ऑनलाइन गेम के मायाजाल पर चाबुक

ऑनलाइन गेम एक ऐसा मायाजाल है, जिसमें खिलाड़ी इतना रम जाता है कि उसे आस-पड़ोस तक की सुध नहीं रहती। इसकी लत भी बदतर है और हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है। पारंपरिक खेलों में शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा मिलता है, जबकि ऑनलाइन गेम में शरीर सुस्त पड़ने लगता है और दिमाग सुन्न। इन खेलों का सिर्फ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन लोगों में अवसाद, चिंता और मानसिक विकार की समस्याएं दिखती हैं। इतना ही नहीं, हर साल इस तरह के एप पर लोग करोड़ों रुपये गंवा रहे हैं। इस सूरतेहाल में सरकार ने पैसे वाले ऑनलाइन गेम को प्रतिबंधित करने का जो नया कानून बनाया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह देर से उठाया गया, मगर एक दुरुस्त कदम है।

दरअसल, युवा पीढ़ी इतनी डिजिटल फ्रेंडली है कि वह शौक-शौक में पहले ऐसे खेलों में फंसती है और फिर दलदल में धंसती चली जाती है। यहां तक कि कम आयु के बच्चे भी इसके आदी हो रहे हैं। रातोंरात मालामाल होने का लोभ वे संवरण नहीं कर पाते। ऑनलाइन गेमिंग एप इस मानसिकता को समझते हैं, इसलिए वे फिल्म स्टार या क्रिकेट के दिग्गजों से अपना प्रचार करवाते हैं। चूंकि ये एप मात्र अपने मालिकों के हितों का पोषण करते हैं और देश के युवाओं को कुंद बना रहे हैं, इसलिए सरकार ने सबके हितों को प्राथमिकता देते हुए इन एप पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया, जो अब कानून की शक्ल ले चुका है। यह बताता है कि सरकार कितनी अच्छी मंशा के साथ काम कर रही है। वह देश के भविष्य को बचाना चाहती है। वह नहीं चाहती कि युवा पीढ़ी, जिस पर देश के निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी है, पैसे वाले ऑनलाइन खेलों में इतनी रम जाए कि अपना सुध-बुध खो बैठे।

आंकड़े बताते हैं कि 45 करोड़ से अधिक लोगों को पैसे वाले ऑनलाइन गेम खेलने की लत है और इस चक्कर में वे सालाना 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाते हैं। यानी, ऑनलाइन गेमिंग एप न सिर्फ देश के मानव संसाधन को खत्म कर रहे हैं, बल्कि हमारे आर्थिक संसाधनों में भी सेंध लगा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसकी जगह ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को प्रोत्साहित करने का एलान किया है। चूंकि कुछ लोगों को इन एप से बतौर ईनाम अच्छी-खासी रकम भी मिल चुकी है, इसलिए वे इस कानून का विरोध भी कर रहे हैं। मगर व्यापक अर्थों में देखें, तो ऑनलाइन मायाजाल पर चाबुक चलाने का यह एक सराहनीय प्रयास है।

सूर्यदीप कुशवाहा, टिप्पणीकार

ऐसे खेलों को प्रतिबंधित करना गलत अगर कोई व्यक्ति पैसे वाले ऑनलाइन गेम में अपने कौशल के बूते कुछ कमाता है, तो उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को क्या दिक्कत होनी चाहिए? निवेशक भले ही यह तर्क दें कि गेमिंग पर पैसे उड़ाने के बजाय कोई 25 साल का युवा हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी करे, तो 12 फीसदी के सालाना रिटर्न के हिसाब से 20 साल में उसके पास 49 लाख रुपये जमा हो सकते हैं, लेकिन सच यही है कि ऑनलाइन गेमिंग एप ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। खेल को किस तरह अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है या दिमागी कौशल का इस्तेमाल करते हुए किस तरह जीत हासिल की जा सकती है, यह ऑनलाइन गेम खेलने वालों से बेहतर कोई दूसरा नहीं बता सकता।

इन खेलों के कई फायदे हैं। एक तो यह अभावों में जीने वाले लोगों को बड़ा संबल देते हैं। आप महज मामूली रकम से इस खेल की शुरुआत कर सकते हैं और ईनाम में बड़ी राशि जीतने का मौका पा सकते हैं। फिर, आपमें अगर सही खिलाड़ियों के चयन का कौशल है, तो आप अच्छी-खासी रकम भी यहां से जीत सकते हैं।

आज जब तकनीक का इतना प्रसार हो गया है, तब इस तरह के खेलों से लोगों को यूं रोकना गलत है। ऐसे खेल आज की जरूरत हैं। अगर सरकार इन पर प्रतिबंध लगा देगी, तो मुमकिन है कि चोर दरवाजे से लोग इसे खेलने को उत्सुक हो जाएंगे। इस सूरत में सरकार को दोहरा नुकसान हो सकता है। एक तो उसकी मंशा पूरी नहीं होगी, फिर उसके खजाने पर इसका असर पड़ सकता है।

इस स्थिति में अच्छा यही होता कि सरकार ऐसे गेम को लेकर नियम-कानून बनाती। इनको प्रतिबंधित करने के लिए बेहतर नियम-कानून बनाया जाता। मुमकिन है, तब ‘लत’ जैसी समस्या हमें देखने को नहीं मिलती। हां, यह बात सही है कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। सरकार ने शायद इसी मंशा के साथ इन खेलों को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से लोगों को इन खेलों से रोकने का कोई अर्थ नहीं है। अगर जागरूकता फैलाई जाती, तो हो सकता है कि कुछ लोग, जो इन खेलों पर अत्यधिक निर्भर हो गए हैं, इनसे दूरी बरतते। इससे सभी का मकसद पूरा हो जाता। मनोवैज्ञानिक भी खुश हो जाते कि लोग इन खेलों में कम वक्त बीता रहे हैं। देश के नौजवान खुश हो जाते कि उनको कोई खेलने से रोक नहीं रहा और सरकार खुश हो जाती कि इन खेलों की कुछ कमाई उसके खजाने में भी आ रही है। यह सभी के लिए मुफीद स्थिति होती। खेलों को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती।