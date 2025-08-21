Hindustan cyber world column 22 August 2025 उपेक्षा नहीं, सम्मान के पात्र सभी बुजुर्ग, Cyberworld Hindi News - Hindustan
उपेक्षा नहीं, सम्मान के पात्र सभी बुजुर्ग

हरेक वर्ष 21 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है, बुजुर्गों, वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देना और उनकी समस्याओं के प्रति समाज को जागरूक करना। विडंबना यह है कि…

हरेक वर्ष 21 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है, बुजुर्गों, वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देना और उनकी समस्याओं के प्रति समाज को जागरूक करना। विडंबना यह है कि भारत में, जहां ‘मातृदेवो भव, पितृदेवो भव’ की शानदार परंपरा रही है, आज बुजुर्ग लोग उपेक्षा और तिरस्कार झेलने को मजबूर हैं। वे अपने घर में रहते हुए भी उसमें अपनापन नहीं महसूस कर पा रहे। अपने युवाकाल में उन्होंने जिन बच्चों का लालन-पालन कर सक्षम बनाया, उनके लिए घर बनाया, आज उन्हीं बच्चों से अपमान झेलने को वे मजबूर होते हैं।

भारतीय संस्कृति में श्रवण कुमार और भगवान श्रीराम जैसे उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने माता-पिता की आज्ञा और सेवा को सर्वोपरि माना। किंतु आधुनिक समय में संयुक्त परिवार टूटकर एकल हो गए हैं। करियर, नौकरी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की दौड़ ने बुजुर्गों को हाशिये पर ला दिया है। संतान के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाले माता-पिता को अक्सर जीवन के अंतिम पड़ाव पर अकेलापन और तिरस्कार झेलना पड़ता है। हमारे बुजुर्ग आज तीन बड़ी समस्याओं से घिरे हैं। पहली है, अकेलापन। घर में उनसे राय नहीं ली जाती, अनुभव को महत्व नहीं मिलता। दूसरी, पेंशन और बचत न रहने के कारण महंगाई व बीमारी की स्थिति में वे आर्थिक रूप से असुरक्षित होते हैं। तीसरी, कई बार उन्हें बोझ मानकर वृद्धाश्रम की ओर धकेल दिया जाता है और उन्हें सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ता है। जिस घर को बनाने में उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, वहीं पर वे खुद को ‘अतिथि’ समझने के लिए विवश हो जाते हैं।

मगर आज की युवा पीढ़ी को यह समझना चाहिए कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। बुजुर्गों का जीवन त्याग, संघर्ष और सीख का भंडार है। यदि हम उन्हें महत्व नहीं देंगे, तो समाज अपने ही मूल्यों से वंचित हो जाएगा। युवा यह समझें कि आज जिन बुजुर्गों की वे उपेक्षा कर रहे हैं, कल स्वयं उसी स्थिति में होंगे। वृद्धावस्था जीवन का कटु सत्य है। आज के युवा कल के बुजुर्ग होंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बुजुर्गों को अकेलापन नहीं, बल्कि आत्मीयता और सम्मान दें। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री रह चुके बेंजामिन डिजरायली ने कभी कहा था- ‘यौवन एक भूल है, पूर्ण मनुष्यत्व एक संघर्ष और वार्धक्य पश्चाताप!’

हमें सुनिश्चित करना होगा कि वृद्धावस्था पश्चाताप न बने। हम अपने बच्चों को बचपन से ही संवेदनशीलता व संस्कार सिखाएं और परिवार के बुजुर्गों की राय को पर्याप्त महत्व दें।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

बुजुर्गों के गुजारे की व्यवस्था सरकार करे

आज की भागमभाग वाली जिंदगी में मनुष्य सर्वाधिक आत्मकेंद्रित और अपने आप में परेशान रहने लगा है। एक तो बढ़ती उपभोगवादी संस्कृति के कारण लोगों का खर्च बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर रोजगार की कमी और बढ़ती महंगाई के कारण उनकी आमदनी कम होती जा रही है। इस पर भी टूटते संयुक्त परिवार और एकल परिवार की बढ़ती अवधारणा के कारण लोगों के जीवन में परेशानी, व्यस्तता व समस्याएं बेतहाशा बढ़ी हैं। इन सबका प्रभाव परिवारों पर पड़ रहा है, मगर जो सदस्य सर्वाधिक दुष्प्रभाव झेलने को मजबूर हैं, वे हैं परिवार के बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिक। आज के दौर में वरिष्ठ नागरिक कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। उनके बच्चे अब उन्हें अपने परिवार का बोझ और अतिरिक्त सदस्य मानते हैं। कई बार उन्हें दवाएं भी नहीं दी जाती हैं। कभी- कभी तो वे वक्त के मारे असहाय हो जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे बेरोजगार, आर्थिक रूप से विपन्न होते हैं, तो कई बार जान- बूझकर उन्हें अपमानित किया जाता है।

मथुरा-वृंदावन में भजन गाकर भीख मांगतीं बुजुर्ग महिलाओं को देखकर उनकी दीनदशा का अनुमान लगाया जा सकता है। कई मामलों में इनकी खुद की, तो ज्यादातर मामलों में हमारी सामाजिक और सरकारी व्यवस्था की जिम्मेदारी पाई जाती हैं। प्राचीन शास्त्रों में चार आश्रमों की व्यवस्था की गई है- ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास। शास्त्रों में संकेत किया गया है कि लोग अपने चौथेपन में यानी, 75 वर्ष की उम्र पूरी होने पर संन्यास आश्रम ग्रहण करें। संपत्ति और संतति का मोह त्यागकर तपस्या करने जंगल में चले जाएं। लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग अंतिम समय तक सांसारिक मोह-माया से उबर नहीं पाते और घर में अपने पुराने अधिकार और रुतबे को कायम रखने के लिए हर समय विवाद खड़े करते रहते हैं। उन्हें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए कि इस महंगाई के जमाने में वे कैसे अपना घर चला रहे होंगे, अपनी संतानों की पढ़ाई- लिखाई और रोजगार-नौकरी के लिए कितने तनाव में होंगे!

दूसरी ओर, सरकार को भी इस वर्ग के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को बुजुर्गों से संबंधित अपनी कल्याणकारी योजनाओं को व्यापक बनाना चाहिए। उन्हें हरेक तरह की सुविधाओं से लैस करना चाहिए, ताकि कोई भी बुजुर्ग किसी तकलीफ से रू-ब-रू न हो। जिन परिवारों के लोग अपने वरिष्ठ नागरिकों की उचित देखभाल करने और उनका खर्च उठाने की स्थिति में न हों, उन्हें सरकारी वृद्धाश्रमों में आसानी से जगह मिले, तभी इस समस्या का निदान हो सकता है। सरकार वृद्धों के प्रति अपना दायित्व निभाए।

सुधीर कुमार ठाकुर, टिप्पणीकार

