंगामा बरपा है। इसके कई कारण हैं- नीट पेपर लीक में अब तक ठोस कार्रवाई न होना और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लेना। नतीजतन, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन…

दिल्ली में हंगामा बरपा है। इसके कई कारण हैं- नीट पेपर लीक में अब तक ठोस कार्रवाई न होना और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लेना। नतीजतन, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करके पूरे देश का ध्यान खींचा। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में संसद मार्च कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा बहुत कम हुआ है, जब कोई प्रदर्शनकारी समूह संसद भवन के इतने पास पहुंचा हो। यह अपने आप में गंभीर प्रश्न है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? लगता तो यही है कि छात्रों के हितों को लेकर उदासीनता बरती गई और जब स्थिति विस्फोटक बन गई, तो दमन का रास्ता अपनाया गया। निस्संदेह, हिंसा किसी भी स्थिति में सही नहीं है, लेकिन संविधान ने सबको अभिव्यक्ति की आजादी दी है और कोई भी सरकार के नीतिगत फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता है। ऐसे में, हमारे तंत्र का यह नैतिक दायित्व है कि वह संवाद के जरिये समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करे। देखा जाए, तो परीक्षा-व्यवस्था की गड़बड़ी ने छात्रों को नाराज किया है। पेपर लीक भारत में एक संगठित अपराध का रूप ले चुकी है। ऐसे में, मेधावी व बुद्धिजीवी छात्रों में नाराजगी गलत नहीं। अगर अब भी शासन-प्रशासन संवेदनशीलता दिखाए, तो बिगड़ी बात बन सकती है।

हर्ष वर्द्धन कुमार, टिप्पणीकार

भारत का लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, उसकी वास्तविक शक्ति नागरिकों की शांतिपूर्ण असहमति को सुनने और उसका सम्मान करने की क्षमता में निहित है। जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शनों और सोनम वांगचुक के नेतृत्व में उठी जन-चर्चा ने शिक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकारों पर नए प्रश्न खड़े किए हैं। इन घटनाओं ने स्पष्ट किया है कि युवाओं की चिंताओं को केवल कानून-व्यवस्था का विषय मानना पर्याप्त नहीं है। शिक्षा-व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सार्वजनिक संस्थाओं पर विश्वास जैसे मुद्दे लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े हैं। यदि बड़ी संख्या में छात्र अपनी आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष का यह दायित्व है कि वह संवाद, तथ्यों और संस्थागत सुधारों के माध्यम से उनका उत्तर दे। लोकतंत्र की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि सरकार आलोचना को कितना स्थान देती है और संस्थाएं कितनी पारदर्शी दिखाई देती हैं। संवाद, उत्तरदायित्व और विश्वास- यही किसी भी परिपक्व लोकतंत्र की आधारशिला हैं।

अवनीश कुमार गुप्ता, टिप्पणीकार

विपक्ष की राजनीति ने बिगाड़े हालात दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद तक निकाले गए तथाकथित ‘चलो संसद’ मार्च ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश में हर आंदोलन वाकई जनहित के लिए होता है या फिर कुछ आंदोलन केवल राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए खड़े किए जाते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन को जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने खुलकर समर्थन दिया, उससे यह आंदोलन एक स्वतंत्र जन-आंदोलन कम और विपक्षी दलों के राजनीतिक मंचन का प्रयास अधिक दिखाई दिया। जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकालने की कोशिश के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिला। फिर अगले दिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के पास घेरा डाल दिया। ऐसे समय में, जब संसद का सत्र चल रहा हो, तब इस तरह की हरकतें कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाती हैं।

इस पूरे घटनाक्रम में ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि प्रदर्शनों में विरोधी पार्टियों के कई प्रमुख नेता दिखे। इससे आंदोलन शिक्षा सुधार की मांग से आगे बढ़कर राजनीतिक रंग ले चुका है। यदि यह वास्तव में छात्रों का आंदोलन था, तो फिर विपक्षी दलों की इतनी सक्रिय भूमिका क्यों दिखाई दी? पेपर लीक का मुद्दा गंभीर है और किसी भी परीक्षा में अनियमितता होने पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए, पर पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को विफल घोषित कर देना या हर परीक्षा को संदेह के घेरे में खड़ा कर देना उचित नहीं। लाखों विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम के बाद परीक्षाएं दीं और बड़ी संख्या में उन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर अपनी मेहनत का प्रमाण दिया। ऐसे में, यह कहना कि पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उन लाखों ईमानदार विद्यार्थियों की मेहनत का भी अपमान माना जाएगा।

आंदोलन के पीछे वास्तविक शक्ति कौन है, इसका उत्तर तो प्रदर्शन में शामिल राजनीतिक दलों की सक्रियता स्वयं देती हुई प्रतीत होती है, पर यह समझना चाहिए कि आंदोलन तभी प्रभावी होते हैं, जब वे निष्पक्षता, तथ्यों और जनहित पर आधारित हों। यदि किसी आंदोलन का स्वरूप धीरे-धीरे राजनीतिक दलों के शक्ति प्रदर्शन में बदल जाए, तो उसके मूल उद्देश्य पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। संसद मार्च के दौरान जिस प्रकार विपक्षी दलों की सक्रिय भागीदारी सामने आई, उससे यह धारणा मजबूत हुई कि यह शिक्षा सुधार का अभियान नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास था।