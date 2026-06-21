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ठाकरे और ममता को मिला सटीक सबक

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ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे, दोनों इंडिया ब्लॉक के घटक दल के नेता हैं। दोनों की पार्टी खंड-खंड हो चुकी है। निस्संदेह, यह राजनीतिक अवसरवादिता भरी टूट है, लेकिन इसके लिए ममता बनर्जी या उद्वव ठाकरे किसी अन्य को कैसे दोष दे सकते हैं…

ठाकरे और ममता को मिला सटीक सबक

ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे, दोनों इंडिया ब्लॉक के घटक दल के नेता हैं। दोनों की पार्टी खंड-खंड हो चुकी है। निस्संदेह, यह राजनीतिक अवसरवादिता भरी टूट है, लेकिन इसके लिए ममता बनर्जी या उद्वव ठाकरे किसी अन्य को कैसे दोष दे सकते हैं? दोनों किस आदर्श की बात करते हैं? क्या यह सच नहीं है कि इन दानों ने अलग-अलग तरीके से अपनी पार्टी के भीतर लोकतंत्र का गला दबाया और तानाशाही कायम की।

सबसे पहले ममता बनर्जी की बात! क्या यह सही नहीं है कि जमीनी नेताओं को नजरअंदाज कर उन्होंने बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को संसद के दोनों सदनों के लिए ज्यादा उम्मीदवार बनाया? वह पार्टी में एकतरफा निर्णय लेती रहीं, जिससे निचले स्तर पर असंतोष खदबदाता रहा और वह सत्ता मद में उसकी अनदेखी करती रहीं। उनकी पार्टी के मंत्री व सांसद भारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, मगर निजी तौर पर ईमानदार होते हुए भी उन्होंने ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि उनका बचाव ही किया। ममता के पास आज भी वोट और जन-समर्थन हम नहीं है, लेकिन उनका अहंकार नहीं घटा है। इंडिया ब्लॉक की पीठ में छुरा केजरीवाल के साथ उन्होंने भी घोंपा था, अब वे दोनों सत्ता से बाहर हैं। इन दोनों को सबक मिलना बहुत जरूरी था।

जहां तक शिव सेना का सवाल है, तो उद्धव ठाकरे आज भी बाला साहब ठाकरे के अंदाज में राजनीति करना चाहते हैं। मातोश्री व मुंबई के बाहर उनकी सक्रियता न के बराबर है। पहली बड़ी टूट के बाद तो उनको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए था। अगर वह नौ सांसदों से राब्ता नहीं कायम कर सकते, तो दर्जनों विधायकों को कैसे संभाल सकते हैं? आज की राजनीति विशुद्ध रूप से अर्थ से संचालित होती है, यह जानते हुए भी वह अपने सांसदों से भावनात्मक लगाव कायम न कर सके, तो फिर टूट तो होनी ही थी। क्या अब भी वह जनता के बीच उतरेंगे? उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, तो उन्होंने शिंदे की ताकत को जाया क्यों होने दिया? यह ऐसा दौर है कि यदि राजनीतिक नेतृत्व अपने प्रतिनिधियों में सत्ता-वापसी की आस जागृत न रख सका, तो उसकी पार्टी का विघटन तय है।

इस दल-बदल ने फिर से साबित किया है कि भ्रष्ट नेताओं को टिकट दोगे, उन्हें टिकट बेचोगे, तो उनसे वफादारी की अपेक्षा भी मत करो। अखिलेश यादव में एक विशेषता है कि वह अपने हर सांसद के सुख-दुख में शरीक होते हैं, वह स्वयं जमीन पर मतदाताओं के बीच बहुत सक्रिय रहते हैं। हालांकि, कोई ठीक नहीं कि इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों के सदस्यों का अपने नेतृत्व से मोहभंग हो जाए।

आराध्या निगम, टिप्पणीकार

राजनीति में अब आदर्श कुछ बचा नहीं

जब दल-बदल कानून बना था, तब इसी कवायद को रोकने की बातें हुई थीं। कहीं पैसे, कहीं पॉवर और कहीं ‘ब्लैकमेल’ हमारे कई सारे नेताओं को जन-प्रतिनिधि से बिकाऊ ‘एसेट’ बना रहे थे। यह तो चाणक्य युग है। महाराष्ट्र में दो पार्टियां टूटीं, दिग्गज नेता बिखर गए। मुझ जैसे अनेक और मुझसे भी बहुत बड़े पत्रकार तब चाणक्य की रणनीति की तारीफ करते रह गए। कहने लगे, ‘बाई द बुक अगर सब ओके है, तो आप किस आधार पर आलोचना करेंगे?’

एक राज्यसभा उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से ही रोक दिया गया। उसी रूल बुक का एक छोटा सा ‘लूप होल’ निकालकर। बाई द बुक यह सब भी ओके ही था। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आया। तृणमूल कांग्रेस के पर्याप्त सांसदों ने यह तय पाया है कि वे अपनी पार्टी को नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में मर्ज करेेंगे। यह एक ऐसी पार्टी है, जिसके संस्थापक का नाम अब तक किसी को नहीं पता है। वह कितने चुनाव लड़ चुकी है, इसका भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार केवल भाजपाई नहीं चाह रहे थे। हर वह व्यक्ति ऐसा चाहता था, जिसने उस सरकार के गैर-लोकतांत्रिक तरीके की बार-बार आलोचना की और मतदाताओं ने उसे हरा भी दिया। अब इस नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी का क्या करेंगे? क्या कहेंगे ये सांसद अब अपनी जनता से कि हम गलत पार्टी में थे, अब सही सिटीजन वाली पार्टी में आ गए हैं? एक घटना बताता हूं, जिसका मैं खुद गवाह रहा हूं। एक नेताजी और एक कारोबारी की मीटिंग चल रही थी। नेताजी ने कारोबारी से कहा- आप भी चुनाव लड़ जाइए। कारोबारी सज्जन ने कहा- पैसा चाहे आप जितना ले लीजिए, चुनाव लड़ने को मत कहिए। नहीं तो मेरी मदद भगवान भी नहीं कर पाएगा। मुझे तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के ‘वैध’ मर्जर को देखकर वही बयान याद आया।

कायदे से इस दल-बदल पर आलोचनाओं से टीवी से लेकर अखबार तक भर जाना चाहिए था, लेकिन वह आदर्श स्थिति होती और आदर्श नहीं है अब। पत्रकार ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहते, जिसका जवाब ही न मिले। फिर ऐसे सवाल इसलिए भी नहीं पूछना चाहते कि करियर भी एक चीज है। बर्बाद नहीं होना है न किसी को। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि सरकार बहादुर ‘कॉम्प्रोमाइज्ड’ हैं। गलत कहते हैं। यह देश ही ‘कॉम्प्रोमाइज्ड’ है। जनता, पत्रकार, नेता सब। जनता एक पर एक फ्री खरीदकर खुश है। पत्रकार अपनी नौकरी बचाकर और नेता अपनी कमाई हुई संपत्ति बचाकर।

रोहित अनिल त्रिपाठी, पत्रकार

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