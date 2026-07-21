विक्रम-1 रॉकेट की ऐतिहासिक उड़ान

भारत का अंतरिक्ष इतिहास मुख्य रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी इसरो की शानदार और विश्वस्तरीय उपलब्धियों के ईद-गिर्द घूमता रहा है, लेकिन अब इन स्वर्णिम पन्नों में एक नया और क्रांतिकारी अध्याय जुड़ गया है…

भारत का अंतरिक्ष इतिहास मुख्य रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी इसरो की शानदार और विश्वस्तरीय उपलब्धियों के ईद-गिर्द घूमता रहा है, लेकिन अब इन स्वर्णिम पन्नों में एक नया और क्रांतिकारी अध्याय जुड़ गया है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने स्वदेशी ‘विक्रम-1’ रॉकेट का प्रक्षेपण किया, जो पूरी तरह सफल रहा। यह प्रक्षेपण इस बात का सशक्त प्रतीक है कि भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान में सरकारी प्रयासों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की प्रतिभा और नवाचार को भी पूरी तरह से अपना रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का जो साहसिक निर्णय लिया गया था, अब वह जमीन पर आकार लेता दिख रहा है।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ विक्रम साराभाई के नाम पर इस रॉकेट का नामकरण किया गया, जो तकनीकी खूबियों के लिहाज से दुनिया के कई उन्नत रॉकेटों की श्रेणी में खड़ा हो गया है। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किए गए क्रायोजेनिक इंजन और कई अत्यंत महत्वपूर्ण पुर्जों का निर्माण आधुनिक थ्री डी प्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से किया गया है। आज के दौर में पूरी दुनिया में संचार सुविधाओं, मौसम विज्ञान की जानकारी और पृथ्वी के गहन अवलोकन के लिए छोटे-छोटे उपग्रहों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और दुनिया भर की कंपनियों को सस्ते और जल्दी तैयार होने वाले रॉकेटों की आवश्यकता है। ऐसे में, विक्रम-1 इस वैश्विक जरूरत को पूरा करने का बेहद शानदार और किफायती भारतीय विकल्प बनकर उभरा है। सरकारी अंतरिक्ष मिशनों में अक्सर लंबी तैयारी और काफी समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके लक्ष्य बहुत बड़े और जटिल होते हैं। इसके विपरीत विक्रम-1 जैसे रॉकेटों की मदद से निजी कंपनियों, शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों के छोटे उपग्रहों को महज कुछ ही हफ्तों के भीतर असेंबल करके अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा। यह ऑन डिमांड लॉन्च सुविधा विश्व स्तर पर भारत को वाणिज्यिक उपग्रह बाजार में एक बहुत मजबूत दावेदार बनाती है।

यह प्रक्षेपण बताता है कि भारत के पास डीप टेक और एयरोस्पेस जैसे अत्यंत जटिल क्षेत्रों में भी विश्व स्तरीय काम करने की असीम क्षमता मौजूद है। यह सफलता भारत में अन्य अंतरिक्ष व रक्षा स्टार्टअप के लिए प्रेरणा का एक विशाल स्रोत बनेगी और भविष्य में विदेशी निवेश व रोजगार के अनगिनत नए रास्ते खोलेगी।

महेंद्र तिवारी, टिप्पणीकार

कई चुनौतियों से पार पाना मुश्किल भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विक्रम-1 रॉकेट की सफलता एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है, लेकिन इसकी आलोचनाएं भी पूरी तरह से निराधार नहीं हैं। आलोचनाएं इस उपलब्धि का विरोध नहीं, बल्कि पारदर्शिता, वैज्ञानिक मूल्यांकन, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सार्वजनिक हित सुनिश्चित करने की मांग से जुड़ी हैं। सबसे पहली आलोचना सफलता के दावे को लेकर है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नए रॉकेट की वास्तविक सफलता केवल उसके उड़ान भरने से नहीं तय होती, बल्कि इससे तय होती है कि वह अपने सभी तकनीकी उद्देश्यों को कितनी सटीकता से पूरा करता है। यदि उड़ान के दौरान कोई चरण आंशिक रूप से ही सफल रहा हो या कुछ प्रयोग अधूरे रह गए हों, तो उसे पूर्ण सफलता बताना वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता।

दूसरा मुद्दा सरकारी सहयोग और निजी क्षेत्र की भूमिका का है। आलोचकों का कहना है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को इसरो की वर्षों की तकनीकी विशेषज्ञता, परीक्षण सुविधाओं और सरकारी निवेश का लाभ मिलता है। ऐसे में, जब सफलता मिलती है, तो उसका पूरा श्रेय केवल निजी कंपनी को देना उचित नहीं है। विक्रम-1 की सफलता में हो यही रहा है। इसमें इसरो और करदाताओं के योगदान को भी समान महत्व मिलना चाहिए। सुरक्षा और विश्वसनीयता को लेकर भी कुछ लोगों की नाराजगी है। दरअसल, किसी भी प्रक्षेपण प्रणाली की विश्वसनीयता कई लगातार सफल मिशनों के बाद स्थापित होती है, इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक उत्साह के बजाय दीर्घकालिक प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल सार्वजनिक धन और प्राथमिकताओं का है। जब देश शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं जैसी चुनौतियों से जूझ रहा हो, तब अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर बड़े निवेश की उपयोगिता पर चर्चा होनी ही चाहिए। हालांकि, कुछ आलोचनाएं पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर भी हैं। रॉकेट प्रक्षेपण में ईंधन के उपयोग, कार्बन उत्सर्जन और अंतरिक्ष मलबे (स्पेस डेब्रिस) की बढ़ती समस्या पर दुनिया भर में चिंता व्यक्त की जा रही है। भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए पर्यावरणीय मानकों और टिकाऊ तकनीकों पर शुरुआत से ही ध्यान देने की मांग की जा रही है। यदि कंपनियों का मुख्य लक्ष्य केवल व्यावसायिक लाभ रह जाए, तो दीर्घकालिक वैज्ञानिक अनुसंधान प्रभावित हो सकता है, इसलिए पारदर्शी नियमन और संतुलित नीतियों की आवश्यकता पर जोर देना लाजिमी है।