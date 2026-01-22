संक्षेप: वसंत पंचमी न केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत देती है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और प्रकृति के नवजीवन का उत्सव भी है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वसंत पंचमी अलग-अलग नामों से मनाई जाती है…

वसंत पंचमी न केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत देती है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और प्रकृति के नवजीवन का उत्सव भी है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वसंत पंचमी अलग-अलग नामों से मनाई जाती है। दक्षिण में इसे ‘श्री पंचमी’ कहा जाता है। पंजाब में यह पर्व पतंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में पहली वसंत पंचमी पर दंपति पीले वस्त्र पहनकर मंदिर दर्शन करते हैं। राजस्थान में लोग चमेली के फूलों की मालाएं धारण करते हैं।

वसंत पंचमी को ‘मदनोत्सव’ भी कहा जाता है। इसलिए यह पर्व प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य का उत्सव भी माना जाता है। इस समय वृक्ष अपने पुराने पत्ते त्याग देते हैं। यह उत्सव सूफी परंपरा में भी विशेष स्थान रखता है। मध्यकाल में सूफी संत अमीर खुसरो ने हिंदू संस्कृति से प्रेरित होकर सूफी दरगाहों पर वसंत मनाने की परंपरा शुरू की थी। वसंत पंचमी हमें यह सिखाती है कि भयमुक्त होकर खिलना ही वसंत का सार है। यह प्रकृति, ज्ञान, प्रेम और सृजन का दिव्य संगम है, जो हमें प्रेरणा देती है कि सीखना कभी न रुके और मन सदा वसंत-सा खिलता रहे।

सुनील कुमार महला, टिप्पणीकार

पतझड़ के बाद वसंत ऋतु का आगमन नव-निर्माण का प्रतीक है। विनाश के बाद नए विकास की सूचना लेकर वसंत ऋतु आती है। जर्जर, मृतप्रायः प्राकृतिक वनस्पतियों में नव-जीवन अंगड़ाई लेने लगता है। सूखे वृक्षों पर नई-नई कोपलें लगती हैं। मुर्झाए पौधों पर जैसे जीवन खेलने लगता है। सर्वत्र उल्लास उमड़ रहा है। इस अलौकिक शोभा के कारण ही वसंत को सब ऋतुओं में श्रेष्ठ और ऋतुराज कहा जाता है। यह सही है कि वसंत प्रफुल्लता की ऋतु है। प्रकृति की सुषमा अपने पूर्ण विकास में निखरती है। रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं। न अधिक सर्दी, न अधिक गर्मी ये सब बातें मनुष्य के मन में भावनात्मक परिवर्तन लाती हैं।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

बाबा वैद्यनाथ के धाम देवघर के लिए वसंत पंचमी का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहता है। महत्वपूर्ण इसलिए, क्योंकि यहां पर माता सरस्वती की तो पूजा आराधना की ही जाती है, इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ का तिलक भी चढ़ता है। वसंत पंचमी के दिन मिथिलावासी तिलकहरुवा की परंपरा निभाते हैं और यह परंपरा सदियों से चलती आ रही है। मिथिलांचल हिमालय की तराई मे बसा हुआ है और मां पार्वती हिमालय की पुत्री हैं। इसी परंपरा के चलते लाखों की संख्या में लोग तिलक चढ़ाने देवघर पहुंचते हैं।

कुमार कृष्णन, टिप्पणीकार

श्रद्धा से शोर तक सरस्वती पूजा में विकृतियां सरस्वती पूजा विद्या, विवेक, वाणी और संस्कार की आराधना का पावन पर्व है। यह दिन आत्मसंयम, साधना, शांति और ज्ञान के सम्मान का प्रतीक माना जाता है।

किंतु वर्तमान समय में यह अत्यंत चिंताजनक है कि इसी पवित्र पर्व के अवसर पर कई स्थानों पर आर्केस्ट्रा, तेज डीजे, अश्लील गीतों और उन्मादी नृत्य के माध्यम से न केवल धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई जा रही है, बल्कि सामाजिक अव्यवस्था, लड़ाई-झगड़े और हिंसा जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। यह केवल परंपरा से विचलन नहीं, बल्कि मूल सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण का संकेत है। आज इस आयोजन को मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन का मंच बना दिया गया है। इस विकृति के पीछे कई सामाजिक कारण दिखाई देते हैं। एक बड़ा कारण धार्मिक आयोजनों का दिखावे और प्रतिस्पर्द्धा में बदल जाना है। कौन अधिक बड़ा पंडाल लगाएगा, किसका साउंड सिस्टम ज्यादा तेज होगा और किसकी भीड़ ज्यादा होगी, इस मानसिकता ने श्रद्धा को शोर में बदल दिया है। युवा वर्ग, जो ऊर्जा और उत्साह से भरा होता है, कई बार सही मार्गदर्शन के अभाव में इस उन्मादी वातावरण का हिस्सा बन जाता है।

वास्तव में यह प्रश्न केवल सरस्वती पूजा का नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक दिशा का है। यदि विद्या की देवी के नाम पर ही अविवेक और अराजकता फैलेगी, तो समाज ज्ञान और संस्कार की ओर कैसे बढ़ेगा। आवश्यकता है कि हम परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाएं और यह याद रखें कि हर उत्सव का एक मूल भाव होता है। सरस्वती पूजा का मूल भाव शांति, ज्ञान और संयम है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, यह पर्व अपने मूल उद्देश्य से दूर होता चला जाएगा।

नृपेन्द्र अभिषेक नृप, टिपणीकार

विज्ञान के अनुसार वसंत ऋतु में ताप और प्रकाश बढ़ने से मस्तिष्क अधिक सक्रिय व रचनात्मक हो जाता है। कवि, लेखक, बैरागी, गृहस्थ, सब ऋतुराज वसंत के आगमन पर आह्लादित होते हैं। अफसोस कि आज मानव ने बढ़ते औद्योगिकीकरण, प्रदूषण और प्रकृति से घटते संवाद के कारण वसंत ऋतु ही क्या, भ्रमरों और तितलियों जैसे जीवों पर भी अत्याचार कर दिया है। मूक वसंत, शांत प्रकृति और ये निरीह पक्षी व जीव-जंतु मानो हमसे चिल्ला-चिल्लाकर निवेदन कर रहे हैं कि इस वासंतिक उत्सव को कृत्रिम उन्माद और नैसर्गिक संज्ञाहरण से बचा लो। आज जरूरत प्रकृति को बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप से सहेजने की भी है। अन्यथा वह दिन दूर नहीं, जब हमारी आने वाली संततियां वसंत ऋतु को इंटरनेट पर ही देखेंगी।