किसान दिवस का मकसद अब तक अधूरा

संक्षेप: 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसानों के मसीहा कहलाने वाले चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर हर साल यह दिवस मनाया जाता है, हालांकि अब उनकी तरह किसानों की समस्याओं की तरफ गंभीरता दिखाने वाले कम और इनके मुद्दों पर राजनीति करने वाले नेता अधिक हो गए हैं…

23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसानों के मसीहा कहलाने वाले चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर हर साल यह दिवस मनाया जाता है, हालांकि अब उनकी तरह किसानों की समस्याओं की तरफ गंभीरता दिखाने वाले कम और इनके मुद्दों पर राजनीति करने वाले नेता अधिक हो गए हैं। अब तक शायद ही किसी सरकार ने किसानों की समस्याओं को हल करने और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने के ठोस प्रयास किए हैं, जबकि चौधरी साहब इसकी हिमायत लगातार करते रहे?

सरकारें किसानों की हमदर्द बनने के दावे तो करती हैं, पर जान-बूझकर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए उनके मुद्दों को हवा देने का काम करती रहती हैं। अगर किसान अपने हक के लिए यूं ही सड़कों पर उतरते रहेंगे, तो खेती-बाड़ी में सुधार करने या पैदावार बढ़ाने पर कब ध्यान दे सकेंगे? अगर किसानों के हित वाली योजनाएं कारगर होतीं और उनका लाभ छोटे किसानों को मिलता होता, तो आज हमारे देश में सबका पेट भरने वाले अन्नदाता खुद भूखे न रहते, और न ही उनका जीवन विपन्न होता। वे आत्महत्या जैसे गलत कदमों के बारे में भी नहीं सोचते। जीडीपी में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन किसानों को कभी प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ता है, तो कभी सरकार की गलत नीतियों का। नतीजतन, लोगों का मन अब कृषि से ऊबने लगा है। जब किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल नहीं मिलेगा, तो वे निराश ही होंगे न!

ऐसे में, सभी सत्ताधारियों और राजनेताओं को चाहिए कि वे किसानों की समस्याओं पर राजनीति करना बंद करें और किसानों की मुश्किलों को दूर करें। आज भी अपने देश में कमोबेश बारिश पर ही सिंचाई निर्भर है, जबकि प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण मौसम का चक्र बिगड़ गया है। लिहाजा, सरकार को कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। इसी तरह, पानी के प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयास भी होने चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे ऐसी तकनीक विकसित करें कि देश के हर राज्य में मौसम की बेरुखी से होने वाले फसलों के नुकसान से किसानों को बचाया जा सके, अर्थात जिस तरह मौसम का चक्र बदला है, उसी हिसाब से फसलों को चक्र भी बदला जाए। इसके साथ-साथ बाजार का लाभ भी किसानों को मिलना चाहिए कि औने-पौने दाम पर वे अपनी फसलें बेचने पर मजबूर न हो सकें। जाहिर है, किसानों की समस्याओं के समग्र समाधान की जरूरत है। तभी किसान दिवस का भी औचित्य है, अन्यथा ऐसे दिवसों का कोई महत्व नहीं।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

किसानों के हित में किए जा रहे कई काम आधुनिक दुनिया जब चमकते महानगरों, डिजिटल तकनीक और तेज विकास की चकाचौंध में डूबी दिखाई देती है, तब किसान हमें हमारी जड़ों की ओर लौटने का संदेश देते हैं। वे ऐसे योद्धा हैं, जो सूरज की पहली किरण से पहले खेतों में उतर जाते हैं और देर शाम तक परिश्रम करते हैं। ऐसे में, राष्ट्रीय किसान दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि उस विचार का प्रतीक है, जो भारत को उसकी मिट्टी से जोड़ता है। किसानों का महत्व भारत की आत्मा में गहराई से रचा-बसा है। वे केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि देश की अर्थ व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और खाद्य सुरक्षा का आधार स्तंभ हैं। भारत में करोड़ों किसान अपनी मेहनत से 146 करोड़ से अधिक लोगों का पेट भरते हैं, और राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की कृषि-उपज भारत को वैश्विक कृषि शक्ति के रूप में पहचान दिलाती है। किसान पर्यावरण के संरक्षक भी हैं, जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं, जल संरक्षण करते हैं और जैव विविधता को जीवित रखते हैं।

निस्संदेह, जलवायु परिवर्तन आज कृषि की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है और किसान आर्थिक मोर्चे पर भी अनेक दबावों से घिरे हैं। मगर इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देती है। कृषि अवसंरचना फंड से भंडारण, परिवहन और विपणन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। एटीएमए (एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी) जैसी योजनाएं किसानों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देती हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्हें बाजार की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और अन्य नई पहलों (जैसे- दलहन आत्मनिर्भरता मिशन) से आत्मनिर्भर कृषि को प्रोत्साहन मिला है।

बेशक, इन योजनाओं की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब इनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो। कई बार जानकारी के अभाव या जटिल प्रक्रियाओं के कारण किसान इनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इतना ही नहीं, नाबार्ड और अन्य संस्थानों द्वारा दी जा रही ऋण व सब्सिडी सहायता किसानों के लिए संबल बन सकती हैं। किसान दिवस इस दिशा में संवाद, समीक्षा और सुधार का अवसर प्रदान करता है, ताकि नीतियां जमीन पर प्रभावी रूप से उतर सकें।