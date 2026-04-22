पुस्तकों से दूर कर रही रील संस्कृति

समाज के निर्माण में साहित्य का योगदान उतना ही मौलिक है, जितना शरीर में रक्त का। लेखक केवल शब्दों का जादूगर नहीं, बल्कि समय का साक्षात्कार करने वाला वह सजग प्रहरी होता है, जो अपनी लेखनी से समाज की दिशा और दशा…

समाज के निर्माण में साहित्य का योगदान उतना ही मौलिक है, जितना शरीर में रक्त का। लेखक केवल शब्दों का जादूगर नहीं, बल्कि समय का साक्षात्कार करने वाला वह सजग प्रहरी होता है, जो अपनी लेखनी से समाज की दिशा और दशा, दोनों निर्धारित करता है। इसलिए, साहित्य को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि चेतना का माध्यम माना गया है। किंतु बीते कुछ वर्षों में दृश्य-प्रधान तकनीक ने पठन-पाठन संस्कृति को अभूतपूर्व चुनौती दी है। मोबाइल, ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज, शॉर्ट वीडियो और अनगिनत सोशल मीडिया एप ने मनोरंजन और सूचना के संसार को पूरी तरह से बदल दिया है। परिणामस्वरूप, पाठकों की जगह दर्शकों की संख्या में इजाफा हुआ है। पुस्तकें, जो कभी ज्ञान का मुख्य द्वार हुआ करती थीं, अब आलमारी की शोभा बनकर समय की प्रतीक्षा करती दिखने लगी हैं। पुस्तक मेला का आयोजन पाठक-लेखक संबंध को जीवंत रखने का साधन मात्र रह गया है।

निस्संदेह, तकनीक ने जीवन को सरल, त्वरित और रोचक बनाया है, पर इसी तकनीकी आकर्षण ने एकाग्रता, गहरी समझ और पठन की प्रवृत्ति को कमजोर भी किया है। पहले लोग पुस्तकालय में जाते थे, नई-नई पुस्तकों की खोज करते थे, गोष्ठियों में चर्चाएं करते थे। आज वही लोग मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं और मिनटों में ‘रील’ व ‘क्लिप’ के जरिये मनोरंजन प्राप्त करने को बेताब रहते हैं। कथा और कविता का स्थान वीडियो कंटेंट ने ले लिया है। यह स्थिति लेखक और पाठक, दोनों के अस्तित्व के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। फिर भी, यह घोषणा अनुचित होगी कि लेखन का युग समाप्त होने के कगार पर है। शब्द अब केवल कागज की कैद में नहीं, बल्कि स्क्रीन की रोशनी में भी चमक रहे हैं। डिजिटल माध्यमों ने अभिव्यक्ति को व्यापकता दी है, जिससे क्षेत्रीय लेखक भी वैश्विक मंचों तक पहुंच बनाते दिखाई दे रहे हैं।

समकालीन साहित्य निरंतर बदलते समाज का प्रतिबिंब बन चुका है। युवा पीढ़ी की आकांक्षाएं, सामाजिक विसंगतियां व मानवीय रिश्तों की जटिलताएं नई दृष्टि और नए शिल्प के साथ अभिव्यक्त हो रही हैं। व्यंग्य, कहानी, कविता और आलेख- सभी विधाओं में रचनात्मक प्रयोगों का दौर जारी है। अब प्रकाशित पुस्तकें पहले जितनी लोकप्रिय नहीं होतीं। इसीलिए, हमें अपनी नई पीढ़ी को पुस्तकें पढ़ने, साहित्य से जुड़ने और विचारशील बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मनोरंजन के सैकड़ों साधन आ सकते हैं, पर साहित्य का कोई विकल्प नहीं हो सकता। बेशक, स्याही अब डिजिटल हो गई हो, पर शब्दों की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती।

विनोद कुमार, टिप्पणीकार

अब किताबों से करीबी बढ़ने लगी आज के दौर में, जब हमारी उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर तेजी से ‘रील स्वाइप’ करने की आदी हो चुकी हैं, तब अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या किताबों की खुशबू का जादू अब फीका पड़ रहा है? इसका जवाब सुकून देने वाला है। सच यही है कि डिजिटल क्रांति के इस युग में भी किताबें न केवल पढ़ी जा रही हैं, बल्कि उनके प्रकाशन का कारोबार फल-फूल रहा है। भारतीय पुस्तक बाजार आज पूरी दुनिया में छठे पायदान पर है। साल 2024 तक भारत का प्रिंट बाजार लगभग 80,000 करोड़ रुपये (तकरीबन 9.3 अरब डॉलर) का हो चुका था, जिसमें 71 प्रतिशत हिस्सेदारी शैक्षिक किताबों की थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि 6.3 प्रतिशत की सालाना वृद्धि-दर के साथ यह बाजार 2033 तक 17.7 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। अंग्रेजी के साथ-साथ हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य में भी पाठकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ी है।

हैरानी की बात यह है कि जिस सोशल मीडिया को किताबों का दुश्मन माना जाता था, वही आज उनकी तरक्की का जरिया बनता जा रहा है। प्रकाशक अब रील बनाकर किताबों की मार्केटिंग कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर ‘बुक-इन्फ्लुएंसर्स’ के जरिये किताबों की चर्चा हो रही है, जिससे बिक्री में भारी बढ़ोतरी हुई है। रील के जरिये पाठक नई किताबों से मिलते हैं, जो वास्तव में नए और पुराने जमाने का एक सुखद मिलाप है। सच यह भी है कि रील देखने की लत के कारण लोगों में एकाग्रता कम हो रही है, जबकि किताबें औषधि का काम करती हैं। गहराई से पढ़ना न सिर्फ हमारे दिमाग को शांत करता है, बल्कि खोई हुई एकाग्रता भी वापस लाता है। शायद इसीलिए, किंडल और ई-बुक्स जैसे डिजिटल माध्यम के आने के बावजूद कागज पर उकेरे शब्दों का आकर्षण पूरी तरह बरकरार है।

किताबों की दुनिया सिर्फ निजी पठनीयता तक सीमित नहीं है। ‘बुक क्लब’ आज भी आबाद हैं, जहां साहित्य पर चर्चाएं होती हैं। डिजिटल गैजेट बंद करके बाग-बगीचों में सामूहिक तौर पर पढ़ने का साप्ताहिक आयोजन होने लगा है। प्रकाशक अब लेखकों और पाठकों के बीच की दूरी को कम करने के लिए खास आयोजन और ‘मीट ऐंड ग्रीट’ जैसे कार्यक्रम करने लगे हैं। साफ है, आज की तेज भागती दुनिया में किताबों की दुकानों में पाठकों की भीड़ यही साबित करती है कि इंसान चाहे कितना भी डिजिटल हो जाए, उसे अपने जज्बात को समझने के लिए पन्नों के साथ सुकून के कुछ पल बिताने की दरकार रहती है। आज रील का दौर तेज है, पर किताबों की गहराई में पाठक बदस्तूर गोते लगा रहे हैं!