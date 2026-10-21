मंच पर सरेआम अपमान उचित नहीं

इन दिनों एक वीडियो बहुत चर्चा में है कि दलेर मेहंदी गाना नहीं गा पा रहे, क्योंकि वह नशे में धुत हैं और इसीलिए उत्तराखंड के एक मंत्री उन्हें डपट रहे हैं। कई लोग इस वीडियो को मजे-मजे से साझा कर रहे हैं, लेकिन इस भेड़चाल में…

इन दिनों एक वीडियो बहुत चर्चा में है कि दलेर मेहंदी गाना नहीं गा पा रहे, क्योंकि वह नशे में धुत हैं और इसीलिए उत्तराखंड के एक मंत्री उन्हें डपट रहे हैं। कई लोग इस वीडियो को मजे-मजे से साझा कर रहे हैं, लेकिन इस भेड़चाल में वे सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देख रहे। वास्तव में, दलेर मेहंदी अब अपनी उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जहां वह सिर्फ अपनी स्मृतियों को जिंदा रखने के लिए गाते हैं। आज तक मैंने कभी कोई ऐसा वीडियो क्लिप नहीं देखा कि वह नशे में हों। दर हकीकत, वह तो नशा करते ही नहीं। वह एक शास्त्रीय संगीत वाले परिवार से आते हैं। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था संगीत सीखने के लिए। पटियाला घराने से वह ताल्लुक रखते हैं और राहत अली खान साहब की उन्होंने शागिर्दी की है। वैसे भी, आजकल लगभग 90 प्रतिशत कलाकार स्टेज पर ‘लिपसिंक’ करते हैं। इसलिए उनसे अकेले में बात की जा सकती थी, लेकिन इधर तो लोग उनके पीछे ही पिले पड़े हैं, मानो वे कभी बूढ़े ही नहीं होने वाले। सॉरी दलेर सर, यू आर ग्रेट।

पूरन बिष्ट, टिप्पणीकार

दलेर साहब के साथ जैसा व्यवहार किया गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पहली बात तो यह कि वह एक नामी कलाकार हैं और दूसरी बात, उम्र अब उनका साथ नहीं दे रही। यह नियति हरेक इंसान, बल्कि प्रत्येक जीव की होती है। शेर भी एक उम्र के बाद शिकार पकड़ नहीं पाता। ऐसे में, एक नेता किसी मशहूर कलाकार की इज्जत की धज्जियां उसके प्रशंसकों के सामने ही उड़ाता है, तब उस वक्त कलाकार के हृदय में कैसी टीस उठती होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मानती हूं, आप एक सच्चे नेता होंगे, पर क्या आप सार्वजनिक अपमान सह सकते हैं? यह भी मानती हूं कि दलेर मेहंदी कार्यक्रम में परफॉरमेंस नहीं दे पा रहे थे, पर कई लोगों की राय है कि वह नशा नहीं करते। ऐसे में, उनकी बीमारी की बात ज्यादा सही लगती है। खैर, वजह जो भी हो, पर कलाकार स्वभाव से भावुक होता है, इसलिए क्या यह शिकायत मंच के पीछे नहीं की जा सकती थी? क्या जरूरत थी प्रशंसकों और जूनियर टीम के सामने उन्हें नीचा दिखाने की? बहुत लोग कहेंगे कि अगर दलेर बीमार थे, तो कार्यक्रम क्यों किया? ऐसे लोगों को शायद पता नहीं कि बड़े शो दो-तीन महीने पहले तय हो जाते हैं, तो किसी को कैसे अनुमान होगा कि उस वक्त वह बीमार हो जाएंगे? मान लीजिए, ऐन वक्त पर कार्यक्रम रद्द कर दिया, तब भी आप कलाकार पर हावी हो जाएंगे कि डेट दिया ही क्यों? हमें इस पहलू को अनदेखा नहीं करना चाहिए।

वर्षा, टिप्पणीकार

कलाकार श्रोताओं की भी भावना समझें उत्तराखंड के एक कार्यक्रम में 35 लाख रुपये फीस लेकर दलेर मेहंदी द्वारा लाइव न गा पाने का मामला सामने आया है। एक कारण दलेर मेहंदी का बीमार होना बताया जा रहा है, तो दूसरा कथित तौर पर नशा करना। विवाद इसलिए खड़ा हो गया, क्योंकि इसकी पूर्व-सूचना दर्शकों को नहीं दी गई। यह सवाल गलत नहीं। अगर आयोजकों को यह पहले से पता था कि दलेर मेहंदी लाइव प्रस्तुति देने की स्थिति में नहीं हैं, तो दर्शकों और संबंधित पक्षों को इसकी स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए थी। गलती हुई है, तो आयोजकों की जवाबदेही तय होनी ही चाहिए, क्योंकि इतने बड़े खर्च वाले कार्यक्रम में दर्शकों को आखिर मिला क्या?

कहा जा रहा है, दलेर मेहंदी की तबीयत खराब थी। हम उनका सम्मान करते हैं और उनकी सेहत के प्रति संवेदना रखते हैं, लेकिन खराब तबीयत के नाम पर दर्शकों के सवाल खत्म नहीं हो जाते। मंत्री जी ने जो फटकार लगाई, उसके पीछे की वजह समझी जा सकती है। आप यह कह सकते है कि मंत्री जी को अपना तरीका संयमित रखना चाहिए था, पर उनको इसी अंदाज के लिए जाना जाता है, क्योंकि वह खुलकर अपनी बात रखते हैं, दिल में कुछ नहीं रखते। सवाल उन कलाकारों से भी है, जो अब दलेर मेहंदी के समर्थन में उतर आए हैं। कलाकार अपनी बिरादरी के साथ खड़े हों, यह अच्छी बात है, लेकिन एक बार उत्तराखंड की जनता के नजरिये से भी सोचिए। कलाकार कोई भी हो, सवाल किसी व्यक्ति का नहीं, उत्तराखंड की जनता के पैसे की जवाबदेही का है। सच बोलने में आखिर दिक्कत क्या थी? अगर दलेर साहब ने सच बताया होता, तो यह नौबत ही नहीं आती।

रतन सिंह नेगी, टिप्पणीकार

दलेर मेहंदी के वीडियो में साफ-साफ पता चल रहा है कि वह मंच पर सही से खड़े रह पाने की स्थिति में भी नहीं थे, फिर भी जबर्दस्ती एकाध लाइन टूटी-फूटी-सी गाकर बाकी अपनी टीम के साथ कोरस में गाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। फिर एंट्री होती है मंत्री जी की। वह मंच पर चढ़कर हजारों लोगों के सामने दलेर मेहंदी को फटकार लगाते हैं। अब यहां पर गलत कौन है? एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि दलेर मेहंदी बीमार थे, पर यह तो उन्हें पहले ही पता चल गया होगा, तो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की? सम्मान सहित वह श्रोताओं से क्षमा मांग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे क्या यह संदेश नहीं जाता कि वह श्रोताओं को बेवकूफ समझ रहे थे? तो, जब मंशा सही नहीं थी, तो उनका बचाव कैसे सही हो सकता है?