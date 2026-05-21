खूंखार कुत्तों को मारना बिल्कुल जायज

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों खूंखार कुत्तों को मारने की अनुमति देकर बिल्कुल ही उचित फैसला सुनाया है। मानव जीवन सबसे ऊपर है और खूंखार कुत्तों को, जो इंसानों की जान ले रहे हैं, जीवित रहने देने का कोई औचित्य नहीं है…

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों खूंखार कुत्तों को मारने की अनुमति देकर बिल्कुल ही उचित फैसला सुनाया है। मानव जीवन सबसे ऊपर है और खूंखार कुत्तों को, जो इंसानों की जान ले रहे हैं, जीवित रहने देने का कोई औचित्य नहीं है। लगभग हर दिन कुत्ते द्वारा किसी-न-किसी की जान लेने की खबर आती ही है। इसमें ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। बच्चे और बुजुर्ग की हालत ऐसी होती है कि वे कुत्तों के हमले में भाग भी नहीं पाते। ऐसी कोई परिस्थिति, जो मानव जीवन पर खतरा पैदा करे, उसे खत्म कर देना ही उचित है। इसमें किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। पशुप्रेमी भी मानव जीवन को कुत्तों के हमले से बचाने के लिए कहां कुछ करते हैं। ऐसे में, खूंखार या कटखने कुत्तों को मार देना ही बेहतर है। इंसानों की जान लेने का हक किसी को नहीं है।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

आवारा कुत्ते यदि लोगों की जान के लिए खतरा बन जाएं और अगर कोई कुत्ता रेबीज से संक्रमित हो, तो उसको मारने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर जो सवाल उठा रहे हैं, उनसे एक सवाल कि यदि एक आवारा कुत्ता पागल हो जाता है और वह चार लोगों को काट लेता है, जिससे उन लोगों की जान चली जाती है, तो क्या इसे इंसानियत कहेंगे? आवारा कुत्तों की दहशत इतनी है कि अब लोग कई स्थानों पर सुबह की सैर में भी नहीं जाते। कई ऐसी घटनाएं टीवी खबरों या अखबारों में आई हैं कि किस तरह से छोटे-छोटे बच्चों को कुछ कुत्तों ने घेरकर लहुलूहान कर दिया और मरणासन्न कर दिया। बुजुर्गों की भी यही दशा होती है। कल्पना कीजिए उस कष्ट का, जो कुत्तों को काटने के कारण लोग भुगतते हैं- असीमित दर्द और फिर इंजेक्शन। कई बार तो सेलिब्रिटी भी इन कटखने कुत्तों के शिकार बने हैं। बाघ बकरी चाय के मालिक का मामला तो अब तक कई लोगों को याद होगा। दिक्कत यह है कि प्रशासनिक प्रयासों से इनको संभाला जा सकता था, लेकिन अफसोस प्रशासन इसके प्रति ढुलमुल रवैया अपनाता रहा है, जिसकी पोल देश के विभिन्न क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के बढ़ते शिकार और रेबीज की बढ़ती घटनाओं से खुल रही है। जब कोई जानवर पागल या आक्रामक होकर लोगों की जान का दुश्मन बन जाए, तो उसे मार देने से जरा भी गुरेज नहीं करना चाहिए। हालांकि, इस फैसले को कितनी ईमानदारी से लागू किया जा सकेगा, इस पर संदेह है। ऐसे में, मीडिया को चाहिए कि वह सरकार और प्रशासन को कुत्तों के आतंक के मुद्दे पर कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए विशेष अभियान चलाए।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

बेजुबानों को मारे बिना सुलझाएं समस्या आवारा कुत्ते भारत में एक बड़ी समस्या बन गए हैं, लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने कैसे अपने यहां इस समस्या को खत्म किया? पहले जर्मनी की चर्चा। वह सर्दियों की सुबह थी, 1954 का साल। दूध की गाड़ियां, ऊनी टोपी पहने बच्चे, और उनके बीच एक और आम नजारा, दुबले-चौकन्ने कुत्ते, जो कूड़ेदानों के बीच चुपचाप घूमते थे। कुछ के गले में पुराने कॉलर थे, जिनके मालिक शायद युद्ध में खो गए थे। कुछ का जन्म इन मलबों में हुआ था। आवारा कुत्ते कोई बड़ा खतरा नहीं थे, लेकिन वे शहर की रफ्तार का हिस्सा बन रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में कुत्तों की कहानी शुरू से ही अलग थी। उपनिवेशी दौर में वे साथी, चरवाहे और शिकारी थे, सड़कों के बेतरतीब बाशिंदे नहीं। 20वीं सदी की शुरुआत तक ऑस्ट्रेलियाई शहरों में आवारा कुत्ते कोई आम नजारा नहीं थे। जंगलों और दूरदराज के इलाकों में जंगली कुत्ते और डिंगो जरूर थे, लेकिन वे शहरों की समस्या नहीं बने। जब तक ऑस्ट्रेलियाई शहर पूरी तरह आधुनिक हुए, तब तक आवारा कुत्तों को स्वीकार न करने की आदत समाज और कानून, दोनों में बैठ चुकी थी।

दोनों देशों में कुत्तों का गायब हो जाना सिर्फ अमीरी या तरक्की का नतीजा नहीं था, बल्कि लगातार चलने वाली नीतियों का असर था। जर्मनी ने ‘जिम्मेदारी से रोकथाम’ वाला रास्ता चुना। हर साल लगने वाला ‘कुत्ता टैक्स’, जो मालिक को सोच-समझकर कुत्ता पालने पर मजबूर करता है; अनिवार्य पंजीकरण और माइक्रोचिप, ताकि खोया हुआ जानवर तुरंत पहचाना जा सके; और पूरे देश में पशु आश्रय, जो ‘नो-किल’ नीति के तहत कुत्तों को नया घर देते हैं, से कुत्ते सड़कों से गायब हो गए। प्रजनन पर सख्त नियंत्रण और समाज से यह उम्मीद कि सड़क पर कुत्ता दिखे, तो तुरंत रिपोर्ट किया जाएगा, ने भी इस नीति में भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलिया का मॉडल ‘काबू और लागू’ पर टिका था। स्थानीय परिषदों में पंजीकरण, सख्त कानून व तेजी से पकड़े जाने की व्यवस्था ने आवारा कुत्तों को जगह बनाने ही नहीं दी। साथ ही नसबंदी अभियानों व बिना लाइसेंस वाले प्रजनन पर रोक ने नई पीढ़ियां भी नहीं बनने दीं।

दोनों जगहों में राज एक ही था, कानून, समाज और व्यवस्था, तीनों का लगातार एक साथ चलना। कुत्ते रातों-रात नहीं गायब हुए; वे इसलिए गायब हुए, क्योंकि उनकी अगली पीढ़ी को सड़कों पर आने का मौका नहीं मिला। एक बात और, पश्चिमी देशों में कुत्ते साथी हैं, शान और हैसियत दिखाने की चीज नहीं। हमें भी इसी तरह की नीतियां अपनाकर इस समस्या का समधान करना चाहिए।